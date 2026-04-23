Abstiegsregelungen in den vier Bezirksligen

– Foto: Rocco Bartsch

Während sich mit Nordsaar, Ostsaar und Westsaar drei Bereiche für die neue Regelung in den Bezirksligen entschieden haben, bleibt es im Süden beim Vorjahressystem.

Das neue Konzept läuft folgendermaßen ab: Die 32 Mannschaften aus den beiden Bezirksligen werden in einen Topf geworfen. Dann zieht man die drei Aufsteiger (die beiden Meister und den Relegationssieger) ab und landet bei 29 Teams. Dazu kommen jetzt die Aufsteiger aus den A-Klassen. Diese Zahl ist je nach Bereich unterschiedlich, weil es in den Kreisen verschieden viele Kreisligen A gibt. Im Westen wären das bei drei Kreisliga A insgesamt vier Aufsteiger (drei Meister und ein Relegationssieger). Zu den dann 33 Teams werden noch die Landesliga-Absteiger dazugerechnet. Ergibt sich dann eine gerade Zahl (z.B. 36) steigen aus jeder Bezirksliga zwei Vertreter ab. Bei einer ungeraden Anzahl (z.B. 37) müssten die Drittletzten ein Entscheidungsspiel um den letzten freien Platz austragen, bevor die 32 Mannschaften dann feststehen.

Der Westsaar-Bereich hat es im vergangenen Jahr erfolgreich durchgespielt. Ein neues Konzept wurde erprobt und für sinnvoll erachtet. Um zu verhindern, dass in einer der beiden Bezirksligen eines saarländischen Kreises sehr viele Mannschaften absteigen müssen und in der anderen gar keiner, löst man dieses Problem auf andere Weise.

Hier gibt es drei A-Klassen-Titelträger und einen Relegationssieger. Damit wären wir, nachdem wir zuvor die drei Aufsteiger abgezogen haben, bei 33 Teams. Dazu kommen jetzt noch die Landesliga-Absteiger. Diese Zahl ist noch zur Zeit noch ungewiss, aber es werden wohl vier Teams werden. Damit ist die Zahl auf 37 Mannschaften angewachsen.

Was auf den ersten Blick nach fünf Absteigern aussieht, um die angestrebten 32 Teams zu erreichen, ändert sich aber noch maßgeblich. Zuerst einmal wird der FC Wiesbach II nach dem Rückzug aus der Landesliga Nord direkt in die A-Klasse zurückgestuft. Damit sind es nur noch 36. Dann haben die beiden Bezirksligisten TuS Fürth und Lauterbach sich in der nächsten Runde auf eine SG geeinigt und wieder ist es einer weniger. In unserem Fall werden also drei Mannschaften absteigen. Das wären die beiden Tabellenletzten und der Verlierer des Entscheidungsspiels zwischen den beiden Vorletzten.

Aber wer sind den denn die beiden Letzten? Hasborn hat seine zweite Mannschaft aus der Bezirksliga Blies-Nahe zurückgezogen und ist damit der erste. Wenn jetzt der VfB Heusweiler aus der Landesliga Nord runterkommt, schiebt er seine eigene Zweite auf den letzten Platz der Bezirksliga Ill/Theel. Und plötzlich sind der VfB Tholey mit 0 Punkten und der VfB Hüttigweiler mit einem Punkt in der Bezirksliga auf dem besagten vorletzten Platz gelandet. Der Sieger des Entscheidungsspiels zwischen beiden erhält dann den letzten freien Platz in den Nord-Bezirksligen.

Ostsaar:

Nicht ganz so spannend ist es im Osten: In beiden Klassen hat eine Mannschaft zurückgezogen und ist somit Tabellenletzter und Absteiger. Ob auch einer der beiden Tabellenvorletzten (SV Beeden oder SV Schwarzenbach II) aus der Klasse muss, hängt davon ab, ob in der Landesliga Ost zwei oder drei absteigen. Ein vorsorgliches Entscheidungsspiel wird es dann in jedem Fall geben.

Westsaar:

Im Westen kommt man mit den vier A-Klassen-Aufsteigern und den drei oder vier Landesliga-Absteigern sogar zwischenzeitlich auf 39 oder 40 Mannschaften. Drei steigen auf, verbleiben 36 oder 37 Anwärter. Damit würden in der Bezirksliga Merzig-Wadern Scheiden-Mitlosheim und Mettlach-Merzig II sicher in die Kreisliga abrutschen, Bietzen-Harlingen ginge in die Relegation. Der Gegner für dieses Spiel aus der Bezirksliga Saarlouis ist aber noch völlig offen. Elm (19 Pkte.), Hostenbach (19 Pkte) und der TuS Bisten (20 Pkte.) streiten sich um den Platz 14, der das Spiel gegen Bietzen bedeuten würde.

Südsaar:

Der Süden regelt die Abstiegsfrage wie im Vorjahr. Jede Mannschaft weiß, in welcher Bezirksliga sie landet und in jeder Bezirksliga muss man separat rechnen. Hier ist zu beachten, dass die SG St. Nikolaus II aus der Kreisliga A Köllertal-Warndt nur in die Bezirksliga aufsteigen kann, wenn es die Erste zeitgleich in die Landesliga schafft. Ist das nicht der Fall, steigt Lauterbach auf und der Relegationsplatz der Kreisliga A Köllertal-Warndt bleibt frei.