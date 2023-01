U17 "Bayerische": Gergweis & Ergolding heiß auf Endrunde "dahoam" Am Samstag ab 10 Uhr wird in der Comenius-Halle in Deggendorf der bayerische Hallenchampion der B-Junioren ermittelt

Der FC Gergweis, der zusammen mit der DJK Pörndorf eine Spielgemeinschaft bildet, hat sich doch etwas überraschend für die Bayerische Meisterschaft qualifizieren können. Der Gergweiser Bezirksoberliga-Nachwuchs schaltete im Halbfinale der "Niederbayerischen" Favorit Grün-Weiß Deggendorf aus und löste mit dem Finaleinzug das Ticket für die "Bayerische". "Da haben wir überm Limit gespielt", schmunzelt Trainer Wolfgang Resch. Das Finale gegen den FC Ergolding ging dann zwar "verdient" mit 1:3 verloren, wie Resch sagt, dennoch sind nun alle im Verein heiß auf die Titelkämpfe am kommenden Samstag in Deggendorf. Es geht wieder bergauf beim einstigen Bezirksligisten, der schwierige Jahre hinter sich hat. Der Einzug in die bayerische U17-Endrunde ist ein deutliches lndiz dafür. "Es ist schon eine gewisse Euphorie im ganzen Verein zu spüren. Wir werden mit einem großen Bus nach Deggendorf fahren, zahlreiche Fans und Eltern werden uns begleiten. An Unterstützung dürfte es nicht mangeln", meint Resch. Es soll für alle ein Erlebnis werden. Was sportlich möglich ist, das wird sich zeigen: "Wir haben eine Hammergruppe erwischt. Ich denke, Bayernligist Memmingen und Landesligist Deisenhofen werden das Rennen machen, die sind richtig stark. Wir haben keinerlei Druck. Mal sehen, was am Ende rauskommt. Es wird bestimmt eine einmalige Sache für meine Jungs", ist bei Resch schon Vorfreude zu spüren.



In Gruppe B ist mit dem FC Ergolding der zweite Vertreter aus Niederbayern am Start. Die Landshuter Vorstädter sicherten sich den Titel bei der Bezirksmeisterschaft - und standen damit den Herren in nichts nach! Coach Giuseppe Gargano und seine Kicker, die im Freien ebenfalls in der Bezirksoberliga am Start sind, scharren schon mit den Hufen: "Meine Jungs können es kaum erwarten und sind schon ganz heiß drauf. Die Auslosung, denke ich, ist recht gut für uns gelaufen. Wir wollen uns bei diesem sehr gut besetzten Turnier von unserer besten Seite präsentieren. Uns sollte, falls sich nicht noch was tut, der gesamte Kader zur Verfügung stehen. Wir werden mit einem großen Bus nach Deggendorf fahren, damit auch die Eltern und hoffentlich auch ein paar Vereinsmitglieder mitkönnen."



Und so sehen die Gruppe aus: