Brühl zuhause gegen einen Mühsamen

Mit dem FC Chiasso besucht eine Spitzenmannschaft der Promotion League den SC Brühl. Ein Club, der nach eigenem Bekunden in die Challenge League gehört. Dort spielten die Tessiner von 2010 bis 2021. Diesen Sommer scheiterte der Aufstieg knapp, es gab Platz drei, jetzt liegt Chiasso auf dem vierten Platz und hat in bisher dreizehn Spielen nur zwölf Tore erhalten.

Dem FC Chiasso eilt aber auch der Ruf voraus, ein disziplinarisch mühsamer Gegner zu sein, bei dem man froh ist, wenn er wieder abreist. So hat das "Badener Tagblatt" nach dem Spiel im August getitelt: «Ärger beim FC Baden über das Verhalten der Gäste» und dabei den Präsidenten des FC Baden zitiert mit den Worten: «So etwas habe ich noch nie erlebt.» Da mussten sich dann die Schiedsrichter, die zwei Rote Karten gegen Chiasso verteilt hatten, nach dem Spiel in der Kabine einschliessen und von der Security beschützt werden, so mindestens steht’s in der Zeitung. Doch auch anderswo fielen die Tessiner Rabauken negativ auf. Jetzt hat Brühl für das Spiel Sicherheitskräfte aufgeboten.

Bleibt zu hoffen, dass sich die Brühler nicht beeindrucken lassen vom schlechten Ruf und von der Stärke des FC Chiasso, und nach sieben Runden ohne Sieg wieder einmal reüssieren. Dass in der Promo jeder jeden schlagen kann, zeigt die Saison immer deutlicher, und auch Brühl hat sich letzten Samstag fast als «Riesentöter» betätigt: Auswärts gegen den FC Stade Nyonnais, ebenfalls ganz vorne in der Tabelle, geriet Brühl schon nach acht Minuten mit 0:2 in Schieflage, erkämpfte sich dann aber ein 3:3-Unentschieden und war am Schluss dem Sieg näher als die Profis aus der Westschweiz.