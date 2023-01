U17: DJK Ingolstadt triumphiert - Oberhochstätter Fan-Fest Bayerische Hallenmeisterschaft der U17-Junioren: Der oberbayerische Bezirksoberligist zwingt den Favoriten FC Memmingen in die Knie

450 Zuschauer sorgten bei der Bayerischen U17-Hallenmeisterschaft in der Deggendorfer Comenius-Sporthalle für einen würdigen Rahmen. Am Ende setzte sich mit der DJK Ingolstadt eine Mannschaft durch, die auf dem grünen Rasen "nur" in der Bezirksoberliga um Punkte und Tore kämpft. Die Schützlinge von Chefanweiser Roman Blok verdienten sich ihren Coup jedoch redlich, denn die Audi-Städter wussten mit technisch ansprechendem Hallenfußball zu überzeugen. Im Finale hielt der Außenseiter den favorisierten Bayernligisten FC Memmingen verdient mit 1:0 nieder. Den golden Treffer erzielte der agile Nico Elfinger.