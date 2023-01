Borsch holt Torwarttalent Der SV Borsch verstärkt sich auf der Torwartposition und reagiert damit auf die verletzungsbedingten Ausfälle von zwei Keepern.

Adrian Buberl (19) wechselt vom FC Barchfeld zum SV Borsch in der Landesklasse 3. Mit dem Transfer reagiert der SV Borsch auf die Ausfälle von gleich zwei Keepern.

Mit dem erst 19-jährigen Adrian Buberl holt der SV Borsch einen talentierten Torhüter ins Team. Zuletzt war Coach Andreas Mannel immer wieder zur Rotation zwischen den Pfosten gezwungen, weil mit Niclas Ritz und Sandro Trabert zwei Torhüter verletzt sind und waren.

"Der Kader bleibt wie er ist. Bis auf die Torwartposition, aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Niclas Ritz, der am Meniskus operiert wurde und Sandro Trabert, der eine Schultereckgelenkssprengung hat oder hatte. Dadurch waren wir gezwungen auf der Torwartposition gefühlt vier oder fünfmal zu wechseln. So haben wir uns im Winter mit dem Torwarttalent Adrian Buberl verstärkt. Wir sind froh darüber, dass wir eine zusätzliche Alternative im Kader haben und für beide Mannschaften nun drei Keeper haben, mit denen wir gut arbeiten können. Wir erhoffen uns davon auch, dass wir in der Rückrunde eine gewisse Konstanz aber auch einen Konkurrenzkampf auf der Position kriegen", sagt Borschs Trainer Andreas Mannel.