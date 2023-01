„Das Größte im Würmtal“: Drunken City Tigers gewinnen 11. Stüberl-Cup des TV Stockdorf in Gauting Gaudi-Hallenturnier

Stockdorf/Gauting – Die Erwartungen waren groß, und sie wurden nicht enttäuscht. Nach drei Jahren Pause hat der vom TV Stockdorf traditionell am zweiten Januarwochenende veranstaltete Stüberl-Cup ein erfolgreiches Comeback gefeiert.

„Es war ein unvergesslicher Tag. Natürlich ist so ein Turnier immer mit viel Aufwand verbunden. Aber hinterher weiß man: Es hat sich gelohnt“, fasste der müde, aber zufriedene Organisator Korbinian Halmich den Samstag zusammen.

Korbinian Halmich, Hauptorganisator Stüberl-Cup

Mit seiner bewährten Mischung aus sportlichem Wettkampf, Party-Atmosphäre und Würmtaler Klassentreffen sorgte der Stüberl-Cup bei seiner 11. Auflage erneut für volle Ränge und eine einzigartige Atmosphäre in der Turnhalle der Paul-Hey-Mittelschule in Gauting. „Alles hat super funktioniert, vom Verkauf bis zum Stadionsprecher. Ein großes Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben. Ohne sie wäre es nicht möglich, so ein Fest auf die Beine zu stellen“, sagte Halmich.