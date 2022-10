BW Dingden: Juch hört auf - Nachfolger steht fest Landesliga Gruppe 2: Nach knapp neun Jahren wechselt Dirk Juch in das Amt des sportlichen Leiters bei den Blau-Weißen. Ein Nachfolger ist gefunden.

Am vergangenen Wochenende verschickte der Landesligist Blau-Weiß Dingden eine überraschende Pressemitteilung. Dirk Juch, seines Zeichens Trainer der Blau-Weißen, wird sein Amt nach der Saison niederlegen und von da an als sportlicher Leiter fungieren. "Ich bin seit rund 30 Jahren Trainer, mit einer Ausnahme von zwei Monaten. Ich habe immer gesagt, dass ich das so lange mache, wie es mir Spaß macht, bis man nicht mehr auf mich als Trainer hört, wenn ich es körperlich nicht mehr kann", sagte Juch dem Bocholt Borkener Volksblatt.

Doch dies waren nicht die Hauptgründe für seine Ausscheiden als Chefcoach beim Landesligisten. "Jetzt habe ich den Entschluss gefasst, in anderer Funktion weiterzumachen. Das habe ich dem Verein frühzeitig mitgeteilt, um der Mannschaff noch einmal einen Impuls zu geben", erklärte der 56-Jährige weiter. "Ich glaube, dass ich in den letzten achteinhalb Jahren in Dingden höchstens sechsmal ein Training verpasst habe. Als sportlicher Leiter kann ich mir dann künftig als Trainer ein Spiel anschauen und nicht mehr als Trainer, da steht man mehr unter Strom."

Stratmann ist Top-Kandidat auf die Juch-Nachfolge