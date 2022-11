Bitteres Pokalaus im Elfmeterschießen

Am Dienstag, den 1.11.2022 stand für die SG das Viertelfinale im Rothaus-Bezirkspokal an. Nachdem man gegen Glottertal (im Elfmeterschießen), Bollschweil/Sölden und gegen Solvay Freiburg als Sieger vom Platz ging, wollte man auch die nächste Hürde gegen PTSV Freiburg meistern.



Nach kurzer Abtastphase zu Beginn, gab die SG auf fremdem Platz sofort den Ton an. Franz und Heizmann standen gewohnt sicher in der Defensive und leiteten mit abgefangenen Bällen oftmals direkte Gegenzüge ein. Über Hajdari, Seiboth und Haxhija spielte man zielstrebig nach vorne und setzte die Abwehr der Heimelf immer wieder unter Druck. Verlor man den Ball, ging es sofort ins Gegenpressing woraus viele Ballgewinne im mittleren Drittel entstanden. Das erste Ausrufezeichnen setzte Hajdari mit einem Distanzschuss. In der 31. Minute war es wieder Hajdari der mit seinem Schuss vom 16er am Freiburger Torhüter scheiterte. In der 35. Minute dann ein kurzer Jubel auf Seiten der SG, doch wegen einer Abseitsposition wurde der Treffer nicht gegeben. Vor der Pause hatte die SG noch zwei weitere Chancen in Führung zu gehen, leider schaffte man es nicht den Ball im Tor unterzubringen.



In der zweiten Halbzeit zeichnete sich das gleiche Bild wie in Halbzeit eins ab, die SG gab den Ton an, die Freiburger verteidigten gut. In der 65. Minute musste sich Torhüter Lehmann dann zum ersten Mal ernsthaft beweisen. Im Eins gegen Eins parierte er stark gegen einen Freiburger Stürmer. PTSV war jetzt bei schnellen Umschaltsituationen gefährlich. Nichtsdestotrotz war es die SG, die sich weiterhin Chancen im Minutentakt erspielen konnte. Leider blieb der Torerfolg aus. So ging es mit einem 0:0 in die Verlängerung.



Man merkte nun beiden Teams an, dass das Spiel sehr intensiv war. Die Kräfte ließen nach und das Tempo flachte etwas ab. In der zweiten Halbzeit der Verlängerung versuchte es Hepp nochmal mit einem Distanzschuss, scheiterte aber am Torhüter. Nur vier Minuten später hatte Althauser Pech, sein Schuss nach einer Ecke schaffte auch nicht den Weg ins Tor, sondern landete aus dem Getümmel heraus wieder beim Keeper der Freiburger. Danach war Schluss. Elfmeterschießen.



In einem wirklichen Krimi konnte sich der PTSV dann mit 5:3 n.E. durchsetzen.

Die SG zeigte über 120 Minuten eine super Leistung und wurde leider nicht mit dem Einzug ins Halbfinale belohnt.

Jetzt gilt es in der Liga konstanter zu werden und gute Leistungen abzurufen.