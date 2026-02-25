Trotz Sieg im Pokal: Nächster Verletzungsschock für Eddersheim Beim 5:1 im Kreispokal muss Angel Arthee mit Verdacht auf Faserriss runter +++ Saisonaus für Cem Kara bestätigt von Philipp Durillo · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Ihn hat es nun auch erwischt: Angel Arthee wird dem FC Eddersheim nach einer Verletzung im Pokalspiel beim SV Kriftel mehrere Wochen fehlen. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Kriftel/Hattersheim. Das Auftaktspiel gegen Waldgirmes gewonnen und auch die Pokal-Viertelfinal-Hürde Kriftel am Dienstagabend mit 5:1 locker übersprungen: Für den FC Eddersheim war es ein ordentlicher Beginn des Fußballjahres 2026. Wenn da nicht die Verletzungen zweier wichtiger Offensivspieler wären.

Zum einen Cem Kara: Der Regisseur hatte sich gegen Waldgirmes rund 20 Minuten vor dem Ende ohne Fremdeinwirkung eines Gegners schwer verletzt und musste mit Verdacht auf Achillessehnenriss ausgewechselt werden. Dieser Verdacht hat sich mittlerweile bestätigt, wie FCE-Trainer Carsten Weber auf Nachfrage bekanntgibt. Kara wurde am Dienstag operiert und fällt den Rest der Saison definitiv aus. Gestern, 20:00 Uhr SV 07 Kriftel SV Kriftel FC Eddersheim Eddersheim 1 5 Abpfiff Beim 5:1 in Kriftel, als der FCE mit durchrotierter Mannschaft nach frühem Rückstand die Partie drehte und zahlreiche Hochkaräter vergab, erwischte es nun den nächsten FCE-Akteur. Außenspieler Angel Arthee zog sich eine Verletzung am linken Oberschenkel zu. Auch wenn das MRT noch Aufschluss geben muss, dürfte es sich um einen Faserriss handeln - Ausfallzeit "mindestens vier Wochen", kalkuliert Weber.

Und so werden die Offensiv-Optionen zunehmend dünner, zumal Rechtsverteidiger Noah Schmitt nach einem Platzverweis im Testspiel am kommenden Wochenende in Hanau noch gesperrt sein wird und Demyan Imek womöglich erneut rechts hinten gebraucht wird, wo er gegen Waldgirmes bereits aushalf und eine starke Leistung zeigte.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr Hanauer SC 1960 Hanauer SC FC Eddersheim Eddersheim 15:00 PUSH