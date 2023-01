Bezirksmeister werden gekürt: Die U17 macht den Anfang Entscheidungen fallen in Vilseck, Teublitz und Regensburg – B-Junioren ziehen ihren Entscheid vor

Los geht die wilde Sause um die Bezirkstitel in der Halle. An den kommenden Wochenenden werden etliche Entscheidungen gefällt, und zwar von den Herren und Frauen über die Junioren bis hin zu den Juniorinnen. Den Anfang der Futsal-Bezirksentscheide machen bereits am heutigen Donnerstag die U17-Nachwuchskicker. Sie suchen in der Sporthalle am Schnellweiher in Vilseck ab 16 Uhr ihren Titelträger, welcher die oberpfälzer Farben bei der Bayerischen Meisterschaft am 28. Dezember in Deggendorf vertritt.

Das auf einen Wochentag vorgezogene Bezirksfinale erklärt sich mit dem Versuch, den Engpässen an Hallenzeiten aus dem Weg zu gehen. Bezirksjugendleiter Heinz Zach hat ganz bewusst den Donnerstagabend gewählt, auch um zu prüfen, ob so etwas für die Zukunft möglich sei.



Unterdessen findet in Teublitz an diesem Sonntag (ab 9.30 Uhr) die Qualifikation der U15-Junioren statt. Hier kämpfen die Mannschaften aus der Bezirks- und Verbandsebende um vier Tickets für die Bezirksmeisterschaft am 21. Januar in Teublitz. Und in der Regensburger Clermont-Ferrand-Halle sind am Samstag die Mädls am Werk: Die U15-Juniorinnen versuchen über die Vorrunde (ab 16.30 Uhr) zwei Plätze für die Endrunde am 28. Januar in Kümmersbruck zu sichern. Das Siebenerfeld spielt im Modus Jeder gegen jeden. Außerdem spielen zehn Teams der U11-Juniorinnen auf zwei Spielfeldern in der Halle Minifußball. Anbei die Gruppeninteilungen und Spielpläne.





Bezirksfinale der U17-Junioren

Gruppe A: TSV Kareth-Lappersdorf (Landesliga), JFG 3 Schlösser-Eck, JFG Obere Vils (beide Bezirksoberliga), FC Amberg (Kreisliga)

Gruppe B: SSV Jahn 1889 Regensburg, FC Weiden-Ost (beide Bezirksoberliga), (SG) SpVgg Pfreimd, SC Regensburg (beide Kreisliga)

Bezirksqualifikation der U15-Junioren