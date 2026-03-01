Niklas Voit trifft doppelt: FC Eddersheim feiert Auswärtssieg

Der ohnehin mit der Entwicklung des 20-Jährigen hochzufrieden ist: "Dass er ein guter Spieler ist, wussten wir schon länger. Aber jetzt hat er einfach diese Einstellung, diese gute Kombination aus Ehrgeiz und Demut und das nötige Selbstvertrauen." Den Schlusspunkt setzte Jonas Kummer, der eine Hereingabe von Marco Speck am ersten Pfosten über die Linie drückte.

Dazwischen musste die Elf von der Staustufe, bei der Yannick Gutmann sein Startelfdebüt in der Hessenliga gab, einige brenzlige Situationen gegen anfangs tonangebende Hanauer überstehen. Vor allem über Yassine Maingad verzeichneten die Gastgeber Top-Chancen, doch Felix Koob behielt bei sämtlichen Abschluss- und Eins-gegen-Eins-Situationen die Oberhand.

Verletzung: Kohlbacher rein und wieder raus

Doch am Ende sicherte sich der FCE im Stile einer Spitzenmannschaft die drei Zähler. Doch mal wieder muss das Team personelle Rückschläge verkraften: Dem eingewechselten Nils Kohlbacher schoss es bei einem Sprint in den hinteren Oberschenkel, er musste mit Verdacht auf Muskelverletzung wieder raus. Gar nicht im Kader war Winterneuzugang Nils Fischer, der aus gesundheitlichen Gründen vorerst keine Option mehr ist. Nach dem Achillessehnenriss von Cem Kara und der Muskelverletzung von Angel Arthee sind es die längerfristigen Ausfälle drei und vier seit der Winterpause, allesamt aus dem Offensivbereich. Bleibt abzuwarten, wie das Team auf Strecke mit den Ausfällen zurechtkommt. "Das Team arbeitet viel füreinander, das gibt uns ein gutes Gefühl", sagt Carsten Weber, auch mit Blick auf eine gute Kaderbreite. Der Blick auf die Tabelle dürfte dieses positive Gefühl bestärken. Zwölf Punkte sind es mittlerweile Vorsprung auf den Tabellendritten - bei einem weniger absolvierten Spiel.