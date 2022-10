Brünninghausen und Türkspor marschieren - Meinerzhagen siegt glücklich Der 10. Spieltag ließ keine Zweifel daran, dass die Dortmunder Vereine FC Brünninghausen und Türkspor Dortmund das Maß aller Dinge in der laufenden Spielzeit sind.

Der FC Brünninghausen bezwang ohne große Mühe den SC Neheim mit 3:1. Türkspor Dortmund deklassierte das Überraschungsschlusslicht DJK TuS Hordel mit vier Toren in der Schlussphase sogar mit 6:1.

Einzig Schritt halten kann der RSV Meinerzhagen, dem aber nur ein glücklicher Last-Minute-Sieg beim weiterhin unter Interims-Coach Steffen Golob auf einem Abstiegsplatz stehenden SV Wacker Obercastrop gelang. Keeper Mike Wroblewski musste mehrfach erfolgreich einschreiten, damit Aboubacar Miguel Toure in der Schlussminute zum gefeierten 2:1-Siegtorschütze werden konnte.

Der auf Platz 4 liegende Holzwickeder SC hat sich nach der 1:5-Klatsche gegen den SC Obersprockhövel und der zweiten Niederlage in Folge vorerst aus dem Aufstiegskampf verabschiedet.

Westfalia Herne bleibt nach der 1:2-Heimniederlage gegen Concordia Wiemelhausen neben Hordel und Obercastrop auf den Abstiegsplätzen hängen. Ein wichtiger Faktor des Tages war der kurzfristige Ausfall von Kapitän Lokman Erdogan. "Bei uns sind heute Spieler ausgefallen, die bisher für neunzig Prozent unserer Tore verantwortlich waren. Wir waren einfach zu ungefährlich", resümierte Westfalia-Coach Hayrettin Celik.

Immer tiefer in den Abstiegsstrudel rutscht auch YEG Hassel nach der dritten Niederlage in Folge. Trotz Führung standen die Gelsenkirchener im "Sechs-Punkte-Spiel" beim BSV Schüren am Ende mit leeren Händen da und rangieren weiterhin nur zwei Punkte vor der Abstiegszone. Schüren dagegen hat den Vorsprung auf vier Punkte ausgebaut.