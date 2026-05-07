Fischbach ist auf dem Weg zurück in die Landesliga Bezirksliga Saarbrücken: Nach Abstieg sofortige Rückkehr? – Kommen beim Aufstieg in diese Bezirksliga auch die Kreisliga-Dritten zum Zug? von Georg Müller · Heute, 12:11 Uhr · 0 Leser

Vor der Winterpause noch abgeschlagen auf dem letzten Platz, hat sich der ASC Dudweiler mit einer tollen Serie fast den Klassenerhalt gesichert. – Foto: Mike Spaniol/Sport News Sü

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Als letzte Bezirksliga schauen wir uns noch die Situation in der Saarbrücker Klasse an: Mit einem Sieg gegen den Lokalrivalen aus Hühnerfeld kann der FV Fischbach schon am Sonntag alles klar machen. Verfolger Schnappach ist nämlich am 34. Spieltag spielfrei und kann dann die derzeit fünf Punkte Rückstand dann nicht mehr aufholen. So muss man sich in Schnappach wohl auf die Relegation mit dem Zweiten der Bezirksliga Köllertal-Warndt einstellen. Hier kommen immer noch drei Teams in Frage. Völklingen kann aus eigener Kraft mit drei Siegen Meister werden. St. Nikolaus genügen sogar zwei Siege, um Platz Zwei zu sichern, weil der direkte Vergleich mit Ay Yildiz klar gewonnen wurde. Ay Yildiz kommt nur noch zum Zuge, wenn sich die beiden genannten Patzer erlauben.