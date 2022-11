Borussia Mönchengladbach ruft Euregio-Cup ins Leben Für die Talente von der U17 bis zur U23 hat Borussia Mönchengladbach einen neuen Wettbewerb geschaffen. Bis zum Saisonende ermitteln vier Teams den Gewinner des Euregio-Cups. Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller erklärt, was genau dahintersteckt.

Borussia spielt wieder international – allerdings in einem Wettbewerb, den der Klub selbst initiiert hat. Der Euregio-Cup soll bis zum Saisonende für regelmäßige Vergleiche mit Mannschaften aus dem benachbarten Ausland sorgen. In Gladbach, Standard Lüttich, der PSV Eindhoven und dem FC Utrecht nehmen vier Teams an der Spielrunde teil, die jeweils ein Hin- und Rückspiel gegeneinander austragen.