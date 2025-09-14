Bezirksliga, Spieltag 5: alle Spiele, alle Tore!

5. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein! Die Spieltagszusammenfassung von FuPa Niederrhein.
TSV Bayer Dormagen – SVG Neuss-Weissenberg 1:1
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte (75. Sascha Pelka), Maurice Roggendorf, Philip Suhr, Arda El Kerim Ayaz, Luca Knuth (13. Dennis Marquet), Marius Fraßek, Marc Naroska, Semi Youssef Laffi (70. Julian Knoll), Niclas Kuypers (89. Dominik Dobras), Hendrik Reiff (80. Noa Gabriel Guerreiro Batista) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Melwin Sikinger, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Jonas Niemierza (66. Ben Luca Schmidt), Fynn Kaemmerling (57. Tom Nilgen), Ichiura Taisei, Ranael-Baringa Ishimine (73. Antonio Primorac), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Chakir Naji - Zuschauer: 77
Tore: 0:1 Daniel Marcel Becker (10.), 1:1 Niclas Kuypers (20.)
TSV Eller 04 – VdS 1920 Nievenheim 7:0
TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Julien Augarde, Fabrizio Leone, Adnan Hotic, Noah Basil Karczewski (70. Abdul Majaj), Tim Kasparek, Antonio Marinovic, Idriss Amadou Peki (42. Kevin Joao Lobato), Takumi Miyata (80. Maximielian Prince Wayne Andam), Dennis Ordelheide (46. Nico Stracke), Fabian Stutz (70. Eridon Fazliu) - Trainer: Robin Bothe - Trainer: Kerim Kara
VdS 1920 Nievenheim: Kelvin Sanchez del Villar, Luca Fin Hesshaus, Andre Becker, Alexandros Adamantidis, Nils Carsten Kunz (46. Marc-Leon Wolff), Dominik Schillings, Pascal Becker, Emilio Jose Heinrich Perk, Enes Celik (4. Kevin Caspar Stadler), Leon Bem (70. Almin Hamidovic), Roberto Leon Grillo - Trainer: Daniel Dünbier - Trainer: Thomas Boldt
Schiedsrichter: Mohamed Bahaddou (Remscheid) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Dennis Ordelheide (17.), 2:0 Dennis Ordelheide (27.), 3:0 Takumi Miyata (39.), 4:0 Takumi Miyata (43.), 5:0 Noah Basil Karczewski (45.), 6:0 Nico Stracke (66.), 7:0 Nico Stracke (69.)
SV Uedesheim – ASV Mettmann 0:4
SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Daniel Ferber, Samuel Campillo (88. Yasuhito Sunohara), Dabo Mamadou (46. Nico In Het Panhuis), Andre Speer, Luis Winfried, Kevin Block, Christos Pappas (59. Maximilian Hahn), Florian Hillebrand (88. Jonas Hellenkamp), Felix Frason (46. Celal-Can Yücel), Marlon Kurth - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Yusuf Kaya (88. Asaad Wahed Omar), Roken Tchouangue, Johannes Erkens, Adil Azhil, Alessio Falco, Umut Demir (88. Gökhan Bulat), Toni Markovic (80. Anas Kaddouri), Justin Lüdtke (88. Berkant Fidanci), Ezequiel Tomas Gomez (62. Jonas Schulte) - Trainer: Sebastian Pichura - Trainer: Daniel Rehag - Trainer: Acar Sar
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Toni Markovic (7.), 0:2 Justus Erkens (78.), 0:3 Anas Kaddouri (81.), 0:4 Justin Lüdtke (86. Foulelfmeter)
Rot: Daniel Ferber (88./SV Uedesheim/)
Ratingen 04/19 U23 II – SG Benrath-Hassels 3:4
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Ibrahim Dibasy, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Bilal Ajenoui Benktib, Thabani Lukusa-Milambu (81. Amin Balkaa), Ilyas Elkhattabi (61. Eleftherios Vasileiadis), Sami Alnur Bachir Niam, Leo Kaiser, Kerem-Murat Cigerli, Ben Collin Gubsch (71. Osazuwa Victor Uwas) - Trainer: Andreas Voss - Trainer: Derick Dwomo
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Viktor Blauth (70. Kolja Pusch), Ryoto Inokawa, Harun Ünlü, Dennis Durmus (46. Kenan Hreljic), Kilian Laux, Min-kyu Kim (70. Ihor Maksymovych), Mirnes Selamovic, Benjamin Prah - Trainer: Nermin Ramic
Schiedsrichter: Maurice Wilke (Wuppertal) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Mirnes Selamovic (11.), 0:2 Hiromasa Sato (31.), 0:3 Benjamin Prah (38.), 1:3 Maximilian Kronauer (74.), 1:4 Benjamin Prah (82. Foulelfmeter), 2:4 Eleftherios Vasileiadis (85.), 3:4 Osazuwa Victor Uwas (88.)
DSC 99 Düsseldorf – CfR Links Düsseldorf 7:1
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet, Kaan Barak, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Piet Stracke (63. Abdoulie Sarr) (73. Anton Redlich), Nils Knuplesch, Onurcan Baysal (57. Richard Marliani), Abdoulie Sarr (73. Anton Redlich) - Trainer: Sascha Walbröhl
CfR Links Düsseldorf: Alexander von Ameln, Mark Drinkuth, Korbinian Beckers (75. Justin Pfeifer), Raphael van der Berg (59. Edgar Luft), Marius Möller, Dimitrios Balis, Dennis Schreuers, Pierre-Isaac Mouaya, Rikuto Maruki, Marvin Mainz, Sana Saidykhan - Trainer: Panagiotis Liomas
Schiedsrichter: Oktay Sarier (Dormagen) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Abdoulie Sarr (13.), 2:0 Nils Knuplesch (26.), 3:0 Onurcan Baysal (27.), 4:0 Abdoulie Sarr (47.), 5:0 Nils Knuplesch (75.), 6:0 Florian Gnida (79.), 7:0 Florian Gnida (84.), 7:1 Marvin Mainz (90.)
SV Hösel – Rhenania Hochdahl 5:1
SV Hösel: Michael Mann, Oliver Wenzler, Marius Pauly (52. Anes Danijali), Timo Derichs, Dario Mirosavljevic (85. Yasin Bünyamin Uzun), Leonard Prusa (46. Levent Olgun), Nick Hartmann, Maximilian Ganns, Fabian Schürings, Niklas Oldörp, Justin Morr (57. Lionel Tchakounte) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Rhenania Hochdahl: Jannick Heinzig, Qlirim Krasniqi, David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Mohamed El Quitar, Philipp Gatzen, Ardian Duraku, Chrisowalandis Papadopoulos, David Szewczyk, Feyzullah Demirkol - Trainer: Peter Burek
Schiedsrichter: Jason Lee Jendges - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Marius Pauly (47.), 1:1 Oliver Krizanovic (58.), 2:1 Niklas Oldörp (70.), 3:1 Fabian Schürings (73.), 4:1 Niklas Oldörp (87.), 5:1 Fabian Schürings (90. Foulelfmeter)
MSV Düsseldorf – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:2
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Aram Abdelkarim (76. Ryota Nakaoka), Drilon Istrefi, Said Harouz, Shohei Nelson Lukoma Yamashita (61. Jannik Stevens), Carlos Penan (76. Anas El Morabiti), Sinan Kurt (71. Majid Abdalla), Tom Voss (61. Aleksandar Pranjes) - Trainer: Goran Tomic
1. FC Grevenbroich-Süd: Fabian Klima, Emre Demirbolat, Ahghas Newton, Nils Klöther, Ensar Krasniqi, Erol Dzaferi, Muhammed Arda Öztürk, Fatih Yaman (65. Kai Uwe Wirtz), Salim Tliashinov, Resul Ahmeti, Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 55
Tore: 1:0 Carlos Penan (23.), 2:0 Carlos Penan (52.), 3:0 Tom Voss (60.), 3:1 Marcel Hensel (67.), 3:2 Erol Dzaferi (71.)
TSV Meerbusch II – DJK Sparta Bilk 0:3
TSV Meerbusch II: Lucas Walhöfer, Julius Cabalzar (67. Jonathan Frederick Walter), Castro Boloko, Mohamed Ghait, Ylber Rrahmani (61. Ammar Kiwani), Boyan Boev, Janis Hrustic, Leon Prinz, Nick Benda (67. Maximilian Seibert) - Trainer: Dennis Krause
DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Maurice Ryboth, Dilvan Baran Alkan, Rene Reuland, Dimitrios Sirokas (87. Timo Brettschneider), Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Patrick Percoco, Gianluca De Meo (61. Andreas Plödereder), Alexander Hendrik Schnittert (90. Marco Tassone), Marcel Kachnowski (46. Moubarak Abdousamadou) - Trainer: Jörn Heimann
Schiedsrichter: Sascha Radusch (Duisburg) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Alon Abelski (17.), 0:2 Marco Meyer (79.), 0:3 Andreas Plödereder (80.)
Lohausener SV – TV Kalkum-Wittlaer 1:0
Lohausener SV: Justin Müller, Marvin Klimas, David Robert Joel Derveaux, Lennart Rehr, Faruk Oduncu, Niklas Macher, Nils Sprenger, Jannik Jürgensen (1. Saliou Mamadou Gaye), Jona Simon, Maximilian Klaas, Lukas Kleine-Bley - Trainer: Nikos Tsakiris
TV Kalkum-Wittlaer: Khashayar Goudarzi, Leandro Heintze (74. Kirill Holm), Philipp Kuschel, Johann Schlarmann (83. Erkan Tanrikulu), Jacob Schwalbach, Lars Jansen, Daniel Salas (85. Kaan Safarpour), Mouad Hamdaoui (58. Jan Praast), Ayumu Akiyama, Nico Polster (69. Ralf Appiah), Goki Fukunaga - Trainer: Navid Fazeli
Schiedsrichter: Marvin Beckers - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Lukas Kleine-Bley (82.)
6. Spieltag
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - MSV Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Bayer Dormagen
So., 21.09.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Eller 04
So., 21.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SV Hösel
So., 21.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Meerbusch II
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DSC 99 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Lohausener SV
So., 21.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Uedesheim
So., 21.09.25 16:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Ratingen 04/19 U23 II
SSVg Velbert II – SV 09/35 Wermelskirchen 1:0
SSVg Velbert II: Sebastian Küper, Adriano Campitiello, Ayman Amezigar, Soufiane Boumouchoun, Hagen Schneider, Abel Hagos, Ilkem Yildirim, Roni Ongun, Ilias Hassi, Lirik Krasniqi, Niklas Böhm - Trainer: Massimo Mondello
SV 09/35 Wermelskirchen: Hannes Barth, Burak Altundag, Cedric Haldenwang, Marin Postic, Sean Soares, Yannik Noah Wylezol, Resit Cetin (62. Luca Fischer), Luca Postic, Cengiz Cetin (84. Anis Geus), Nick Salpetro (66. Eren Yilmaz), Ferat Sari - Trainer: Nico Postic
Schiedsrichter: Timo Schmidt - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Ilkem Yildirim (65.)
SSV Germania Wuppertal – SV Rot-Weiß Wülfrath 4:4
SSV Germania Wuppertal: Noah Bogun, Alkan Sahingöz, Cem Bodur, Arsen Mustafa, Kilian Wendling, Lukas Janz (68. Bilal Benchelh), Eren Özkan, Ege Erdem (75. Daniel Kohlbach), Sami Issa, Danylo Plakhin (75. Mustafa Alkan), Benedikt Steven (59. Julian Weidmann) - Trainer: Ünsal Bayzit
SV Rot-Weiß Wülfrath: Timm Schreiber, Haci Bayram Köseoglu, Adis Babic, Schad Hassan, Jan-Steffen Meier, Ercan Kalkavan (92. Ibrahim Yilmaz), Adil El Hajui, Abdulkadir Avan (59. Alihan Adigüzel), Fabion Baljiu, Davide Mangia, Stephensunny Udoree Chukwudi - Trainer: Ibo Cöl
Schiedsrichter: Güven Uzun - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Danylo Plakhin (4.), 2:0 Lukas Janz (27.), 2:1 Davide Mangia (45.), 2:2 Davide Mangia (46.), 3:2 Danylo Plakhin (57.), 3:3 Davide Mangia (59.), 4:4 Alkan Sahingöz (90.), 3:4 Fabion Baljiu (90.)
TSV Ronsdorf – TuSpo Richrath 1:6
TSV Ronsdorf: Noah Joel Fischer, Sven Jürgen von der Horst, Jörn Zimmermann, Felix Anton Suhre (79. Felix Oscar Tessmer), Kevin Fajkis (46. Sebastian Schröder), Nico Langels (65. Marvin Merchel), Habib Camara (65. Tuna Abas), Leon Spiecker, Phil Ketzscher, Sebastian Schmieta, Yannik Hünninghaus (65. Konstantinos Likidis) - Trainer: Denis Levering
TuSpo Richrath: Lars Sekulla, Marius Lindemann (10. Athanasios Melas), Emil Vincazovic, Fatih Türkoglu, Dustin Beyen (74. Brando de Gracia), Arian Ugljani, Francesco Infantino (63. Gabriel Iacovino), Tim Scharpel, Elias Dittmann (80. Julian Pape), Alen Vincazovic (80. Maximilian Armerding), Jonas Schäfer - Trainer: Lukas Beruda - Trainer: Alexander Rüttgers - Trainer: Julian Pape
Schiedsrichter: Umut Parmak - Zuschauer: 68
Tore: 0:1 Alen Vincazovic (18.), 1:1 Leon Spiecker (31.), 1:2 Fatih Türkoglu (49.), 1:3 Dustin Beyen (62.), 1:4 Fatih Türkoglu (64.), 1:5 Alen Vincazovic (76.), 1:6 Brando de Gracia (87.)
SC Viktoria Wuppertal Rott 89 – BV Gräfrath 6:4
SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Mamadou Cire Diallo (38. Kevin Robert Gilej), Liwaa El-Sarag, Dogan Can, Alper Tosun, Ilyas Ikan Asbih (59. Steve Tchenou Wantong), Sergen Isler (8. Fatih Kurt), Tarik Özkan, Musa Mansaray, Basel Ziad Shamo, Nermin Hadzic, Ans Mohammad Hassan Al Khalil - Trainer: Yousef Hidroj
BV Gräfrath: Faria Baraza, Emmanuel Valery Houssou, Miko Kurth, Yves-David Tshala, Tom Walther, Alessio Mangia, Marvin Calcerrada-Sesek, Genc Alija, Arbnor Ejupi, Mertcan Das (46. Max Zymla), Michael Kluft (54. Ismail Cakici) - Trainer: Claudius Zymla
Schiedsrichter: Marcel Fenger - Zuschauer: 131
Tore: 0:1 Michael Kluft (7.), 1:1 Nermin Hadzic (11.), 2:1 Nermin Hadzic (15.), 2:2 Yves-David Tshala (30.), 3:2 Nermin Hadzic (35.), 4:2 Nermin Hadzic (45.), 4:3 Genc Alija (51.), 4:4 Genc Alija (55.), 5:4 Ans Mohammad Hassan Al Khalil (67.), 6:4 Ans Mohammad Hassan Al Khalil (82.)
HSV Langenfeld – Cronenberger SC 2:1
HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Nephthalie Ngoma Ndey, Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi, Florian Osmani (65. Jean Michelé Röhrscheidt), Giuseppe Licausi (53. Nabil Al Khabbachi), Luca Mario Attardi, Faissal El Amrani, Oleksii Yermolaiev, Fabian Pastow - Trainer: Roberto Marquez - Trainer: Demetrio Scelta - Trainer: Milad Hoseyny
Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Davide Leikauf, Leon-David Groß (67. Okan Bök), Bruno Silva Ferreira, Luis Rosenecker, Hakan Türkmen (67. Enrico Francesco Wagner), Bradley Lofolomo, Aldin Hamidovic (76. Furkan Kurt), Daniel López de la Rosa (46. Alhamwi Ghiath), Gian-Luca Stindt (72. Luke Corvin Jahnke), Dominik Schäfer - Trainer: Tim Wagner - Trainer: Samir El Hajjaj
Schiedsrichter: Serkan Piricek - Zuschauer: 105
Tore: 0:1 Florian Osmani (9. Eigentor), 1:1 Leon Wallraf (24.), 2:1 Oleksii Yermolaiev (44.)
Rot: Enrico Francesco Wagner (97./Cronenberger SC/normaler Zweikampf wird als Notbremse gewertet)
SG Hackenberg – Türkgücü Velbert 1:2
SG Hackenberg: Bruno Staudt, Dustin Pavlovski, Maximilian Husslein, Dennis Adamiec, Martin Bormann, Maximilian Wagner, David Tischler (46. Esad Aynaci), Edward Yamoah, Martin Schneider, Mario De Siena, Nico Walloschek - Trainer: Zdenko Kosanovic
Türkgücü Velbert: Leon Jovceski, Bujar Tahiraj, Cengiz Saral (68. Seonghyeok Lee), Vitaliy Golik, Edin Husidic, Manaf Ali-Koura, Filippas Filippou, Kerem Dogan, Abbas Alali, Oguzhan Coruk (95. Ismet Can Agadakmaz), Vinicius De Andrade Souza (86. Ndangoh Nanjoh Godlove) - Trainer: Zeljko Nikolic
Schiedsrichter: David Monkam Tchawa - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Dustin Pavlovski (45. Eigentor), 1:1 Edward Yamoah (65.), 1:2 Oguzhan Coruk (71.)
SV Solingen 08/10 – FK Jugoslavija Wuppertal 1:1
SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Ben Marcel Jelitte, Malik Amoussou-Tchibara, Hidi Kadessy, Hasan Kaan Hayta (65. Akin Müjde), Robin Raaphael Heist, Giuseppe Vraka, Marvin Stahlhaus (58. Akin Müjde), David Kuju (82. Serkan Gürdere), Max Niklas Zäh - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal
FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Anes Mehic, Mustafa Mujkanovic, Jordan Santowski, David Arsenijevic (64. Noel-Yacob Okbe), Yassin Bouaasria, Zakaria Jarrayi (75. Angelo Sudano), Osman Öztürk, Mirza Mujkanovic (90. Mohamed Hammoud), Aleksandar Stanojevic, Luca Alessio Lenz (67. Bojan Blazic) - Trainer: Florim Zeciri
Schiedsrichter: Marcel Donath (Hilden) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Max Niklas Zäh (19.), 1:1 Mirza Mujkanovic (28.)
FSV Vohwinkel Wuppertal – SSV Berghausen 6:2
FSV Vohwinkel Wuppertal: Nils Ole Engels, Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch (83. Maximilian Larisch), Sami Tajar (46. Malte Gerlich), Pascal Glittenberg, Alphonso Henock Manata, Tim Zemlianski (78. Leon Miguel Zahran), Nico Sudano (83. Deyar Janko), Julian Shaun Kanschik, Jonas Schneider (42. Denis Arslan), Niklas Dörrier - Trainer: Tobias Orth
SSV Berghausen: Louis Christoph, Nick Michna, Tobias Schöning, Robin Bastian (82. Timo Kruse), Raphael Schruff (83. Max Weis), Leon Cvetanovic, Robin Scholer, Musa Ceesay, Justin Bartoschek, Leon Mockschan (83. Jannik Junius), Rzgin Issa - Trainer: Ralf Dietrich
Schiedsrichter: Cedric Schmidt - Zuschauer: 39
Tore: 0:1 Nick Michna (9.), 1:1 Niklas Dörrier (19.), 2:1 Tim Zemlianski (21.), 2:2 Justin Bartoschek (41.), 3:2 Tim Zemlianski (44.), 4:2 Denis Arslan (56.), 5:2 Denis Arslan (73.), 6:2 Niklas Dörrier (84.)
SC Germania Reusrath – DV Solingen II 2:0
SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Ferhat Tuncer (63. Gian Luca Schumann), Leo Luca De Rubertis, Kevin Luginger (80. Jan Tobias Gies), Lasse Theus, Pascal Hinrichs, Dennis Schulte, Max Simon Richter-Oldekop, Moritz Kaufmann (88. Daniel Mücke), Luca Oliver Piatkowski (67. Paul Degner), Biagio Giuliano Rizzelli (86. Armel Ange Kouassi) - Trainer: Marco Schobhofen - Trainer: Jürgen Glomb
DV Solingen II: Vladyslav Maslovskyi, Paul Christian Berger, Gianluca Aurelio, Kentaro Fukuta, Yasin Özgede, Osman Kalayci (84. Ibrahim Rtobi), Pavel Dolynai (71. Levent Plesina), Velkov Veliyan (63. Yannis Boddenberg), Vladyslav Balakai, Ahmet Gülmez, Oleksandr Lischchuk - Trainer: Mirco Cesari - Trainer: Sebastiano Spinella
Schiedsrichter: Janneck Völschow - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Gian Luca Schumann (64.), 2:0 Pascal Hinrichs (73.)
Gelb-Rot: Ahmet Gülmez (22./DV Solingen II/)
6. Spieltag
So., 21.09.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SSVg Velbert II
So., 21.09.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - HSV Langenfeld
So., 21.09.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SG Hackenberg
So., 21.09.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SSV Germania Wuppertal
So., 21.09.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Germania Reusrath
So., 21.09.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - SV Solingen 08/10
So., 21.09.25 18:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - TSV Ronsdorf
SV Lürrip – TuRa Brüggen 0:7
SV Lürrip: Tim Bekkers, Marwin Tim Bachmann, Marc Klunk, Elias Bellahsen (65. Aslan Yusuf Ergül), Silvio Cancian (86. Sören Marx), Tiago Simoes Correia, Vadim Shkolnik (79. Issa Amin), Joyeux Badiata, Michael Bohnen, Saher Kalaf, Harith Jargavani (79. Leonardo Markovic) - Trainer: Timo Mungan
TuRa Brüggen: Steven Salentin, Oliver Kai Tophoven (46. Sandro Meyer), Christos Tsopanides, Dennis Coenen (81. Philipp Cox), Simon Hübner, Jan Grylak, Erik Pöhler, Justin Samuel Pahl (46. Dennis Greven), Florian Storms, Nils Bonsels, Mehmet Akkus - Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Nils Bonsels (26.), 0:2 Erik Pöhler (31.), 0:3 Justin Samuel Pahl (41.), 0:4 Nils Bonsels (50.), 0:5 Nils Bonsels (73.), 0:6 Florian Storms (83.), 0:7 Nils Bonsels (89.)
1. FC Mönchengladbach – TuS Wickrath 0:6
1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Batuhan Türkyilmaz, Deniz Can Salk, Timo Weber, Taylan Özdemir (45. Rafioudine Bawa), Marko Ilic (86. Batuhan Türkyilmaz), Andrij Gordiyevskyy, Abel Calenus, Jovanche Angelovski, Johovahni Massamba, Brandon Mafimbu Mazanga - Trainer: Florian Wittkopf
TuS Wickrath: David Maximilian Bartsch, Moritz Virkus, Tom Baulig, Jan Meuser (62. Marius Over), Romel Seena Anyomi, Niklas Clemens (45. Jermaine Isaiah Zerai), Moritz Lambertz (62. Nils Höffges) (89. Jonas Bihn), Petar Popovic, Ruben Bruß, Quinton Washington, Blessing Agyapong (53. Niek Gabriel Mäder) - Trainer: Gianluca Nurra
Schiedsrichter: Jason Smit - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Blessing Agyapong (22.), 0:2 Moritz Lambertz (27.), 0:3 Ruben Bruß (38.), 0:4 Petar Popovic (56.), 0:5 Niek Gabriel Mäder (68.), 0:6 Jermaine Isaiah Zerai (85.)
SpVg Odenkirchen – TSV Krefeld-Bockum 3:0
SpVg Odenkirchen: Liam Hermanns, Tom Salentin, Ayman Kaibouss, Robin Wolf, Semir Purisevic, Konstantine Jamarishvili, Pascal Moseler, Metin Türkay, Vincent Schleifer (82. Anton Höpfner), Andrej Ferderer (82. Marcel Kalski), Evgenij Pogorelov (89. Simon Beermann) - Trainer: Simon Sommer
TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Patrick Pasthy, Sébastien Linares, Sam Ghebreamlak Seghid (70. Amadou Bassirou Fofana Ba), Hun Brandon Danh Do (75. Malik Binbay), Malte Latosinszky, Abdul Hassan Barrie, Christian Tönnißen, Mert Cemal Celik (70. Robin Müller) - Trainer: Tino Reucher
Schiedsrichter: Bünyamin Reinhard (Ratingen) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Evgenij Pogorelov (41.), 2:0 Robin Wolf (67. Foulelfmeter), 3:0 Andrej Ferderer (80.)
Thomasstadt Kempen – 1. FC Viersen 6:2
Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen (77. Jan Keens), Leon Justin Maas, Marius Elfering, Pascal Gubala, Paul Schäfer (59. Till Konietz), Dustin Meyer, Denis Gaas, Lukas Inderhees (63. Simon Elfering), Lucas Matteo Klaaßen, Alya Keita (78. Eric Scheuren) - Trainer: Pascal Tepaß - Trainer: Andre Meier
1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Adnan Aoudou, Nanouk Dünnwald, Mahmut Dost (81. Ahmed Omeirat), Khalid Omeirat, Sandro Santos Ferreira, Noah Benjamin Thimm, Marvin Stefan Struckmann, Jan Hendrik Heynckes (61. Ivan Jajetic), Nourlaye Bance (77. Joss Mayimunanga Makabe) - Trainer: Graziano Ruggeri - Trainer: Markus Optenplatz
Schiedsrichter: David Pünder (Duisburg) - Zuschauer: 85
Tore: 1:0 Pascal Gubala (12.), 1:1 Marvin Stefan Struckmann (50.), 2:1 Lukas Inderhees (51.), 3:1 Lucas Matteo Klaaßen (58.), 3:2 Ivan Jajetic (69.), 4:2 Till Konietz (71.), 5:2 Simon Elfering (74.), 6:2 Till Konietz (77.)
SSV Grefrath 1910/24 – DJK Fortuna Dilkrath 5:2
SSV Grefrath 1910/24: Nico Fokken, Christopher Claeren (62. Luis Neber), Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, Christofer Feyen (77. Fynn Glutting), Timo Claßen, Gerrit Lenssen (86. Jonas Landwehrs), Moritz Leutgeb, Lukas Hanssen, Sven Keller (70. Tim Weiner), Vensan Klicic (82. Jan Lauterbach) - Trainer: Alexander Thamm
DJK Fortuna Dilkrath: Simon Joereßen, Louis Claser, Justus Nauen, Torben Esser, Tacettin Muslubas, Jannick Gries, Jonas Gries, Patrice Diane (31. Jannick Gries), Moritz Münten, Danny Thönes - Trainer: Björn Feldberg
Schiedsrichter: Marco Becker (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Lukas Hanssen (10.), 2:0 Lukas Hanssen (13.), 2:1 Ceyhun Doganer (21.), 2:2 Marvin Holthausen (27.), 3:2 Christofer Feyen (52.), 4:2 Sven Keller (54.), 5:2 Tim Weiner (75.)
Türkiyemspor Mönchengladbach – OSV Meerbusch 1:4
Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Benjamin Hilgers, Ilias Kayhani, Ousman Nyaw Dudzus, Akin Uslucan, Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Abdülhakim Yildirim, Osama Abdeslami, Semih Simsek, Williams Amanor - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik
OSV Meerbusch: Lars Kruse, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann (76. Andrea Spada), Luis Mick Heich, Marvin Höffges (70. Erijon Syla), Angelo Recker, Jonas Kunft, Junior Rainer Dos Santos Steuer, Marc Rommel (83. Fabian Makijewski), Lars Stieger (68. Jerome Vekens), Ben Israil (59. Philip Schmelzer) - Trainer: Dominik Voigt
Schiedsrichter: Werner Florian Netzer (Grevenbroich) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Marvin Höffges (8.), 0:2 Ben Israil (19.), 0:3 Marc Rommel (54.), 0:4 Erijon Syla (81.), 1:4 Nathan Dibazingila (90.)
SC Union Nettetal II – Sportfreunde Neuwerk 0:2
SC Union Nettetal II: Luca Stenzel, Milan Günter Helmut Demant (90. Cedric Lappeßen), Niklas Beenen, Tugrul Erat, Mohamad Alhamwi (76. Leon Michalak), Tom Genzen, Archil Ismail, Hendrik Schmitz, Konrad Wyzynski (50. Keltone Silva), Thomas Jan Lepiorz (85. Dustin Kahlen), Dustin Herrmann - Trainer: Marco Stenzel
Sportfreunde Neuwerk: Paul Metzen, Özgür Sezgin, Tristan Yannick Benten, Sven Bjarne Witt, Gian-Luca Mermann, Leon Troschka, Malte Krüger (73. Berkan Dursun), Lasse Buschmann, Marwan El Khoulati Haroun, Emmanuel Adu (86. Thierno Oumar Balde), Dominik Klouth - Trainer: Erdogan Karaca
Schiedsrichter: Theodoros Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Marwan El Khoulati Haroun (10.), 0:2 Özgür Sezgin (15.)
VfL Tönisberg – SC St. Tönis 1911/20 II 3:1
VfL Tönisberg: Robin Bertok, Jan-Niklas Esser (54. Kai Langer), Luke Heidrich, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt, Fabian Kempkens (72. Janik Dünwald), Sebastian Görres (77. Akin Erorhan), Tim Couball, Daniel Franken (61. Ronaldo Onuzi), Brian Dollen, Björn Andreas Koths (65. Manuel Franken) - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller
SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Tom Berner, Leonard Stiels, Tobias Müller (46. Connor Michaelis), Luis Becker, Niklas Hannappel, Philipp Horster (82. Philipp Kösters), Fabio Mariano (59. Yigit Taha Siyak), Ben Cedric Horst, Lucas Noczenski (60. Dieumerci Kyanga), Jan Goretzki (59. Felix Seifert) - Trainer: Cedric Jentzsch - Trainer: Berti Mapeka - Trainer: Florian Verhaag
Schiedsrichter: Agejan Kreft - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Brian Dollen (16.), 2:0 Manuel Franken (71.), 3:0 Brian Dollen (79.), 3:1 Felix Seifert (90.)
VfR Krefeld-Fischeln – CSV Marathon Krefeld 4:4
VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Marc Jean Lacroix, Hendrik Rouland, Leonidas Theodoros Altstaedten (72. Dominik Zagrovic), Fabio Minino, Fynn Ziemes, Safer Erdogan (85. Simon Nicklas Brocker), Ben Schubert, Niklas Geraets, Ndrin Maloku, Aljusan Jasarov (82. Mohamed Osman) - Trainer: Jakob Scheller
CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Burak Akarca (46. Lars Wellmans), Almir Arapovic, Emre Özkaya, Daniel Sperling (46. Ryo Kawase), Murat Aslan, Dario Krezic, Ilay Baris, Gianni Wittenberg (47. Marcel Lüft), Dennis Lerche (46. Fritz Fiedler) - Trainer: Onur Özkaya
Schiedsrichter: Mats Gaerber - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Fynn Ziemes (3.), 2:0 Niklas Geraets (23.), 3:0 Ndrin Maloku (29.), 3:1 Dario Krezic (33.), 4:1 Safer Erdogan (45.+1), 4:2 Ilay Baris (68.), 4:3 Murat Aslan (78.), 4:4 Dario Krezic (84. Handelfmeter)
6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC Union Nettetal II
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr 1. FC Viersen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 20.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - SV Lürrip
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SSV Grefrath 1910/24
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SpVg Odenkirchen
So., 21.09.25 15:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Thomasstadt Kempen
So., 21.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfL Tönisberg
Viktoria Goch II – SV Blau-Weiß Dingden II 2:2
Viktoria Goch II: Lars Thielen, Lars Johnson, Konstantin Schütz, Kai Jaschek, Malte Baumeister, Marvin Gisberts, Miguel Wurring (89. Elion Beqiraj), Leon Knak, Dogan Erkis (78. Thomas Langenberg), Marvin Kürbs, Igor Puschenkow (64. Jiro Jude Maximilian Großhans) - Trainer: Kai Jaschek - Trainer: Ernes Tiganj
SV Blau-Weiß Dingden II: Markus van Stegen, Jens van der Linde, Phil Hülzevoort (87. Sebastian Klein Schmeink), Yannik Hundt (69. Marek Pols), Niklas Nienhaus (58. Philipp Arnold), Marco Harbring, Timo Holtkamp (79. Tim Harbring), Tobias Görkes, Alexander Sack (90. Lars Bollmann), Felix Leyking - Trainer: Dirk Juch - Trainer: Izri Velija
Schiedsrichter: Sinan Satilmis - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Igor Puschenkow (38.), 2:0 Miguel Wurring (44.), 2:1 Marco Harbring (63.), 2:2 Felix Leyking (87.)
Sportfreunde Broekhuysen – Kevelaerer SV 1:1
Sportfreunde Broekhuysen: Finn Bünnings, Norman Kienapfel, Luca Schmermas, Nils Lachmann, Justin Theelen (82. Jan Teegelbeckers), Dennis Belzek, Hendrik Hünnekens, Noah Christian Thier (78. Philipp Joseph Brock), Sores Civan Agirman (71. Stan Hesen), Sven van Bühren (82. Tom Beterams), Maurice Horster (67. Nick Maurice Ernst) - Trainer: Sebastian Clarke
Kevelaerer SV: Ben-Luca Ingenfeld, Noah Tellemanns, Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Leo Wienhofen (90. Hannes Lörcks), Andrea Dario Quarta (78. Youssef Meherzi), Colin Linßen (61. Tobias Bolz) (80. Marvin Schulz), Dennis Tegeler, Robin Kaschubat, Nils Theysen, Maximilian Gastens - Trainer: Patrick Znak
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Maximilian Gastens (80.), 1:1 Philipp Joseph Brock (84.)
Alemannia Pfalzdorf – VfL Rhede 2:4
Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, David Rudolf Rothemel, Tom Voß (46. Lars Völpert), Christian Urbanek, Lars Völpert, Dominik van Baal (79. Luca Kanders), Nils Mildenberger, Nick Helmus, Luca Stratemann, Dominik Saat (71. Jamie Caspers), Christian Emmers - Trainer: Raphael Erps
VfL Rhede: Marius Bauhaus, Ferhat Cavusman, Luca Lorei, Julian Wieczorek (20. David Adegboyega Weade), Luca Maximilian Schultze, Noah Erik Zschoche, Kian Trompert, Len Stenneken, Maximilian Kreutzer, Qwenn Landzaat, Leon Franken (94. Mathis Beckmann) - Trainer: Niklas Schemmer
Schiedsrichter: Darius Lukossek - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 David Adegboyega Weade (27.), 1:1 Nick Helmus (44.), 1:2 Luca Lorei (48.), 2:2 Dominik van Baal (55.), 2:3 David Adegboyega Weade (90.+2), 2:4 David Adegboyega Weade (90.+5)
DJK Twisteden – Hamminkelner SV 1:1
DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Yannik Thielen, Mathis Opgenhoff (74. Sander Jacobs), Alexander Rasch, Lars Douteil, Jordi Leck (66. Nico Lenz), Fabian Rasch (90. Elias Janßen), Chris Kleuskens, Alexander Swaghoven (82. Stian Jacobs), Torben Schellenberg - Trainer: Marcel te Nyenhuis
Hamminkelner SV: Yannick Winkin, Niklas Hollenberg, Sebastian Weinkath, Kevin Beverungen, Nick-Constantin Otto (68. Lars Ortius), Till Schürmann, Linus Kammeier (90. Jan Stauder), Yannick Weidemann (85. Felix Enk), Tom Wirtz, Hassan Hamzaoglu (79. Lukas Zill), Leon Norman Bender (68. Arda Gözüdok) - Trainer: Markus Brucks - Trainer: Erdal Dasdan
Schiedsrichter: Stefan Semir (Krefeld) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Torben Schellenberg (16.), 1:1 Tom Wirtz (33. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Tom Wirtz (89./Hamminkelner SV/wiederholtes Foulspiel)
SV 08/29 Friedrichsfeld – SGE Bedburg-Hau 2:0
SV 08/29 Friedrichsfeld: Noah Luis Heutger, Ali Yavuz (90. Marco Horstkamp), Heinrich Heleniak, Dennis Slowinski, Onur Baran (84. Halil Ibrahim Ören), Manuel Kausch, Joshua Brauer (80. Niklas Jansen), Collin Isselhorst (92. Maximilian Spartz), Gianluca Buhlmann, Eray Tuncel, Emir Zerdo (94. Nick Gerritzen) - Trainer: Almir Duric
SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Henrik Schümmer, Theo Gerard (67. Tim Helmus), Christoph Gorißen, Ian van Bebber (70. Gislain Ngesang), Fabian Berntsen, Leon Claaßen (70. Lennard Haps), Len Deckers, Julian Diedenhofen, Theo Panke, Falko Kersten - Trainer: Sebastian van Brakel - Trainer: Bernard Alijaj
Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Gianluca Buhlmann (21.), 2:0 Emir Zerdo (61.)
Borussia Veen – SV Rindern 2:1
Borussia Veen: Janek Keusemann, Jakob Münzner, Ken Klemmer, Hendrik Terlinden, Leon van Bonn, Jonas Höptner, Jan Büren (83. Julian Schmelzer), Marius Gietmann (89. Tom Conrad), Marc Balonier (67. Linus van Treek), Philipp van Huet, Felix Terlinden (70. Tim Lange) (70. Jonas van den Brock) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner
SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Mika Winkler, Wiktor Romanow (83. Luca Alexander Polders), Cem Artas, Finn Tiemer, Christian Ploenes (83. Marlon Irsch), Marten Albrecht (81. Björn Gatermann), Peter Mayr, Maximilian Janssen, Piet Kramer (70. Robert Boßmann), Mohamad Al Ahmad (70. Lukas Müller) - Trainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens
Schiedsrichter: Marcel Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Philipp van Huet (52.), 2:0 Jonas van den Brock (78.), 2:1 Mika Winkler (82.)
SV Haldern – Sportfreunde 97/30 Lowick 0:2
SV Haldern: Nils Schweckhorst, Stefan Hebing, Phil Winzer, Elias Krüger, Hendrik Middendorf, Hendrik Heynen, Yannik Duesing (57. Milan Dogu), Jan Middendorf, Alexander Rackel, Tim Gebbing, Veit Boßmann - Trainer: Christian Böing
Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Luca Bollmann, Christian Lörcks (88. David Ostendorf), Henning Bruns, Jakob Paschen, Leonard Langenbrink, Steyn Wassink, Fynn Bennemann (69. Fabian Brömmling), Mats Langenhoff (82. Elija Cürsgen), Hussein Merhi, Maurice Nienhaus (86. Kilian Jansen) - Trainer: Frederik Bovenkerk - Trainer: Marvin Tünte - Trainer: Marcus Schaffeld
Schiedsrichter: Sascha Hoffmann - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Hussein Merhi (84.), 0:2 Alexander Rackel (89. Eigentor)
Westfalia Anholt – TSV Weeze 1:0
Westfalia Anholt: Julius Geven, Matthias Paus, Nick Schirrmacher, Daniel Buscher, Thorben Versteegen, Oliver Paus, Filipe Oliveira Leite, Finn Filip Spiekers (79. MIchel Duesing), Tugay Mushin Cemil Haberci, Luca Müller (62. Mike Schirrmacher), Til Spiegelhoff (75. Pierre Weyerhorst) - Trainer: David Kraft
TSV Weeze: Philipp Geerißen, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler, Jonas Gorthmanns, Eron Kashtanjeva (78. Tobias Schoppa), Hakan Erkis, Nils Giltjes (78. Masum Saka), Nderim Cerkinaj, Jordi Broekmanns, Nick Schwarma, Julian Kühn - Trainer: Ferhat Ökce
Schiedsrichter: Cristian Bock - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Finn Filip Spiekers (63.)
Besondere Vorkommnisse: Pierre Weyerhorst (Westfalia Anholt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).
TuS Stenern – TuS Xanten 2:0
TuS Stenern: Philipp Juttner, Steffen Lensing, Maximilian Giruc (77. Jacobus Derk Tielemann), Florian Wolters, Alexander Tetiet (69. Pitt Quecke), Tristan Senteler, David Heveling (69. Lucas Wüpping), Felix Amler, Alexander Biermann (85. Benjamin Lückel), Maxx Nikolas Waschki (77. Niklas Kraft), Tom-Luka Wanders - Trainer: Simon Meyering
TuS Xanten: Owen James Finnerty, Jonas Vengels, Wito Donat Wojciechowski, Jesse Sticklat, Norwin Meyer, Gerrit Jenowsky, Emircan Boran, Pascal Breitenstein (77. Mats Ole Wardemann), Jonah Shao (86. Noah Afonso Malangi), David Epp (88. Benjamin Alic), Christopher Kimbakidila - Trainer: Marcel Zalewski
Schiedsrichter: Oliver Klostermann (Duisburg) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Alexander Biermann (80.), 2:0 Maxx Nikolas Waschki (82.)
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - Alemannia Pfalzdorf
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - DJK Twisteden
So., 21.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Borussia Veen
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Sportfreunde Broekhuysen
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Weeze - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 21.09.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Stenern
So., 21.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Viktoria Goch II
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Haldern
So., 21.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Westfalia Anholt
VfL Repelen – 1. FC Mülheim-Styrum 5:2
VfL Repelen: Robin Meischner, Berkant Gebes (84. Marvin Trentzsch), Robin Rasche, Leandro Adams, Izzettin Kuci, Yusuf Kuci (81. Marvin Slatinjek), Tobias Tatzel, Yassin Ait Dada (81. Jan Albus), Hendrik Schons (84. Christoph Zgorecki), Amar Pilavdzic, Arjeton Krasniqi (89. Rohllah Sadat) - Trainer: Sercan Baloğlu - Trainer: Ehad Qorri
1. FC Mülheim-Styrum: Lukas Schmidt, Kaan Atik (46. Mohamed Bentaleb), Sahin Karabudak, Celal Karabudak, Ensar Yildiz (71. Mohamad Alabdou), Ayuk Etengeneng (67. Muhammad Naif), Khalil Bentaleb (71. Mohamed-Ali Al Naboush), Serkan Cekic (67. Marco Olivieri), Talha Canim, Hatim Bentaleb, Thimo Warnke - Trainer: Eser Ucak - Trainer: David Bröhl - Trainer: Mesut Cömez
Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Arjeton Krasniqi (10.), 2:0 Amar Pilavdzic (13.), 2:1 Thimo Warnke (26.), 3:1 Amar Pilavdzic (45.+1), 4:1 Arjeton Krasniqi (67.), 5:1 Arjeton Krasniqi (88.), 5:2 Hatim Bentaleb (90.+3)
Duisburger SV 1900 – VfB Homberg II 2:1
Duisburger SV 1900: Tobias Prigge, Jan Stuber, Youmssi Fotso, Julian Grevelhörster, Raffael Schütz, Thomas Kirsch, Nico Klotz, Andre Meier, Mahmut Savci (81. Maurice Rybacki), Gino Mastrolonardo (64. Noel Felten), Berkay Basri Ersöz (90. Kadir Yildirim) - Trainer: Sergio Pinto Cruz - Trainer: Damian Opdenhövel
VfB Homberg II: Frederic Michel, Ender Türkmen, Tunahan Karakaya, Ben Louis Riebling, Dennis Golomb, Marcel Papenhagen (70. Karim Moustafa), Florian Czarnecki, Steffen Murke, Florian Gashi (70. Illia Venhelaites), David Bothe, Maurice Laroche - Trainer: Tobias Schiek - Trainer: Ruslan Michajlo Zaslavsky
Schiedsrichter: Peter Fehlemann - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Berkay Basri Ersöz (38.), 1:1 Dennis Golomb (63.), 2:1 Raffael Schütz (66.)
SuS 09 Dinslaken – GSG Duisburg 6:1
SuS 09 Dinslaken: Alexander Kraus, Kevin Kolberg (67. Lukas Kratzer), Joel Loretan, Colin Schmitt, Niklas Opriel, Viktor Klejonkin, Jannis Kipouros (59. Max Suchomel), Tim Waclawek (67. Jan Bongartz), Lucas Birnbaum (81. Cedric Leers), Sebastian Eisenstein, Stefan Frieler (74. Fabio di Tommaso) - Trainer: Timm Golley
GSG Duisburg: Rene Bloch, Eren Ates, Robin Hochmuth, Armin Alihodzic, Moritz Dohmen, Milan Macar, Philipp Bruns (31. Agon Shabanaj), Adil Can Büyükimdat, Kayodie Jacob Eniola, Thanh Nguyen (31. Egzon Zabergja), Marcel Möller - Trainer: Zgjim Dautaj
Schiedsrichter: Martin Overath (Hamminkeln) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Sebastian Eisenstein (7.), 2:0 Stefan Frieler (14.), 3:0 Viktor Klejonkin (17.), 4:0 Stefan Frieler (22.), 5:0 Viktor Klejonkin (38.), 6:0 Stefan Frieler (48. Foulelfmeter), 6:1 Moritz Dohmen (61.)
Rot: Marcel Möller (71./GSG Duisburg/Grobes Foulspiel)
Viktoria Buchholz – TuS Asterlagen 2:2
Viktoria Buchholz: Finn Franken, David Szekeres, Kenshin Iwai (80. Evangelos Binas), Rimuto Sasaki, Samson Ayodele, Tobias Eickmanns, Luca Gebhard, Semih Vißer (61. Denis Kporkpor), Colin Onyeocha (72. Haruto Ishizaki), Lars Mrozek (67. Timo Wirtz), Til Simon Ullrich (46. Hasan Aydin) - Trainer: Göksan Arslan - Trainer: Christoph Gebhard
TuS Asterlagen: Khalil Al-Bazal, Emre Can Aydin, Yunus Emre Turgut, Mario-Catalin Codreanu, Ahmet Aldemir, Enes Isiktas, El Houcine Bougjdi, Ferdi Acar, Khalid Al-Bazaz, Riichi Nakanishi, Derman Disbudak - Trainer: Muhammet Isiktas
Schiedsrichter: Chris Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Derman Disbudak (46.), 0:2 El Houcine Bougjdi (68.), 1:2 Haruto Ishizaki (75.), 2:2 Denis Kporkpor (90.+9 Foulelfmeter)
FC Neukirchen-Vluyn 09/21 – SC 1920 Oberhausen 2:2
FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Hendrik Paul Bodo Bornschein, David Markovic, Daniel Minhorst, Jesko Dezelak, Tom Straub, Jakob Adam Kempken, Luis Gizinski, Mert Aközbek, Astrit Krasniqi, Luca Marvin Hoff, Phil Hardelauf - Trainer: Abdelmalek Zenzoul - Trainer: Abdelaziz Zenzoul
SC 1920 Oberhausen: Milosz Posluszny, Mohamed Lamine Jegham, Erenay Bektas, Bülent Demirci, Burak Demirci, Deniz Fahri Batman, Timur Ertural, Reid Osei, Julian Krasniqi (46. Bryan Osei), Ömer-Faruk Calik, Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin
Schiedsrichter: Oualid Elhahaoui - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Luca Marvin Hoff (42.), 2:0 Phil Hardelauf (65.), 2:1 Yusuf Allouche (84.), 2:2 Bülent Demirci (90.+8)
Rot: Daniel Minhorst (79./FC Neukirchen-Vluyn 09/21/)
SuS 21 Oberhausen – SV Rhenania Hamborn 6:2
SuS 21 Oberhausen: Nils Ole Brühl, Gino Priszma, Jasper Luemba, Tom Schulokat, David Reidermann, Ife-Oluwa Awolaja (67. Alexander Louis Hernaut), Tobias Uehmann, Akin Aslantin (73. Marco Matuszzak), Fabio Theisen, Akbar Soule, Luca Bergermann (69. Jonas Florczak) - Trainer: Patrick Theisen
SV Rhenania Hamborn: Enes Özden, Cihan Ezer (85. Selahattin Güner), Ahmed Zahit Behadir, Gennaro Harling, Emre Bayrak, Hakan Cakmak, Emirhan Canarslan (63. Alperen Bülbül), Can Serdar (55. Samuel Kaba Frimpong), Emanuel Amissah (57. Tuna-Han Cakmak), Furkan Cakmak, Blinort Namoni - Trainer: Akın Mahir Altun - Trainer: Bülent Koca - Trainer: Sebastian Balzer
Schiedsrichter: David Münchow (Solingen) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Blinort Namoni (3.), 0:2 Blinort Namoni (6.), 1:2 Jasper Luemba (15.), 2:2 Luca Bergermann (41.), 3:2 Akin Aslantin (48.), 4:2 Akbar Soule (55.), 5:2 Akbar Soule (58.), 6:2 Akbar Soule (90.)
Mülheimer SV 07 – SV Genc Osman Duisburg 1:1
Mülheimer SV 07: Atilla Yildiz, Henry Philipp Lücke, Michel Roth, Nico Rymarczyk (85. Noah Jamal Schindlegger), Simon Grün, Asim Bedirhan Simsek (88. Denys Kalashnik), Kevin-Dean Krystofiak, David-Alexander Mazan, Mohammad Iyad Shihada, Pascal Roenz (49. Bela Pankel), Luca Felix Rausch (80. Nikrad Korloo) - Trainer: Damir Salkovic
SV Genc Osman Duisburg: Ali Günes Karabiyik, Kareem Al Mefleh (66. Younes Abdelhedi) (93. Baran Fidan), Bünyamin Burak Sari, Enis Koray Kücük, Hussein Alameddine, Felix Mpianza, Argjent Emrula, Emre Onur, Semir Demiri (71. Burak Yildiz), Osman Simsek, Mahde Hadekhalaf Kaeede - Trainer: Hakan Katircioglu
Schiedsrichter: Yasin Kaya (Duisburg) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Pascal Roenz (9.), 1:1 Mahde Hadekhalaf Kaeede (45.+1)
Duisburger FV 08 – Rheinland Hamborn 0:3
Duisburger FV 08: Miche-Joel Makomé-Mabouba (46. Filip Dimeski), Sofiane Abdelhak Dellas, Davud Kocagöz, Hüseyin Rasitoglou, Ibrahima Sall, Aiyoub Andich (46. Yu Taya), Tayfun Yildirim (61. Yavuz Kalyoncu), Yves Mumpa Mbo (46. Julian Sistig), Yasar Emin Uzun, Kevin Mouhamed (71. Dorian Sistig) - Trainer: Mustafa Öztürk
Rheinland Hamborn: Talha Sucu Aziz, Mehmed-Sena Özen, Ömer Talha Yurdakul (90. Ahmet Can Temel), Kaan Akgül (53. Ibrahim Üzüm), Joel Schoof, Eren Taskin (74. Melih Kavak), Patrick Dertwinkel, Yunus Emre Kocaoglu, Joel Preuß, Luis Bukvasevic (81. Burak Aptoulaoglou), Samet Sadiklar (64. Djalal Ilyas Drouche) - Trainer: Julien Schneider - Trainer: Fahri Ulutas
Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Samet Sadiklar (23.), 0:2 Joel Preuß (34.), 0:3 Joel Preuß (37.)
Spvgg Meiderich 06/95 – Schwarz-Weiß Alstaden 2:4
Spvgg Meiderich 06/95: Nico Merks, Dennis Freikamp, Nick Kirstein, Samid Kurtanovic, Lukas Roman, John Ebuka Meremikwu, Arsan Azeez Halee Halee, Konstantin Nedic (53. Fynn Heinzelmann), Elhadj Kamara (67. Fares Alfandi), Tobias Marco Freiwald (77. Muhammed Özdogan), Riccardo Nitto - Trainer: Oliver Petzold
Schwarz-Weiß Alstaden: Ajara Djamal Ehlert, Robin Aycicek (79. Patrick Laux), Philipp Demler, Moise Ndongala Nansoko (20. Serdy Nguala), Ludwig-Kofo Asenso (43. Fabian Stratmann), Camara Kessery, Danny Walkenbach, Levin Theo Reichert (67. Mert-Turay Berberoglu), Sandro Garcia Melian, Boran Sezen - Trainer: Bilal Fezzani
Schiedsrichter: Patrick Trela (Essen) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Sandro Garcia Melian (30. Foulelfmeter), 0:2 Serdy Nguala (54.), 0:3 Boran Sezen (64.), 0:4 Boran Sezen (78.), 1:4 Riccardo Nitto (87.), 2:4 Muhammed Özdogan (90.)
6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07
Sa., 20.09.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger SV 1900
So., 21.09.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 21.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Viktoria Buchholz
So., 21.09.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfL Repelen
So., 21.09.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Meiderich 06/95
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 09 Dinslaken
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger FV 08
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 21 Oberhausen
SuS Haarzopf – Vogelheimer SV 0:3
SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Jan Seeling, Maurice Grube (87. Ilyas-Aboulkacim Afaya), Timo Brandt, Maximilian Härtel, Patrick Demme, Matteo Viefhaus (84. Fabian Sörries), Justin Kaiser, Michael Seidelmann, Yunosuke Seo, Felix Franken (74. Ben Ansorge) - Trainer: Matthias Walter
Vogelheimer SV: Lucca Ramon van Bebber, Yannik Schümberg, Marc Nickel, Janik Noah Eichmann (85. Teruhisa Okabayashi), Deniz Senol, Obiora Uzukwu, Enes Yilmaz (70. Ilhan Copcu), Mika Luis Pfundner (89. Glory Samuel Kamamona), Naoufal Nouri (77. Ayman Jalti), Can Funke, Emre Kilav (55. Mohammed Hassouni) - Trainer: Carsten Isenberg
Schiedsrichter: Malte Kalinowski - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Can Funke (7.), 0:2 Mohammed Hassouni (88.), 0:3 Can Funke (90.)
Dostlukspor Bottrop – SpVgg Sterkrade 06/07 1:3
Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Elyesa Mendil, Berat Arslan, Emre Ünlü, Asim Kocaman (84. Hussein Maatouk), Baris Erdogan, Leandro Saieva, Tolga Yildirim, Khaled Al-Kadi, Nassim Ahkim (48. Heshyar Khalo), Talha Uzan (68. Devin Yildirim) - Trainer: Can Uçar
SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller, Mats Müller, Said Aljumaa (85. Nicolas Strömann), Enver Ünal, Gerrit Kriegisch (89. Jannik Hoppe), Robin Papert (58. Serkan Karaüzüm), Nils Martin (58. Moritz Anderheide), Sverre Müller, Maximilian Felix Zachariasz (94. Damian Noel Hendricks), Aaron Langen - Trainer: Lars Mühlbauer
Schiedsrichter: Fynn Tonscheidt - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Talha Uzan (44.), 1:1 (66. Eigentor), 1:2 Gerrit Kriegisch (81.), 1:3 Moritz Anderheide (90.+4)
SpVgg Steele – TuSEM Essen 1926 1:3
SpVgg Steele: Max Gerd Nawrath, Dominic Hörstgen, Fabian Handke, Leon Tüns, Lirim Imeri, Maurice Jednicki (90. Bastian Lübeck), Enosch Kpessou, Terry Okundia (20. Stavros Spyrou), Ruben Ampong (77. Tatsuro Sakamoto), Luis Richard (66. Erol Hermann) - Trainer: Dirk Möllensiep
TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Niklas Wilhelm Höing, Nico David Erbslöh, Nour-Eddine Artey, Lukas Paulun, Frederick Gipper, Fabio Herrmann (58. Christopher Schmidt), Rico Frederik Hoffmann (62. Nadyar Khaled), Felix Herzinger, Leo Derksen (86. Florian Pawelzik), Timo Richter (77. Lukas Raeder) - Trainer: Lucas Bründermann
Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Timo Richter (44. Foulelfmeter), 1:1 Lirim Imeri (45.), 1:2 Lukas Raeder (80.), 1:3 Nadyar Khaled (83.)
Sportfreunde Königshardt – Sportfreunde Niederwenigern II 1:2
Sportfreunde Königshardt: Chris Schmelt, Dennis Schlenski (22. Michael Amoafo Boateng), Mathias Grgic, Finn Busian, Marcel Gabor, Laurenz Hübinger, Denis Karic, Silas Baffour, Maurice Gardey, Simon Palmen, Tristan Joel Müller - Trainer: Kenan Hodzic - Trainer: Sven Matuszczak
Sportfreunde Niederwenigern II: Marius Nieland, Marcel Modro, Malte Eckert, Benedikt Michael Thielecke, Leon Welticke, Niklas Niggemeyer, Marcel Schräer, Noah Seyer (80. Leonard Löhrmann), Matthias Hendricks (92. Luca Jürgen Margref), Henrik Eggemann (70. Sebastian Axt), Tom Mianecki - Trainer: Lars Diefenthal - Trainer: Dirk Heine - Trainer: Christoph Löhrmann
Schiedsrichter: Mustafa Güney - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Tristan Joel Müller (33.), 1:1 Matthias Hendricks (65.), 1:2 Leon Welticke (90.)
FC Blau-Gelb Überruhr – VfB Frohnhausen 0:2
FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Andreas Angerer, Chafiq Guettari, Eljvir Ahmet, Yoshitaka Myojin, Alexandru-Gabi Gheorghe, Joab Jeshir Jambooz Lancheros (62. Noel Tautges) (79. Adil Lamrini), Harry Owusu Amponsah, Faithful Gold-Toluhi, Jumaru Nishikawa, Ryota Nomura - Trainer: Sascha Tautges
VfB Frohnhausen: Kerem-Ali Temur, Dasilva Mavinga Matondo, Abdul Semmo (57. Issa Issa), Rida Hallak, Milad Mansoori, Canel Ucan, Jonas Yunus Erdogmus (46. Issa Adnan Said), Essowavana Gbegouni (57. Sinan Yilmaz), Mohamed Said, Samir Laskowski (86. Ilyas Khazaz), Kevin Zamkiewicz (74. Pier Schulz) - Trainer: Chamdin Said
Schiedsrichter: Berkan Candan (Oberhausen) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Mohamed Said (62.), 0:2 Kevin Zamkiewicz (65.)
DJK Arminia Lirich 1920 – SV Burgaltendorf 1:4
DJK Arminia Lirich 1920: Jonas Hartmann, Ben Pribbernow, Albin Alimusaj, Sahid Tahivu (29. Allan Zuna), Onur Ibrahim Gümüs (60. Dominik Krath), Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu (60. Max Bachleda), Anthony Annan, Marouan Jenfi (55. Ugochukwu Akubuike), Jihan Jeremi Bayram, Andre Peters, Hussein Qasim Abdo (55. Yahia El-Haouari) - Trainer: Torsten Nienhaus - Trainer: Jens Szopinski - Trainer: Gerald Nana Osei Siebert
SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Caspar Schelewski, Jannis Böhner (87. Tim Karkau), Denis Naumov, Mehmet Can Köstekci (90. Finn Tatzel), Michael Siminenko (80. Jonas Rölver), Sky Eric Lietzau (46. Georgios Ketsatis), Laurin Kamperhoff, Kiros Galatidis, Alkan Albayrak (61. Jason-Lee Gerhardt) - Trainer: Ricardo Zweck - Trainer: David Moreno Gonzalez - Trainer: Andreas Krippel
Schiedsrichter: Thorsten Dreier (Duisburg) - Zuschauer: 87
Tore: 0:1 Laurin Kamperhoff (4.), 0:2 Kiros Galatidis (21.), 1:2 Andre Peters (41.), 1:3 Michael Siminenko (67.), 1:4 Jonas Rölver (90.+1)
Fortuna Bottrop – DJK Arminia Klosterhardt 0:3
Fortuna Bottrop: Cedric Lohe, Kevin Michalik (57. Lennart Jablonski), Thilo Grollmann, Marcel Hegemann (57. Luca Fischer), Hussein Solh, Nick Sommer (57. Niklas Wenderdel), Stefan Pitkowski, Robin Nordmann, Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe (75. Tom Wojtusch), Emre Kilic (84. Can Michalski) - Trainer: Sebastian Stempel
DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Jannik Bystron, Meik Kunz (71. Lennart Elias Rühl), Vladyslav Azaronok, Samuel Zegadlo, Fabian Abel (63. Melvin Glogic) (82. Aiman-Mohammed Faraj), Meris Glogic, Niklas Gehrmann, Max Langerbein (75. Abdul Afiz Tholley), Jan-Niklas Pia (86. John Salobir) - Trainer: Marcel Landers
Schiedsrichter: Taner Özkan (Remscheid) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Jan-Niklas Pia (25.), 0:2 Nico Harder (34.), 0:3 Jan-Niklas Pia (53.)
Spvgg Sterkrade-Nord – Fatihspor Essen 2001 2:1
Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Julian Marquardt, Malte Simon Benninghoff, Felix Brüggenhorst, Nick Perenz, Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi (68. Paul Overhoff), David Alexander Forbeck, Danny Perenz (64. Jason Michael Schiewer), Elias Rams (86. Lennart Espenhahn), Oguzhan Mirac Cengiz (87. Fabian Drieschner) - Trainer: Oguzhan Cuhaci
Fatihspor Essen 2001: Sebastian Skrzynski, Adin Selimovic, Ali Imran Toy (46. Jez Frempong) (71. Oktay Cinar), Can Tunctürk, Fatih Gün, Ege Akay, Tolga Yigit (88. Emre Kandemir), Samed Fidan, Callistus Chima Ojukwu, Emre Bektas, Emre Kececi - Trainer: Adem Durmus
Schiedsrichter: Genco Toprak (Remscheid) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi (39.), 1:1 Adin Selimovic (48.), 2:1 Felix Brüggenhorst (78.)
Rot-Weiss Essen II – Heisinger SV 2:1
Rot-Weiss Essen II: Malte Brüning, Burak Bahadir, Randy-Tamufor Atanga-Akwen, Artin Kordi, Hamid Kuka, Kevin Grund (88. Marvin Paulsen), Marcel Faber, Luiz-Simon Kreisköther, Mehmet Demirci, Marcel Platzek, Aslan Nadojan (71. Jan-Luca Geurtz) - Trainer: Stefan Lorenz
Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Minwook Oh (69. Lukas Gerrits), Kevin Patrick Konrad (74. Philipp Reichardt), Nik Leiler, Marvin Prellwitz, Steffen Köfler (87. Gianluca Di Felice), Julian Bluni, Luca Krämer, Jonas Lippeck, Jan-Lukas Lippeck - Trainer: Philipp Reichardt - Trainer: Slavko Franjic
Schiedsrichter: Torben Eickhoff (Solingen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Marcel Platzek (17.), 2:0 Aslan Nadojan (31.), 2:1 Jonas Lippeck (53.)
Rot: Marcel Faber (85./Rot-Weiss Essen II/Tätligkeit)
6. Spieltag
So., 21.09.25 12:30 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Dostlukspor Bottrop
So., 21.09.25 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - SpVgg Steele
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 21.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - Heisinger SV
So., 21.09.25 15:15 Uhr Vogelheimer SV - DJK Arminia Lirich 1920
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 21.09.25 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Fortuna Bottrop
So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SuS Haarzopf
So., 21.09.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - Sportfreunde Königshardt
