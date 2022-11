C-Klasse kompakt: Erste Niederlage für den SV Puch am letzten Spieltag Aufkirchen verliert wieder am grünen Tisch

Kein gutes Wochenende für die ersten Mannschaften in den C-Klassen. Der SV Puch verliert erstmals und Aufkirchen trat erst gar nicht an.

Landkreis – Die C-Klassen trudeln ihrem Ende entgegen. Nach dem letzten Spieltag stehe nun nur noch zwei Nachholspiele auf dem Terminplan.

C-Klasse 1

SV Althegnenberg II - FSV Aufkirchen – Zum dritten Mal in neun Spielen mussten die Fußballer aus Aufkirchen, die vor der Saison freiwillig in die C-Klasse zurück gegangen waren, die Punkte am grünen Tisch abgeben. Immerhin konnten sie dank dreier Siege in den restlichen sechs Partien verhindern auf den letzten Tabellenplatz abzurutschen.