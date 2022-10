VfR-Senioren küren sich zum Kreismeister Der VfR Regensburg gewinnt das diesjährige Kreismeisterschaftsfinale der A-Senioren im Kreis Regensburg

Am Samstag spielten in Wenzenbach im Fußballkreis Regensburg zum Abschluss des Fußballjahres im Seniorenfußball der SV Wenzenbach und der VfR Regensburg um den Titel des Kreismeisters der A-Senioren 2022. Im Vorfeld spielten im Kreis Regensburg zehn Mannschaften in zwei Kreisligen eine einfache Spielrunde im Herbst. Dem war ebenfalls eine einfache Spielrunde im Frühjahr vorausgegangen, nach der die Mannschaften leistungsbezogen neu eingeteilt wurden.