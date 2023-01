Talente des FC Amberg küren sich zum Bezirksmeister Finalsieg im Sechsmeterschießen gegen den FC Weiden-Ost beschert der Amberger U 17 in Vilseck den Titel

Eine Entscheidung in einem Strafstoßschießen ist immer eine bittere Angelegenheit den den Verlierer, weil es oft Kleinigkeiten sind, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft der U17-Junioren in Vilseck setzte sich Kreisligist FC Amberg gegen den Bezirksoberligisten FC Weiden-Ost mit 4:3 n.S. durch und fährt am 28. Januar zur Bayerischen Meisterschaft nach Deggendorf. Der Titelgewinn für die Amberger ist aber verdient, denn sie zählten neben dem TSV Kareth-Lappersdorf zu den spielerisch besten Teans.

Viele Verbands- und Privatturniere drängen in der ersten Januarhälfte in die Sporthallen und da wird es überall sehr eng, wenn es um freie Hallenkapazizäten geht. Der Versuch von Bezirksjugendleiter Heinz Zach auf einen Wochentag auszuweichen, kann als gelungen bezeichnet werden. Mit der JFG Obere Vils hatte man in der Sporthalle am Schnellweiher in Vilseck auch einen Top-Ausrichter. Neben zahlreichen BFV-Mitarbeitern besuchte auch Vilsecks 1.Bürgermeister Hans-Martin Schertl die Titelkämpfe.



Bei den Gruppenspielen dominierte in der Gruppe A der TSV Kareth-Lappersdorf und der Landesligist beeindruckte mit seiner Spieltechnik die Zuschauer. Mit einem 5:1-Erfolg im letzten Gruppenspiel verschaffte sich der FC Amberg den nötigen Torevorsdprung um am Ende im Vergleich zur punktgleichen JFG Obere Vils ins Halbfinale einzuziehen. In der Gruppe B entschied zwischen den beiden punkgleichen Teams des SC Regensburg und des FC Weiden-Ost der direkte Vergleich den der Sportclub knapp mit 1:0 gewinnen konnte. Im ersten Halbfinalspiel hatte Kareth-Lappersdorf durch den Treffer von Fernando Meister das Final fast schon erreicht, ehe die Ostler Sekunden vor Schluss durch Max Kaufmann den Ausgleich erzielten und die Weidener verwandelten sich im anschließenfden Sechsmeterschiessen alle Strafstösse, während die Karether einmal scheiterten. Das zweite Halbfinale war durch Treffer von Silas Kosarew (2) und Marc Wiefling eine klare Angelegenheit für das Amberger Team.