Fischbach ist auf dem Weg zurück in die Landesliga

Als letzte Bezirksliga schauen wir uns noch die Situation in der Saarbrücker Klasse an:
Mit einem Sieg gegen den Lokalrivalen aus Hühnerfeld kann der FV Fischbach schon am Sonntag alles klar machen. Verfolger Schnappach ist nämlich am 34. Spieltag spielfrei und kann dann die derzeit fünf Punkte Rückstand dann nicht mehr aufholen. So muss man sich in Schnappach wohl auf die Relegation mit dem Zweiten der Bezirksliga Köllertal-Warndt einstellen. Hier kommen immer noch drei Teams in Frage. Völklingen kann aus eigener Kraft mit drei Siegen Meister werden. St. Nikolaus genügen sogar zwei Siege, um Platz Zwei zu sichern, weil der direkte Vergleich mit Ay Yildiz klar gewonnen wurde. Ay Yildiz kommt nur noch zum Zuge, wenn sich die beiden genannten Patzer erlauben.
Wenn es um den Abstieg in der Bezirksliga Saarbrücken geht, kann man von einem bis maximal zwei Absteigern ausgehen. Bleibt Eschringen in der Landesliga, steigt auf jeden Fall nur einer ab, auch wenn Matzenberg und Hanweiler aus den Kreisliga A dazustoßen. Zwei Absteiger können es nur dann werden, wenn Schnappach die Relegation verliert würde, Eschringen absteigt und z.B. Matzenberg als Meister und die SF Hanweiler als Gewinner der Relegation aufsteigen. Nur dann muss also auch noch der ASC Dudweiler zittern, weil sie vom FC Rastpfuhl II abgefangen werden könnten und den direkten Vergleich verloren haben (3:6, 1:4). Sicher ist der SV Scheidt auf Platz 13. Hier spricht der direkte Vergleich mit dem Rastpfuhl II für den SV, so dass sie nicht mehr auf Platz 15 abrutschen können.
Ein Sonderfall muss allerdings auch noch erwähnt werden. Der tritt nämlich ein, wenn Eschringen nicht absteigt, Schnappach in die Landesliga aufsteigt und nur ein A-Ligenvertreter (Matzenberg oder Hanweiler) aufsteigt. Da der Tabellenletzte (derzeit DJK Neuweiler) absteigen muss, fehlen zwei Teams zur Normalstärke von 16 Mannschaften. Dann wären die SF Hanweiler als Zweiter automatisch aufgestiegen und den letzten freien Platz machen dann der Tabellendritte der Kreisliga A Saarbrücken, der TuS Jägersfreude und der Dritte der Kreisliga A Süd, der SVG Altenwald II unter sich aus.