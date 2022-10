Bezirksmeister der A-Senioren gekürt Die Ü32 der SG Regenstauf/ Hainsacker/ Laub triumphiert in Wenzenbach im diesjährigen Endspiel um den Oberpfälzer Meistertitel

Vergangenen Samstag spielten in Wenzenbach zum Abschluss des Fußballjahres im Seniorenfußball die SG Fischbach/ Steinberg und die SG Regenstauf/ Hainsacker/ Laub um den Titel des Oberpfälzer Bezirksmeisters der A-Senioren 2022. Vorausgegangen war eine einfache Spielrunde aller Seniorenteams im Frühjahr; die vier besten Mannschaften der drei Ligen wurden leistungsbezogen in zwei Bezirksligen für die Herbstrunde eingeteilt.

Die SG Fischbach/ Steinberg wurde Meister in der Bezirksliga West, die SG Regenstauf/ Hainsacker/ Laub dominierte schlussendlich die Bezirksliga Ost. Die Sieger der beiden Bezirksligen trafen sich nun zum Saisonfinale in Wenzenbach, um auf neutralem Platz den Bezirksmeister zu ermitteln. Bereits zur Halbzeitpause führten die Gäste durch einen Treffer von Robert Pesch in der 9. Spielminute sowie ein Eigentor von Jürgen Glöckl (18.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Florian Weny mit seinem Treffer in der 62. Minute für den Endstand von 3:0. Die faire Partie stand unter der Leitung von Schiedsrichter Alfons Weigert.



Bei der Siegerehrung dankten Bezirks-Seniorenspielleiter Hans Dammer, Cham/Schwandorfs Kreisvorsitzender Werner Mages und Regensburgs Kreisspielleiter Mike Koriath den beiden Teams für ihren Einsatz und die faire Spielweise. Beide Teams erhielten einen Ball, die SG siegreiche SG Regenstauf darüber hinaus die Meisterurkunde für die erreichte Bezirksmeisterschaft.