BGL Ligue: Topspiele in Strassen und Düdelingen im Fokus

Nach drei sieglosen Spielen konnte Una Strassen nach der Länderspiel- und Pokalpause am 10.Spieltag wieder einen Dreier holen, steht am Samstag aber einem starken Swift Hesperingen gegenüber, das den Gegner des Tages sicher auf Abstand halten und seinen 2.Tabellenplatz verteidigen will. Leader Differdingen wird gespannt Richtung Strassen schauen, bevor man am Sonntag ein unbequemes Rosport in der Favoritenrolle empfängt. Rodange verspielte am vergangenen Wochenende eine 0:2-Führung bei Jeunesse Esch und spielt nun in einem offenen Spiel um wichtige Punkte gegen Kellerkonkurrent und Mitaufsteiger Bettemburg.

Ein ebenfalls offenes Spiel kann man sich zwischen Wiltz und Jeunesse Esch erwarten. Vor allem für die Gastgeber ist eine Niederlage quasi verboten, da der Anstand zum Gegner des Tages und damit auch zum Tabellenmittelfeld sich riskiert zu vergrößern. Racing wird trotz der zuletzt im Topspiel erlittenen Niederlage gegen Monnerich in die Favoritenrolle schlüpfen. Bei Fola – Petingen dürften die Gäste als etwas besser einzuschätzen sein, doch die Formkurve legt nahe, dass für die Escher durchaus etwas drin sein kann.