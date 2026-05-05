Buchbach sauer: »Das geht so nicht« - Wiedl kommt aus Erlbach Historische 1:8-Klatsche in Nürnberg wirkt nach +++ Mit Florian Wiedl (22) schließt sich ein junger, vielseitig einsetzbarer Spieler dem TSV an von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser

Dynamisch: Florian Wiedl (li.) soll die Offensive in Buchbach beleben. – Foto: Charly Becherer

Was ist denn da in Buchbach los? Das fragen sich mittlerweile nicht nur Außenstehende. Der Regionalligist aus dem Landkreis Mühldorf ist gerade dabei, sich eine eigentlich ordentliche Saison auf den letzten Metern noch kaputtzumachen. Fünf deftige Pleiten setzte es zuletzt in Folge, bei einem Horror-Torverhältnis von 2:22. Am vergangenen Samstag erlebte der Verein dann einen Tiefpunkt: Die 1:8-Klatsche beim 1. FC Nürnberg II war die höchste Regionalliga-Pleite in der Geschichte des TSV. Ins unrunde Bild dieser Tage passt dann auch der Abgang von Coach Marc Unterberger, der nach wenigen Monaten schon wieder Geschichte ist. Der Verein hat derzeit viele Baustellen zu beackern.

Interimscoach Kevin Hingerl sagte nach der Watsch am Valznerweiher sichtlich geschockt: "Gratulation an Nürnberg. Den Rest werden wir intern besprechen." Und am gestrigen Montag hat`s demzufolge auch ziemlich gerauscht rund ums TSV-Gelände, wie Abteilungsleiter Georg Hanslmaier berichtet: "Wir sind alle total unzufrieden, wie das gerade läuft. Auch wenn wir in Nürnberg stark ersatzgeschwächt angetreten sind, darf das keine Ausrede sein. Jeder Spieler hat den Anspruch, Regionalliga zu spielen. Dann dürfen wir uns nicht so zerlegen lassen. Das geht so nicht, das ist nicht Buchbach-like! Das haben wir der Mannschaft knallhart gesagt." Ergo erwarten die Verantwortlichen um Hanslmaier in den abschließenden Partien zuhause gegen Aschaffenburg und in Eichstätt ein ganz anderes Auftreten des Teams.

Musste in Nürnberg mit ansehen, wie seine Mannschaft in alle Einzelteile zerfiel: Buchbachs Interimscoach Kevin Hingerl. – Foto: Imago Images