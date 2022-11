Borussia: Was eine Legende zur Legende macht Am 17. Dezember kommen jene, die sich im Borussia-Park einen Namen gemacht haben. Doch eine Generation können sie nicht übertreffen.

Eine Legende ist, so definiert der Duden, eine „Person oder Sache, die so bekannt geworden ist, einen solchen Status erreicht hat, dass sich bereits zahlreiche Legenden um sie gebildet haben“. Es ist zu unterscheiden zwischen Ikonen, Kultspielern, Leit- und Symbolfiguren. Borussen also, die in ihrer Zeit dazu beigetragen haben, Borussia zu dem zu machen, was sie ist. Die glorreichen 70er, die Zeit der Fohlenelf, dominieren diesbezüglich alles für immer, hier gab es acht Titel, Borussia hatte eine der besten Mannschaften Europas und spielte, ja, legendär.

„Netzer, Vogts und Heynckes Jupp“, wie die Fans dichteten, und die anderen Ur-Fohlen sind die Legenden erster Ordnung in der Borussen-Geschichte, aufgeteilt in drei Zeitzonen: Die erste Generation der Fohlenelf bis zum Abgang von Günter Netzer, der Ikone, die über allem schwebt. Dann die zweite Generation bis zum Ende der Ära von Meistertrainer Hennes Weisweiler, dann Udo Latteks Fohlen bis 1979. Die Dekade wird geklammert vom ewigen Borussen Berti Vogts, der immer da war, und dem besten Torschützen aller Borussia-Zeiten Jupp Heynckes. Das ist der Olymp der Gladbacher Legenden, das zeitlose Ideal des Borussen-Fußballs.

Dann sind da die Legenden zweiter Ordnung. Die Kultspieler der 80er Jahre, die titellos blieben, aber Momente produzierten, die typisch waren für Gladbach: das unfassbare Neun-Tore-Halbfinale gegen Werder Bremen und danach der verschossene Pokalendspiel-Elfmeter des Lothar Matthäus von 1984, das spektakuläre Nicht-Tor von Hans-Günter Bruns in München, das Aus in Madrid nach dem größten Spiel der 80er Jahre, dem 5:1 im verregneten Düsseldorf 1985. Dramen der Diva Borussia.

Auch die Pokalsieger-Generation von 1995 um Stefan Effenberg gehört dazu – mit der spektakulär-tragischen Vorgeschichte von 1992, mit den vier gehaltenen Elfmetern von Uwe Kamps im Halbfinale gegen Leverkusen und der anschließenden Final-Enttäuschung gegen den Zweitligisten Hannover. Dann kam der Aufschwung, es gab den bis heute letzten Titel, die Europa-Rückkehr, zwei Jahre wie im Rausch. Borussia war wieder wer und brachte nebenbei die Viererkette in die Bundesliga.

Die Protagonisten dieser Generation, die durch zwei legendäre Wolfsburg-Spiele, das Pokalfinale 1995 und den verhinderten Abstieg von 1998, eingerahmt wird, bilden heute einen wesentlichen Teil der Weisweiler Elf, Gladbachs Traditionsteam. Aus den 95ern setzt sich – zusammen mit den Ikonen der 70er sowie den Kultspielern der 80er Jahre – auch die 2000 gewählte Jahrhundertelf der Borussen zusammen.