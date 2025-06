Alle Zugänge und Abgänge der Bezirksliga 6 2025/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6 - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 26. Juni 2025.

DJK Arminia Klosterhardt

Trainer: Marcel Landers

Zugänge: Phil Wolff (Sportfreunde Hamborn 07), Abdul Afiz Tholley (GSG Duisburg), Max Langerbein (SC Rot-Weiß Oberhausen), Hamza Velic (Duisburger SV 1900), Aiman-Mohammed Faraj (Dostlukspor Bottrop), Melvin Glogic (SpVg Schonnebeck), Jonas Kimbesi (Spvgg Sterkrade-Nord)

Abgänge: Samet Kanoglu (RWT Herne), Moritz Osthoff (SV Blau-Weiß Dingden), Oguzhan Mirac Cengiz (Spvgg Sterkrade-Nord), Mirac Bayram (1. FC Hirschkamp), Jan Niklas Schröer (Rhenania Bottrop), Olcay Yilmaz (), Emre Onur (SV Genc Osman Duisburg), Kevin Kirchner (RW Oberhausen II), Ben Louis Riebling (VfB Homberg II), Johann Müller (SG Essen-Schönebeck), Artur Veselov (SC Buschhausen 1912), Kevin Eickmann (), Dennis Washofer (), Olcay Yilmaz (VfB Bottrop)



DJK Arminia Lirich 1920

Trainer: Jens Szopinski

Zugänge: Jihan Jeremi Bayram (DJK Adler Oberhausen), Bryan Kelechi Tatan Ogbonna Ebob (TuS Union 09 Mülheim), Onur Ibrahim Gümüs (DJK Arminia Klosterhardt II), Said Tahiru (DJK Blau-Weiß Mintard II), Morries Osei Martey (Rot-Weiss Essen II), Yahia El-Haouari (SC Frintrop 05/21)

Abgänge: Can Demiregen (Spvgg Sterkrade-Nord), Tolga Korkmaz (SV Adler Osterfeld), Colin Onyeocha (Viktoria Buchholz), Nat-Lemuel Aboagye (Glück-Auf Sterkrade), Noah Afonso Malangi (TuS Xanten), Justin Neumann (MSV Duisburg II), Julian Mali (RuWa Dellwig), Thierry Buma (SuS Haarzopf), Joshua Coffie (SuS Haarzopf)



Dostlukspor Bottrop

Trainer: Can Uçar

Zugänge: Hüssein El-Moussa (VfB Bottrop), Emrullah Bayhoca (), Burak Taspinar (), Nassim Ahkim (FC Welheim), Ismail Talha Uzan (SV Zweckel)

Abgänge: Aiman-Mohammed Faraj (DJK Arminia Klosterhardt), Enes Can (unbekannt)



Fatihspor Essen 2001

Trainer: Adem Durmus

Zugänge: Jez Frempong (SC Velbert II), Kaan Maskar (SV Horst-Emscher 08), Harry Coleman (RuWa Dellwig), Emre Kandemir (Türkiyemspor Essen), Callistus Chima Ojukwu (GSG Duisburg), Ünsal Durmus (SpVgg Steele)

Abgänge: Justin Kotermann (NK Croatia Essen), Evaristus Ebube Chukwu Peterson (AL-ARZ Libanon), Joel Lombardi (FC Stoppenberg), Wiktor Owczarczak (NK Croatia Essen), Sorin Hondrila (SV Türkiyemspor Bochum)



FC Blau-Gelb Überruhr

Trainer: Sascha Tautges, Mohamed Ibrahim

Zugänge: keine

Abgänge: Ahmet Tugrul Tepebas (SSVg Heiligenhaus), Rene Burczyk (SSVg Heiligenhaus), Ibrahim Bayraktar (SSVg Heiligenhaus), Leon Fritsch (DJK Blau-Weiß Mintard), Enes Isiktas (Ziel unbekannt), Muhammet Isiktas (Ziel unbekannt), Lukas Malter Elsner (SSVg Velbert II), Alper Islam (SC Velbert), Eljvir Ahmet (SSVg Heiligenhaus), Mika Mrstik (1. FC Wülfrath), Sedat Disci (Vereinslos), Sohail Nadi (SV Biemenhorst)



Fortuna Bottrop

Trainer: Sebastian Stempel

Zugänge: Sebastian Stempel (VfL Grafenwald), Thilo Grollmann (Rhenania Bottrop), Elyes Tebourski (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Emre Kilic (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Jonas Justus (Fortuna Bottrop), Ramon Langnickel (Fortuna Bottrop), Marcel Hegemann (VfL Grafenwald), Fynn Henkel (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Amanuel Haile (SC Buschhausen 1912)

Abgänge: Marco Hoffmann (VfB Bottrop), Luca Bergermann (SuS 21 Oberhausen), Sascha Wisniowski (VfB Bottrop)



Heisinger SV

Trainer: Slavko Franjic

Zugänge: Luca Krämer (ESC Rellinghausen), Jonas Lippeck (SpVgg Steele), Jan-Lukas Lippeck (SpVgg Steele), Marvin Prellwitz (TuSEM Essen 1926)

Abgänge: Gian-Luca Sabella (Fortuna Bredeney), Philip Hollweg (Karrierende)



Rot-Weiss Essen II

Trainer: Stefan Lorenz

Zugänge: Luiz-Simon Kreisköther (SG Essen-Schönebeck)

Abgänge: Maximilian-Valentin Riedel (SpVgg Steele), Mirco Selle (Fortuna Bredeney), Morries Osei Martey (DJK Arminia Lirich 1920)



Sportfreunde Königshardt

Trainer: Kenan Hodzic

Zugänge: Simon Palmen (Sportfreunde Hamborn 07), Silas Baffour (SV Rot-Weiss Mülheim), Tristan Joel Müller (SpVgg Sterkrade 06/07), Luka Gunjevic (SuS Viktoria Wehofen), Muris Kesko (DJK Arminia Klosterhardt II), Michael Amoafo Boateng (Dostlukspor Bottrop), Emir Senguen (DJK Arminia Klosterhardt II), Sven Ebbe Süsselbeck (SuS 09 Dinslaken II)

Abgänge: Kevin Luft (RW Oberhausen II), Phillipp Klempel (RW Oberhausen II), Marlon Römer (DSC Preußen), Ahmed Oweis (1. FC Hirschkamp), Marvin Rissel (TV Jahn Hiesfeld), Fabian Feldermann (RW Oberhausen II), Moritz Wegener (RW Oberhausen II)



Sportfreunde Niederwenigern II

Trainer: Lars Diefenthal

Zugänge: Paul Beyer (Sportfreunde Niederwenigern), Niklas Lümmer (Sportfreunde Niederwenigern), Marcel Modro (Sportfreunde Niederwenigern), Jan-Philipp Vonk (Sportfreunde Niederwenigern)

Abgänge: Maximilian Luke Wagner (SV Burgaltendorf)



SpVgg Steele

Trainer: Dirk Möllensiep

Zugänge: Samuel Holzmair (SuS Niederbonsfeld), Benedict Uwa Davis-West (ESC Rellinghausen), Enosch Kpessou (ESC Rellinghausen), Ruben Ampong (SG Essen-Schönebeck), Jerome-Marcel Reisig (TuS Essen-West 81), Dominik Marzinzik (), Dominik Faber (), Alexander Piwetz (Duisburger SV 1900), Luis Richard (Mülheimer SV 07), Maximilian-Valentin Riedel (Rot-Weiss Essen II), Pajaziti Kenedi (SV Leithe), Bastian Lübeck (SC Werden-Heidhausen), Christoffer Mbombo (Dostlukspor Bottrop), Phil Thomas (TuS Essen-West 81), Faris Zejnelovic (SpVgg Steele), Stavros Spyrou (SSVg Velbert II), Erol Hermann (Sportfreunde Niederwenigern), Rayan Nachid (FC Kray)

Abgänge: Nils Ölcek (SF Wanne-Eickel), Timo Nickel (SG Essen-Schönebeck), Lucas Bellingkrodt (Rhenania Bottrop), Jonas Lippeck (Heisinger SV), Jan-Lukas Lippeck (Heisinger SV), Marc Geißler (Sportfreunde Niederwenigern), Adrian Wolbeck (FC Saloniki Essen), Karsten Meinusch (SG Essen-Schönebeck), Ahrif Wendt (AL-ARZ Libanon), Thomas Cichon (Preußen Eiberg), Aristote Tshiani (Spvgg Meiderich 06/95), Ünsal Durmus (Fatihspor Essen 2001)



SpVgg Sterkrade 06/07

Trainer: Lars Mühlbauer

Zugänge: Aaron Langen (Schwarz-Weiß Alstaden), Jannis Heins (FC Sterkrade 72), Ian Kohlgruber (FC Sterkrade 72), Joel Bayram (Sportfreunde Hamborn 07), Justin Wienen (SpVgg Sterkrade 06/07 II)

Abgänge: Fabio Dessi (), Elias Rams (Spvgg Sterkrade-Nord), Andre Frensch (SC Buschhausen 1912), Tristan Joel Müller (Sportfreunde Königshardt), Yevhenii Belmach (SC Buschhausen 1912), Fabio Dessi (SV Rot-Weiß Deuten), Ömer-Faruk Calik (SC 1920 Oberhausen)



Spvgg Sterkrade-Nord

Trainer: Oguzhan Cuhaci

Zugänge: Danny Perenz (), Nick Perenz (), Elias Rams (SpVgg Sterkrade 06/07), Oguzhan Mirac Cengiz (DJK Arminia Klosterhardt), Can Demiregen (DJK Arminia Lirich 1920), Kaan Semiz (VfB Bottrop), Felix Brüggenhorst (Spvgg Sterkrade-Nord), Kevin Corvers (SC Buschhausen 1912)

Abgänge: Lasse Dittner (VfB Bottrop), Bezoti Angjellos (RW Oberhausen II), Hamed Abrahimi (RW Oberhausen II), Jason Tylor Romagnoli (), Cedric Roitzheim (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Jonas Kimbesi (Unbekannt ), Jonas Kimbesi (DJK Arminia Klosterhardt)



SuS Haarzopf

Trainer: Mathias Lierhaus

Zugänge: Ilyas-Aboulkacim Afaya (DJK Adler Union Frintrop), Thierry Buma (DJK Arminia Lirich 1920), Joshua Coffie (DJK Arminia Lirich 1920)

Abgänge: Deniz Hotoglu (SV Borbeck)



SV Burgaltendorf

Trainer: Andreas Krippel

Zugänge: Jason-Lee Gerhardt (Sportfreunde Niederwenigern), Maximilian Luke Wagner (Sportfreunde Niederwenigern II), Laurin Kamperhoff (SC Obersprockhövel)

Abgänge: Nicolas Isho (ESC Rellinghausen II)



TuSEM Essen 1926

Trainer: Lucas Bründermann

Zugänge: Sergej Stahl (Sportfreunde Niederwenigern), Frederick Gipper (TuSEM Essen 1926 III), Jascha Valentin Laaks (TuSEM Essen 1926 III), Philipp Alexander Glahn (SG Essen-Schönebeck), Jonas Eicke (SG Essen-Schönebeck), Marcel Zimmermann (TuSEM Essen 1926 III), Sven Kersten (TuSEM Essen 1926 III), Robert Allwermann (TuSEM Essen 1926 III), Fabian Horn (TuSEM Essen 1926 III)

Abgänge: Mika Luis Pfundner (Vogelheimer SV), Cem Avci (Vogelheimer SV), Erol Serin (Ballfreunde Bergeborbeck), Mahmud Harb (TuS Essen-West 81), Marvin Prellwitz (Heisinger SV)



VfB Frohnhausen

Trainer: Chamdin Said

Zugänge: Samir Laskowski (SC Frintrop 05/21), Kevin Zamkiewicz (TGD Essen-West), Rida Hallak (Fortuna Bredeney), Kerem-Ali Temur (Türkiyemspor Essen), Klaus Scholz (), Prince Chigamezu Igbozuruike (GSG Duisburg), Milad Mansoori (RuWa Dellwig)

Abgänge: Kai Brose (TuS Essen-West 81), Maurice Pascal Walz (SV Horst-Emscher 08), Glory Samuel Kamamona (), Poyraz-Can Sahin (Türkiyemspor Essen), Abel Hagos (SSVg Velbert II), Andre Bley (Pausiert ), Glory Samuel Kamamona (Vogelheimer SV)



Vogelheimer SV

Trainer: Carsten Isenberg

Zugänge: Mika Luis Pfundner (TuSEM Essen 1926), Fouad Zaitouni (Bader SV 91), Cem Avci (TuSEM Essen 1926), Mihajlo Davidovic (RuWa Dellwig), David Dottai (SpVg Schonnebeck II), Rupeshwar Arumugam (RuWa Dellwig), Obiora Uzukwu (FC Kray), Glory Samuel Kamamona (VfB Frohnhausen)

Abgänge: Yasin Kinik (), Bünyamin Yigit (), Leon Petrovic (), Mahdi Srour (), Burak Pakdemirli (TGD Essen-West), Marvin Abeijon (SV Borbeck)