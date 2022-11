Biberg siegt in Neuperlach

Mit einer von zahlreichen Ausfällen geplagten Mannschaft, fuhr der FC Biberg an diesem Spieltag zum wichtigen Spiel nach Neuperlach. Gerade einmal 11 Spieler standen Coach Döring zu Spielbeginn zur Verfügung, ehe im Laufe der Halbzeit, sich noch Philip Merz aus der zweiten Mannschaft auf der Bank einfand.

Trotz der schlechten Vorzeichen, legten die Biberger einen hervorragenden Start hin und lagen nach 7 Minuten mit 2:0 vorne. Zunächst schob Mert Dorman, nach einem schnellen Einwurf in den Strafraum den Ball ins Tor, ehe Michael Moser am Torwart vorbei ging und die Führung hochschraubte. Doch Biberg wackelte sofort wieder, nachdem ein Spieler des SVN den Ball sehenswert aus 20m Volley ins Tor hämmerte. Jedoch dauerte es keine 10 Minuten bis Theo Bastl einen Freistoß von der rechten Seite präzise im kurzen Eck versenkte und für etwas Ruhe auf Seiten der Gäste sorgte. In der 33 Minute setzte Gabriel Konecny mit einem trockenen Abschluss nach einem Abpraller in den Rückraum noch eine Drauf und erhöhte zur verdienten 4:1 Führung. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause.