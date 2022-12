Oberpfälzer Junioren suchen ihre Kreis- und Bezirksmeister Alle Gruppeneinteilungen und Termine im großen Überblick

Synchron zu den Senioren geht es auch bei den oberpfälzer Junioren in diesem Winter wieder unter dem Hallendach zur Sache – gesucht werden in allen Altersklassen die Bayerischen Hallenmeister 2023! Im Kreis Amberg/Weiden fiel bereits der Startschuss, anderswo geht es ab diesem Wochenende rund. Wie üblich kämpfen die Mannschaften aus der Bezirksoberliga in separaten Qualifikationsturnieren um ihr Ticket fürs Bezirksfinale. Wir haben vorab die wichtigsten Infos und Termine bei den A- bis zu den D-Junioren für Euch zusammengestellt.