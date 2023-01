Biebrich 02: Nazir Saridogan geht in elfte Saison Chefcoach des Verbandsliga-Dritten hat für 2023/24 verlängert

„Die Saison 2021/22 hat viel Kraft gekostet. Aber die laufende Runde macht uns einfach sehr viel Spaß. Wir sehen uns noch nicht am Ende“, sagt der Sportliche Leiter Malte Christ (60), der einhergehend ebenfalls in der Spielzeit 2023/24 zur Verfügung stehen wird. Gleiches gilt für die Co-Trainer Savas Saridogan und Volkan Zer. Letzterer war im Sommer 2022 vom Türkischen SV zurück zu seinem Stammverein gewechselt, um in der Zusammenarbeit mit den Saridogan-Brüdern auch eigene Akzente zu setzen und die gute Stimmung im Kader – ein Mix aus Erfahrenen und vielen Jungen – zu schüren. Malte Christ sieht die getroffenen Entscheidungen als klares Signal an die Mannschaft, die in der Liga bis auf Platz drei geklettert ist. Auch die Rückkehr von Routinier David Schug, der nun wieder in Wiesbaden lebt, hat zum Höhenflug beigetragen. „Ich denke, dass er auch über das Saisonende hinaus bleibt“, sagt Christ. Genauso glaubt er, dass die Garde der jungen Spieler aus der eigenen Schmiede den Weg weiter mitgehen wird.