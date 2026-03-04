Binnen zehn Tagen: Fünfter Offensiv-Ausfall beim FC Eddersheim

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Nochmal zum Mitschreiben: Beim ersten Ligaspiel 2026 gegen Waldgirmes riss sich Regisseur Cem Kara die Achillessehne - OP und Saisonaus. Drei Tage später musste beim Sieg im Kreispokal in Kriftel Flügelspieler Angel Arthee mit Oberschenkelverletzung runter, die Ausfallzeit taxierte Weber auf "mindestens vier Wochen".
Vorerst letztmalig im Kader stand beim Spiel in Kriftel Nils Fischer. Der im Winter als Ersatz für Top-Torjäger Ibo Yilmaz verpflichtete Stürmer fehlt aus gesundheitlichen Gründen "bis auf Weiteres", wie Weber verlauten lässt. Beim Auswärtssieg in Hanau schoss es dann dem eingewechselten Stürmer Nils Kohlbacher in den hinteren Oberschenkel. Die Folge: Faserriss und wochenlange Pause.
Hand-Verletzung von Gutmann unerwartet schwer
Nun ereilte den FCE eine neuerliche Hiobsbotschaft: Die Handverletzung von Stürmer Yannick Gutmann, der am Sonntag in der Startelf stand, hat sich als Mittelhandbruch entpuppt. Gutmann kommt zwar um eine OP herum, fehlt aber auch mindestens sechs Wochen. "Da hatten wir Glück, dass ihm Sonntag nichts passiert ist, sonst hätte das das Saisonaus bedeuten können", sagt Weber. Dazu kommt noch der seit längerem fehlende Niklas Kraus (Innenbandriss).
Vogt und Park als Optionen für ganz vorne
Besonders tragisch: Die jüngsten fünf Verletzten stammen alle aus einem Mannschaftsteil: Die Optionen für die Offensive werden somit immer geringer. Laurin Vogt wäre ein möglicher Startelfkandidat, auch Seok-Min Park als "falsche Neun" könne ganz vorne im Zentrum spielen, wie Weber ausführt. Zumindest auf den offensiven Außen wäre Demyan Imek wieder eine Option, da Noah Schmitt nach abgesessener Sperre wieder auf seine angestammte Position rechts hinten zurückkehren könnte.
Dass der FCE trotz des extremen Verletzungspech noch jemanden für die Offensive von extern dazuholt, ist eher ausgeschlossen. "Der mögliche Kandidat müsste trotz einem halben Jahr Vereinslosigkeit fit sein, dazu fußballerisch und menschlich ins Profil passen. Das ist super schwierig", sagt Weber. Der sich aber auch nicht beklagen möchte: "Ich bin auch damit fein, wenn wir nichts machen. Wir werden nun inhaltlich viel ausprobieren, ich höre da auch viel auf die Expertise aus der Mannschaft", umreißt Weber die Gedankenspiele für kommenden Sonntag (15 Uhr), wenn es zuhause gegen Eintracht Stadtallendorf geht. Die Partie wird auf Rasen ausgetragen. "Er ist immer noch nicht gut, aber gut genug, um darauf zu spielen", sagt Weber.