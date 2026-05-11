Buchbach überzeugt, mit Zurawka einen Glücksgriff getätigt zu haben Der 30-Jährige wird neuer Cheftrainer beim Regionalligisten von PM/mwi · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Sven Zurawka wird neuer Trainer des TSV Buchbach. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Die Spatzen rund um Buchbach pfiffen es in den vergangenen Tagen schon deutlich von den Dächern: Sven Zurawka wird neuer Cheftrainer beim Regionalligisten und hat am heutigen Montag beim TSV die Tinte unter seinen Vertrag gesetzt. Auf den 30-Jährigen wartet eine große Herausforderung, denn der "Kultklub" aus dem Landkreis Mühldorf steht vor einem Umbruch.

"Die Info ist in Fußballkreisen ja vorab bereits etwas durchgesickert, und wir wussten ja, wen wir holen. Trotzdem war ich von der Vielzahl der Nachrichten ehemaliger Weggefährten von Sven, die zur Verpflichtung gratuliert und ihn unglaublich gelobt haben, positiv überrascht", betont Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier in einer vom Verein verbreiteten Meldung.



"Der Schuss muss sitzen", hatte zuletzt Abteilungsleiter Georg Hanslmaier im Gespräch mit FuPa erklärt. Und Andreas Bichlmaier ist überzeugt, dass den Verantwortlichen in Buchbach ein Glücksgriff gelungen ist: "Sven hat zuletzt in Neumarkt mit sehr bescheidenen Mitteln überragende Arbeit geleistet." Obwohl mit 30 Jahren als Trainer noch blutjung, kann Zurawka schon einiges an Erfahrung an der Seitenlinie vorweisen. "Sven hat trotz seines relativ jungen Alters bereits etliches als Trainer gesehen, weiß was er auf dem Fußballfeld und im Leben will und was nicht. Er ist absolut fußballverrückt, fleißig, ambitioniert und will den nächsten Schritt gehen", so Bichlmaier.





>>>FC Ingolstadt II, TSV Rain am Lech, ASV Neumarkt - hier geht`s zum Trainerprofil von Sven Zurawka!



Der gebürtige Stuttgarter Zurawka hat keinen unerheblichen Aufwand zu leisten, von seinem Wohnort Großmehring bei Ingolstadt sind es über 100 Kilometer einfache Fahrstrecke oder eineinhalb Stunden hinterm Lenkrad. Seine berufliche Situation als Selbstständiger im Bereich schulische Ganztagsbetreuung erlaubt es dem Familienvater aber, zeitlich relativ flexibel zu sein.



Dass er in Buchbach einen relativ großen Umbruch moderieren muss, schreckt Zurawka nicht ab: "Es ist ganz normal, wenn man mal einige wichtige Spieler verliert, daraus ergeben sich auch Möglichkeiten für andere Spieler. Ich gehe die Aufgabe voller Ehrgeiz und voller Leidenschaft an. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen können" Der gebürtige Stuttgarter Zurawka hat keinen unerheblichen Aufwand zu leisten, von seinem Wohnort Großmehring bei Ingolstadt sind es über 100 Kilometer einfache Fahrstrecke oder eineinhalb Stunden hinterm Lenkrad. Seine berufliche Situation als Selbstständiger im Bereich schulische Ganztagsbetreuung erlaubt es dem Familienvater aber, zeitlich relativ flexibel zu sein.Dass er in Buchbach einen relativ großen Umbruch moderieren muss, schreckt Zurawka nicht ab: "Es ist ganz normal, wenn man mal einige wichtige Spieler verliert, daraus ergeben sich auch Möglichkeiten für andere Spieler. Ich gehe die Aufgabe voller Ehrgeiz und voller Leidenschaft an. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen können"