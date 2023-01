BV Bergisch Neukirchen trennt sich von Michael Czok Der A-Ligist aus Bergisch Neukirchen und der langjährige Coach einigen sich auf ein sofortiges Ende der Zusammenarbeit – trotz einer starker Hinrunde.

Hinter den Fußballern des BV Bergisch Neukirchen liegt die erfolgreichste Hinrunde der vergangenen Jahre. Zwölf Siege und zwei Remis sammelte die Mannschaft von Trainer Michael Czok in den ersten 17 Partien und ging damit als Tabellendritter der Solinger Kreisliga in die Winterpause. Acht Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Tuspo Richrath, vier Zähler liegt der BVBN hinter dem Zweiten Inter Monheim zurück. Die nun erfolgte Trennung von Coach Czok, der acht Jahre in Bergisch Neukirchen tätig war, kommt daher umso überraschender.