Im Köllertal ist noch alles möglich Bezirksliga Köllertal-Warndt in der Analyse von Georg Müller · Heute, 13:56 Uhr · 0 Leser

Die beiden Goalgetter Bashar Ausha Ammo (links, 28 Treffer) und Aous Alibrahim (rechts, 19 Treffer) sind mit dem SV Röchling Völklingen auf dem Weg in die Landesliga – Foto: Horst Lux

Da der Südsaar-Bereich an der alten Abstiegs-Regelung festgehalten hat, ist in den Bezirksligen einiges an Rechenarbeit zu leisten. Die Meisterfrage ist schon recht kompliziert, aber die Frage nach der Zahl der Absteiger gleicht einem Zahlenrätsel.

Wenn es um den Meistertitel geht hat Röchling Völklingen die besten Aussichten, obwohl sie punktgleich mit der SG St. Nikolaus an der Spitze stehen. Beide haben 63 Pluspunkte, allerdings hat Röchling Völklingen ein Spiel weniger auf dem Konto und kann deshalb aus eigener Kraft den Meistertitel erringen. Aber auch Platz Zwei ist für die SG St. Nikolaus noch nicht in trockenen Tüchern. Auf Platz Drei lauert nämlich noch Ay Yildiz mit 57 Punkten und zwei Spielen weniger. Wenn sich St. Nikolaus keinen Fehltritt mehr leistet, kann Ay Yildiz zwar noch nach Punkten gleichziehen. In diesem Fall entscheidet aber der direkte Vergleich über die Teilnahme am Relegationsspiel der Tabellenzweiten. Und dieser Vergleich spricht eindeutig für die SG St. Nikolaus (3:0, 2:1). Zusammengefasst heißt das: Leisten sich Röchling Völklingen und die SG St. Nikolaus keine Fehltritte mehr, sind die beiden ersten Plätze belegt. Schauen wir jetzt noch auf den komplizierten Abstiegskampf in der gleichen Liga:

Wie immer fängt die Analyse mit dem Blick nach oben an: Wer muss runter und wird der- oder diejenigen in der Bezirksliga Köllertal-Warndt eingeordnet? In der Landesliga Süd gibt es drei Kandidaten, die noch an der Abstiegs-Lotterie teilnehmen. Bliesransbach (18 Pkte.), Altenkessel (16 Pkte.), und der derzeitige Tabellenletzte aus Eschringen (15 Pkte.). Es kann also nur einer in Bezirksliga Köllertal-Warndt runterkommen, denn Bliesransbach und Eschringen gehören in die Bezirksliga Saarbrücken. Als Aufsteiger aus den Kreisliga A würden derzeit Lauterbach, Amed Saar und evtl. auch noch St. Nikolaus II oder SC Großrosseln III über die Relegation in Frage kommen.