Wacker Obercastrop: Mengert legt Traineramt nieder Staffel 2-Westfalenligist SV Wacker Obercastrop hat am Sonntag in letzter Sekunde glücklich einen Punkt aus Neheim mitgenommen.

Kevin Holz traf in Abwesenheit des Cheftrainers Christian Mengert in der 94. Minute zum 1:1-Ausgleich, den sich Wacker in der Schlussphase auch verdient hatte, nachdem die Sauerländer zuvor mehrfach verpasst hatten, die Entscheidung herbeizuführen. Am Abend teilte Mengert dem Wacker-Präsidenten Martin Janicki seinen Rücktritt mit.