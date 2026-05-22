Bezirksligen-Überblick vor dem letzten Spieltag

Tobias Deutsch (Nr. 9) eröffnet den Torreigen gegen den FC Limbach III mit dem Treffer zum 1:0. Der Tabellenführer der Bezirksliga Neunkirchen, die SG Bexbach, steht jetzt zum Saisonfinale vor der schweren Aufgabe gegen Niederbexbach. – Foto: Peter Höffner

Die SG Hoof-Osterbrücken hat ein Endspiel gegen sie SG Nohfelden-Wolfersweiler II, weil Konkurrent Überroth in Neunkirchen unterlag. Überroth muss sich dann wohl mit dem Sieger der Partie SG Lebach-Landsweiler II – SG Dirmingen-Berschweiler in der Relegation auseinandersetzen.

Habach ist nach dem Triumph in Dirmingen Meister. Dirmingen-Berschweiler muss in Lebach-Landsweiler II einen Punkt holen, um in die Relegation zu kommen.

Tholey und Hüttigweiler dürfen als „Vorletzter“ immer noch hoffen (Begründung im Bericht: Abstiegsregelung in den vier Bezirksligen )

Bezirksliga Bliestal:

Die SG Bliesgau ist Meister und der FC Bierbach braucht noch einen Punkt zu Hause gegen den SV Kirkel II, um die Relegation klar zu machen.

Bezirksliga Neunkirchen:

Hier streiten sich die SG Bexbach und Wiebelskirchen um Platz Eins und Zwei. Wiebelskirchen hofft mit einem Punkt Rückstand auf Niederbexbach. Und die Hoffnung ist nicht so ganz unbegründet, denn der Tabellendritte aus Niederbexbach hat zehn seiner 13 Auswärtsspiele in dieser Saison gewonnen.

Abstieg im Osten:

Auch hier werden sich die beiden Vorletzten ein vorsorgliches Entscheidungsspiel einrichten müssen, das dann SV Beeden gegen SV Schwarzenbach II lautet. (Abstiegsregelung in den vier Bezirksligen)









Bezirksliga Saarbrücken:

Hier ist alles geklärt: Der Meister aus Fischbach steigt auf und Schnappach freut sich auf ein Entscheidungsspiel.

Bezirksliga Köllertal-Warndt:

Hier kann noch alles passieren: Spitzenreiter Röchling Völklingen benötigt einen einzigen Punkt auf den Saarwiesen gegen die SF Saarbrücken zum Titelgewinn. Für Platz Zwei hat die SG St. Nikolaus die besseren Karten, obwohl Ay Yildiz Völklingen punktgleich ist. Der direkte Vergleich geht aber klar an St. Nikolaus (2:1,3:0). Und noch ein Schmankerl: Verliert Völklingen und die beiden anderen gewinnen, muss eine Dreier-Runde um den Meistertitel gespielt werden. Der Sieger steigt dann auf und der Zweite geht in die Relegation.

Abstieg im Süden:

(siehe Berichte Bezirksliga Saarbrücken und Bezirksliga Köllertal-Warndt)









Bezirksliga Saarlouis:

Überherrn hat alles klar gemacht und spielt in der nächsten Saison in der Landesliga West. Beaumarais hat mit zwei Niederlagen in Folge nicht nur alle Chancen auf den Titel verspielt, sondern muss jetzt sogar noch um Platz Zwei bangen. Wenn sie am letzten Spieltag beim Meister in Überherrn nicht gewinnen, kann der Tabellendritte SSV Saarlouis davon profitieren und mit einem Sieg gegen Differten vorbeiziehen.

Bezirksliga Merzig-Wadern:

Beckingen steht seit einigen Wochen als Meister fest. Platz Zwei hat der SV Britten-Hausbach inne und wird den knappen Ein-Punkte-Vorsprung auch über die Ziellinie bringen, wenn man sich nicht zu Hause gegen den Tabellenletzten aus Scheiden-Mitlosheim noch einen Ausrutscher leistet.

Abstieg im Westen:

Aus beiden Bezirksligen werden zwei sicher absteigen. Ob es einen der beiden Drittletzten auch noch erwischt, hängt letzten Endes davon ab, ob Pachten aus der Landesliga in die Verbandsliga aufsteigt. Ausgetragen wird dieses Entscheidungsspiel der Drittletzten auf jeden Fall und würde nach derzeitigem Stand SF Hostenbach gegen SF Bietzen-Harlingen lauten. Dabei kann es sein, dass auch der Verlierer die Klasse hält, wenn aus der Landesliga West nur drei Teams runterkommen.