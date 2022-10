Brunetto irritiert über Rausschmiss beim 1. FC Düren Regionalliga West: Der 1. FC Düren hat sich am späten Mittwochabend von Trainer Giuseppe Brunetto getrennt - der war von der Entscheidung sichtlich irritiert.

In der Nach zu Donnerstag hat sich der 1. FC Düren von Trainer Giuseppe Brunetto getrennt. In der Mitteilung des Vereins war von einem belasteten Verhältnis zischen Trainer und Mannschaft die Rede, weswegen die Verantwortlichen "schweren Herzens" den Schritt gehen mussten. Die Wahrnehmung des Trainers ist indes eine gänzlich andere.

Wie schnelllebig das Fußballgeschäft und insbesondere die Besetzung der Trainerposition im (Profi-)-Fußball ist, ist hinlänglich bekannt. Gleich zu Beginn der Spielzeit hatte sich Aufsteiger 1. FC Bocholt vom Erfolgstrainer Jan Winking getrennt, am Mittwochabend ging mit dem 1. FC Düren der nächste Verein diesen Schritt und trennte sich von Aufstiegscoach Giuseppe Brunetto.

Die Begründung der Trennung verwundert indes schon, da sich nach der offiziellen Mitteilung des Vereins inzwischen auch der Betroffene selbst zu Wort gemeldet hat und in einigen Punkten entschieden dem Statement des Vereins widerspricht. "Leider haben wir in diversen Gesprächen zur Kenntnis nehmen müssen, dass das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft belastet ist", wird FCD-Präsident Wolfgang Spelthahn in der Mitteilung zitiert. Brunetto hingegen spricht von einem "engen Verhältnis zum Mannschaftsrat", wie er der Aachen Zeitung erklärt. "Dafür gab es keine Anzeichen. Wir hatten noch vor kurzem ein Gespräch mit der Geschäftsführung und den Spielern. Wir wollten die Sache gemeinsam angehen", führt er weiter aus.

Gedanken an Rücktritt verworfen

Mit der Entscheidung des Vereins kann Brunetto leben, könnte sie sogar nachvollziehen, wenn eine sportliche Begründung angeführt wäre. "Ich hätte es eher verstanden, wenn man gesagt hätte, dass man sich zu diesem Schritt aufgrund der letzten Spiele entschieden hätte – auch wenn das ebenfalls hart gewesen wäre", erläutert der Ex-Coach. Der Aufsteiger hatte in der Regionalliga West einen beachtlichen Start hingelegt und sich zwischenzeitlich auf den zweiten Tabellenplatz einsortiert. Inzwischen ist der FCD auf den 15. Rang abgerutscht, hat mit 16 Punkten nach 13 Partien aber dennoch eine ordentliche Punktausbeute, zumal es in der Regionalliga extrem eng zugeht - Platz drei ist nur sechs Zähler entfernt.