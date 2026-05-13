Buchach holt Dominik Auerhammer aus Kirchanschöring Der 22-Jährige ist der zweite Sommerneuzugang beim Regionalligisten von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Dominik Auerhammer schließt sich dem TSV Buchbach an. – Foto: Charly Becherer

Die laufende Saison ist noch nicht ganz vorbei, längst richten sie beim TSV Buchbach die Blicke aber in die Zukunft und damit auf die neue Spielzeit in der Regionalliga Bayern. Am Montag haben die Oberbayern mit Sven Zurawka den neuen Trainer offiziell vorgestellt. Auch in Sachen Kader tut sich weiter einiges beim selbsternannten "Kultklub". Nach Florian Wiedl vom SV Erlbach kann der TSV Buchbach den zweiten Sommerneuzugang vorstellen und hat Dominik Auerhammer vom SV Kirchanschöring verpflichtet. Der 22-Jährige hat sich in im Rupertiwinkel zu einem Stammspieler in der Bayernliga entwickelt und seinen Anteil daran, dass der SVK an der Relegation zur Regionalliga teilnehmen darf.

"Dominik ist ein äußerst interessanter junger Spieler und kann im Defensivbereich variabel sowohl auf der Sechs als auch auf der Innenverteidigerposition eingesetzt werden. Er verfügt über eine gute Körpergröße und strahlt physisch Präsenz aus. Er wohnt in Mühldorf und kommt aus der Region, was uns umso mehr freut. Zudem hat er im Nachwuchsbereich des SV Wacker Burghausen, beim FC Bayern München und beim TSV 1860 München eine erstklassige fußballerische Ausbildung genossen. Auch menschlich hat Dominik in den Gesprächen einen tollen Eindruck hinterlassen und er freut sich riesig auf die Herausforderung Regionalliga", lässt Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier zum eingetüteten Transfer wissen.



Dominik Auerhammer, der Bauingenieurwesen in München studiert, hat in den vergangenen vier Jahren insgesamt 112 Einsätze in der Bayernliga für den SV Kirchanschöring absolviert und wagt nun beim gestandenen Regionalligisten in Buchbach den Sprung in die höchste Amateurklasse.

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr VfB Eichstätt Eichstätt TSV Buchbach Buchbach 14:00 live PUSH