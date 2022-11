Bitburg düpiert stark ersatzgeschwächte Zerfer Rheinlandpokal-Achtelfinale: Glatte 0:3-Niederlage, Burg-Verletzung, Rote Karte für Schettgen: Ein Abend zum Vergessen für die Hochwälder. VIDEOINTERVIEWS

Wie könnte ein Sieg des FC Bitburg in der Bierstadt besser gefeiert werden als mit der traditionellen Bit-Hymne? Besonders gerne legte Stadionsprecher-Legende Franz Olinger diesmal den Traditionssong auf. Schließlich hatte seine Mannschaft am Mittwochabend vor 180 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz des Stadions Ost nicht nur den Angstgegner aus Zerf bezwungen, sondern dank des klaren 3:0 (1:0) auch den Sprung ins Viertelfinale um den Rheinlandpokal geschafft.

Beide Mannschaften traten nicht in Bestbesetzung an, beim FC Hochwald-Zerf war die Ausfallliste aber noch um einiges länger als bei den gastgebenden Bitburgern. Auf rund seinen halben Kader musste der diesmal von Beginn an mitspielende Coach Fabian Mohsmann in der Partie beim Ligakonkurrenten verzichten. Der Großteil der Zerfer Akteure fehlte erkältet oder gar grippeerkrankt.

Nach schwungvollem Beginn der Gäste – Mohsmann schoss nach gelungener Kombination aus der Distanz drüber (5.) – sollte es personell noch enger für den Tabellenführer der Rheinlandliga kommen. Als er vom dafür mit Gelb verwarnten Pascal Alff nach rüder Attacke am Knöchel getroffen worden war, musste auch Offensivmann Matthias Burg raus (15.). Jens Baumeister und damit einer von insgesamt sechs aus der zweiten Mannschaft (Kreisliga B Trier/Saar) aufgerückten Akteure durfte ran. Sieben Minuten stand der 30-Jährige auf dem Feld, da münzten die Gastgeber in einer von Beginn an schnellen, nicht selten aber durch Ungenauigkeiten geprägten Partie ihre Überlegenheit in das 1:0 um: Nach Flanke des nicht nur in dieser Szene überragenden Simon Floß vollendete Joshua Bierbrauer am langen Pfosten stehend (25.).

Zerfs Spielertrainer Fabian Mohsmann:

Wenig später der nächste Tiefschlag für Zerf, freilich im Endeffekt selbstverschuldet. Nahe der Außenlinie brachte Benedikt Schettgen den Bitburger Kevin Fuchs zu Fall. Ein aufgebrachter Zuschauer, der hinter der Bande stand, packte den Hochwälder am Kragen, dieser wehrte sich und stieß den Besucher dann weg. Schiedsrichter Christian Hollmann zeigte dem Abwehrspieler Rot und verwies den Zuschauer des Sportplatzes (28.).

Gegen die zusätzlich geschwächten Zerfer war der FCB in der Folge zwar dominant, ließ es aber an Schnelligkeit und Zielstrebigkeit in seinen Aktionen vermissen. Wenn man mal den Weg in den Strafraum gefunden hatte wie Fuchs in der Nachspielzeit der ersten Hälfte hielt FC-Schlussmann Niklas Burg klasse (45.+2).

Mit mehr Schwung und klareren Aktionen über die Außenbahn kam Bitburg aus der Kabine. Die Konzentration im Abschluss ließen sie aber zunächst (weiter) vermissen. Bierbrauer und Fuchs scheiterten kurz nach der Pause am starken Burg und in derselben Aktion am eigenen Unvermögen, als sie jeweils aus einem Meter das 2:0 verpassten.

Bitburgs Coach Fabian Ewertz: