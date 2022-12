BFV will „Walking Football“ etablieren Die oberpfälzer Seniorenmannschaften trafen sich zur Jahresabschlusstagung

Dammer blickte erneut auf eine rundum gelungene Saison mit einem Punktspielbetrieb für die A- und B-Senioren sowie der Durchführung der Ü-Cups im Jahr 2022 zurück. Auch an den Bayerischen Meisterschaften haben wieder Mannschaften aus der Oberpfalz teilgenommen. Für etwas Unmut unter einigen Vereinsvertretern sorgte die hohe Anzahl an Spielverlegungen in der abgelaufenen Saison. Dadurch kam es für einige Mannschaften zu einer wochenlagen Pause, was man in Zukunft gerne vermeiden möchte. Danach wurde diskutiert, ob es im Seniorenbereich sinnvoll bzw. notwendig ist, den Spielbetrieb in der Zeit der Sommerferien zu pausieren.



Anschließend stellte Bezirksspielleiter Christian Wolfram die Möglichkeit des Gastspielrechtes in der Halle vor. Damit können vereinsfremde Spieler in der eigenen Mannschaft sowohl bei Privatturnieren als auch den Hallenmeisterschaften des BFV mitspielen. Dammer plant entsprechende Hallenturniere um die Kreis- bzw. Bezirksmeisterschaft wieder für beide Altersklassen, finanziell unterstützt durch die LBS Oberpfalz.



Der BFV plant seinen Vereinen die Sportart des „Walking Football“ näher zu bringen. Zielgruppe sind die aus dem Verbandsspielbetrieb ausscheidenden Spieler ab etwa 60 Jahren. Auf der Tagung gab es ein erstes Video als Information, es werden im kommenden Jahr weitere Informationen und Veranstaltungen folgen.