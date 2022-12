Budberg wieder mit Kapitän, Xanten ist Vierter Bezirksliga, Gruppe 4: Der SV Budberg will seinen Job in Richtung Herbstmeisterschaft machen.

Sechs Wochen war Tim Beerenberg nach seiner Roten Karte am 16. Oktober in Twisteden gesperrt. Neben Lennart Hahn (Urlaub) kehrt der Kapitän des Bezirksligisten SV Budberg zum letzten Spiel des Jahres beim SV Straelen II am Sonntag (14.15 Uhr) ins Aufgebot von Tim Wilke zurück.

„Wir sind wieder breiter aufgestellt und wollen die letzten Kräfte sammeln, um weiter ungeschlagen zu bleiben“, sagt der Trainer, der mögliche Verstärkungen aus der Regionalliga-Mannschaft bei der Gegner-Analyse komplett ausblendet. Die Winter-Meisterschaft in der Bezirksliga, Gruppe 4, wird ohnehin erst am 18. Dezember entschieden, wenn Viktoria Goch zum Nachholspiel nach Weeze reist. „Wir haben unabhängig vom Ausgang alles dafür getan, um zufrieden unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen“, so Wilke.

Der TuS Xanten dagegen wird definitiv auf einem zufriedenstellenden vierten Platz überwintern. Zum Jahresabschluss steht am Sonntag das Auswärtsspiel beim Schlusslicht FC Aldekerk an. Der Anstoß erstönt um 14.45 Uhr. „Wir werden sie nicht unterschätzen und wollen verletzungsfrei und mit einem guten Gefühl in die Pause gehen“, sagt Co-Trainer Levin Bardehle.