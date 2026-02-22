Auf Mini-Kunstrasen: Eddersheim siegt trotz Kara-Schock

Cem Kara (#10) trifft in dieser Szene zum 1:0 für Eddersheim, musste aber in der Schlussphase mit Verdacht auf Achillessehnenriss ausgewechselt werden. – Foto: Marcel Lorenz

Hattersheim. Teuer erkaufter Heimsieg für den FC Eddersheim zum Re-Start der Hessenliga. Im Spiel gegen den SC Waldgirmes siegte die Staustufen-Elf mit 3:2, musste jedoch die schwere Verletzung von Schlüsselspieler Cem Kara hinnehmen.

"Wir haben eine Viertelstunde gebraucht, um zu wissen, was wir zu tun haben. Aber dann haben die Jungs es extrem gut gemacht. Du musst viel mit langen Bällen arbeiten, hast viele direkte Eins-gegen-Eins-Duelle, musst permanent hellwach sein und Standards sind brutal wichtig", fasste Weber zusammen.

Weil der Rasenplatz nach den jüngsten Regen- und Schneefällen komplett aufgeweicht und unbespielbar war, erlebte Eddersheims Trainer Carsten Weber ein Novum seiner Amtszeit: Denn erstmals coachte er ein Spiel auf dem Nebenplatz, einem kleinen und extrem schmalen Kunstrasen. Dort trainierte das Team über fast die komplette Vorbereitung, doch bei Spielen entwickelt das Kunstrasen-Rechteck nochmal eine andere Dynamik:

Und so passte es ins Bild, dass die FCE-Führung nach mehreren guten Chancen letztlich einer einstudierten Eckballvariante zu verdanken war. Patrick Schorr spielte flach in den Rückraum, Cem Kara traf abgefälscht zum 1:0. Noch vor der Pause egalisierten die abstiegsbedrohten Gäste dann durch Yannick Freischlad, der nach einer Umschaltsituation ausglich.

"In der zweiten Halbzeit hatten wir dann eine unglaubliche Energie auf dem Platz, viele hohe Ballgewinne", sagte FCE-Trainer Weber. Wieder war es ein Standard von Schorr, der die erneute Führung brachte, Kapitän Jörg Finger nickte zum 2:1 ein. Ehe der eingewechselte Yannick Gutmann auf Vorlage des ebenfalls eingewechselten Angel Arthee am langen Pfosten nur noch den Fuß hinhalten musste und auf 3:1 stellte. Dazwischen verzeichnete der FCE durch Schorr (Latte) und Arthee (frei vor dem Torwart vergeben) weitere Topchancen. Weil aus einem Flipperball kurz vor dem Ende noch das 3:2 durch Nico Götz fiel, mussten die Gastgeber nochmal zittern, brachten den Vorsprung aber über die Zeit.

"Lautes Knallen": Schwere Verletzung von Cem Kara

In der Schlussphase nicht mehr auf dem Platz befand sich Cem Kara: Eddersheims Kreativspieler verletzte sich kurz nach dem 3:1 ohne Fremdeinwirkung schwer. "Die Spieler die drumherum standen, sagten, sie hätten es laut knallen hören", deutet aus Webers Sicht alles auf einen Achillessehnenriss beim 31-Jährigen hin.

Bis zur Verletzung hatte Kara ein starkes Spiel gemacht - ebenso wie Nebenmann Niklas Voit. Erstmals in der Saison von Anfang an aufgeboten, gab der Youngster eine stark Visitenkarte auf Linksaußen ab. Laut seinem Trainer der Lohn für eine "herausragende Vorbereitung." Die hat auch Yannick Gutmann hinter sich, der sich über die Zweite nach oben gearbeitet hat. In Abwesenheit des gesperrten Noah Schmitt zeigte der eigentlich offensivere Demyan Imek ebenso Qualitäten als rechter Außenverteidiger.