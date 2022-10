Gelungener Saisonabschluss für den TV Barbing

Das Spiel begann mit etwas Verspätung, da die Flutlichtanlage etwas streikte aber nach wenigen Minuten des Wartens ging es dann auch endlich los zum letzten Spieltag in der Saison 2022. Die erste erwähnenswerte Situation war allerdings keine Torchance, sondern der Ball, der wohl einigen Spielern zu wenig Luft hatte und deshalb neu aufgepumpt werden musste. Den erste Torabschluss konnte dann aber Barbing verzeichnen aber der ging erstmal weit über den Kasten von Türk Genclik. 12. Minute dann auch die erste bessere Gelegenheit für Türk Genclik in Form von Andreas Dering aber eine gute Parade von Christian Schmid im Tor der Barbinger. In der 17. Minute dann Doppelchance für den TVB aber zweimal kann sich der Torhüter Sivil Andreev auszeichnen. Keine Minute später die Führung für Türk Genclik. Ein satter Schuss auf Höhe der Strafraumgrenze ins linke obere Eck. Schmid hat keine Abwehrchance und so steht es 1:0 für Türk Genclik. In der 25. Minute ein schöner Flankenlauf vom Barbinger Michael Mainka. Er bringt die Flanke in den Fünfmeterraum aber Reinhold Freudenberg verpasst um Haaresbreite und so bleibt es beim 1:0. In der 36. Minute bekommt Daniel Guererro den Ball durchgesteckt und läuft alleine auf den Torwart zu aber der bis dato souveräne Schiedsrichter Beiderbeck pfeift höchst strittig Abseits. In der 39. Minute wieder eine sehenswerte Aktion von Türk Genclik aber diese Treffen nur die Latte. Glück für Barbing! 41. Minute: Freistoß für Barbing auf Höhe der Strafraumkante. Tobias Paroth legt sich den Ball zurecht und schießt ihn mit viel Wucht auf´s Tor aber Andreev kann eine Glanzparade aufweisen und lenkt den Ball ins Seitenaus zur Ecke. Toller Schuss und eine noch bessere Parade des Keepers. Anschließend ist Halbzeit und Barbing wechselt einmal aus. Für den agilen Sebastian Voß kommt Wolfgang Schindlbeck ins Spiel. Türk Genclik wechselt ebenfalls mehrmals.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Großchance für Barbing. Rechts außen wird Mainka zum wiederholten Male gut von Tobias Paroth in Szene gesetzt und mit einem langen Ball in die Gasse geschickt. Der überläuft seinen Gegenspieler und dribbelt alleine auf den Torhüter zu. Er möchte diese überlupfen aber Andreev macht sich groß genug und kann den Ball gerade noch ins Seitenaus abwehren. Aber keine 2. Minuten später macht es Mainka dann besser. Abermals wird er durch ein schönes Passspiel steil geschickt. Nimmt dieses Mal den Ball schön mit in Richtung Torhüter und vollendet ins lange Eck zum 1:1 Ausgleichstreffer. Ein toll herausgespielter Treffer. Wiederrum keine drei Minuten später wird Mainka erneut auf die Reise geschickt. Dieser geht bis zur Grundlinie durch, passt zurück, der Ball kommt zu einem Türk Genclik-Spieler. Der möchte den Ball klären, trifft dabei aber Benjamin Kraftzyk am Fuß und so bleibt dem Schiedsrichter nichts anderes übrig als auf den Elferpunkt zu zeigen. Jetzt bietet sich die große Chance für Barbing hier erstmals selbst in Führung zu gehen. Daniel Guererro trifft an. Er schaut genau was der Torhüter Andreev macht und vollendet souverän zur 2:1 Führung für Barbing. Jetzt darf man gespannt sein, ob Türk Genclik hier nochmal zurückkommen kann. In den nächsten Minuten gibt es zwar einige zaghafte Vorstöße aber keine große Gefahr für die Abwehr um Mike Reier der seine Sache heute als neu formierter Libero sehr gut macht. In der 65. Minute wieder eine tolle Kombination der Barbinger im Mittelfeld. Mainka wird abermals lang geschickt. Er zieht von der rechte Seite nach innen in den Fünfmeterraum. Umläuft den Torwart, traut sich aber nicht abzuschließen und spielt lieber den Ball auf den frisch eingewechselten Metin Celik ab. Der macht abermals auch nochmal einen schönen Hacken und spitzelt den Ball dann hoch ins lange Eck zur 3:1 Führung für Barbing. Tolles und überlegtes Tor von Celik. Seine Mitspieler freuen sich sehr über sehenswerten Treffer. Türk Genclik hingegen fällt nicht mehr viel ein. Die Möglichkeiten die sie noch haben, werden alle von Abwehrspieler Daniel Zimmer und Michael Mederer gekonnt abgeräumt, beziehungsweise von Christian Schmid abgewehrt. Kurz vor Ende des Spiels, wieder ein gutes Kombinationsspiel der Barbinger und wie soll es auch anders sein, Mainka wird zum wiederholten Male auf die Reise geschickt und läuft in den Sechszehner. Kann nochmal abspielen, macht es aber alleine und schiebt den Ball am Torhüter an den rechten Innenpfosten zur 4:1 Führung ein. Das war dann auch der Endstand, weil der gut leitende Schiedsrichter Beiderbeck pünktlich abpfeift.