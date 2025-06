Alle Zugänge und Abgänge der Bezirksliga 1 2025/26

1. FC Grevenbroich-Süd

Trainer: Christian Niebel

Zugänge: Salim Tliashinov (SV Rot-Weiß Elfgen), Mert Derin (1. FC Grevenbroich-Süd II), Mustafa Can Parlak (SC Kapellen-Erft), Nils Klöther (SC Kapellen-Erft), Christian Niebel (SV Schelsen)

Abgänge: Michael Giesen (1. FC Grevenbroich-Süd II), Botan Melik (KFC Uerdingen)



ASV Mettmann

Trainer: Sebastian Pichura

Zugänge: Ramu Azemi (SV Rot-Weiß Wülfrath), David Amankwah Darko (SSV Germania Wuppertal), Ezequiel Tomas Gomez (SC Sonnborn), Tristan Maresch (SSV Bergisch Born), Ahmet Kizilisik (SV Rot-Weiß Wülfrath), Daniel Rehag (Vereinslos), Dursun Muhammed Curuk (SV Rot-Weiß Wülfrath), Dursun Muhammed Curuk (Vereinslos)

Abgänge: Ahmed Öztürk (SSV Bergisch Born), Baris Atas (VfB Speldorf), Steven Winterfeld (TFC Wuppertal 95/10), Carlos Penan (MSV Düsseldorf)



CfR Links Düsseldorf

Trainer: Panagiotis Liomas

Zugänge: Fabian Gombarek (KSC Tesla 07 II), Dennis Schreuers (FC Büderich), Alexander von Ameln (FC Büderich), Jan Ruhnau-Geuenich (), Yoshito Kohira (Inter Monheim), Thomas Ntanos (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Marcel Schröder (TuS Gerresheim), Pierre-Isaac Mouaya (TSV Eller 04), Rikuto Maruki (SC Düsseldorf-West), Colin Amos (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf)

Abgänge: Minister Antwi (SV Wersten 04), Orkun Akbaba (SC Düsseldorf-West), Matthias Dausend (SC Düsseldorf-West), Kenan Agzikara (Pausiert), Daniel Giesbrecht (Zurück in die Heimat), David Bohnen (CfR Links Düsseldorf II), Joost Maximilian Richter (CfR Links Düsseldorf II), Tom Geiser (CfR Links Düsseldorf II), Yasin Arslan (CfR Links Düsseldorf II), Okan Baydar (CfR Links Düsseldorf II), Aldo Lile (CfR Links Düsseldorf II)



DJK Sparta Bilk

Trainer: Jörn Heimann

Zugänge: Moritz Holz (), Moritz Holz (VfB 03 Hilden II), Gianluca De Meo (), Paul Felix Hoffmeister (), Tim Louis Tiefenthal (), Alexander Hendrik Schnittert (), Dario Ljubic (Ratingen 04/19), Jannick Wagner (SV Rheinwacht Stürzelberg), Marcel Kachnowski (SC Germania Reusrath), Ihab Hichami (TuS Gerresheim)

Abgänge: Justin Jones (VfR Büttgen), Adnan Hotic (TSV Eller 04), Marvin Mund (SC Kapellen-Erft), Marcel Cremer (DJK Novesia Neuss)



DSC 99 Düsseldorf

Trainer: Sascha Walbröhl

Zugänge: Youssef Driouch ()

Abgänge: Maciej Jan Herod (Sportfreunde Siepen)



Lohausener SV

Trainer: Nikos Tsakiris

Zugänge: Louis Haarmann (SC Weitmar 45), Louis Haarmann (SC Weitmar 45), Hyojung Lee (Rather SV)

Abgänge: Tim Maximilian Vircsik (Lohausener SV II), Jun Kimura (SG Dölbau)



MSV Düsseldorf

Trainer: Goran Tomic

Zugänge: Amine Azzizi (SV Solingen 08/10), Anas El Morabiti (SV Solingen 08/10), Shunsuke Takahashi (FC Kosova Düsseldorf), Simon Aymanns (SV Wersten 04), Ouassim Charroud (HSV Langenfeld II), Lukas Dieninghoff (1. FC Mönchengladbach), Carlos Penan (ASV Mettmann), Sinan Kurt (Holzheimer SG), Drilon Istrefi (SC Union Nettetal), Aram Abdelkarim (Holzheimer SG)

Abgänge: Araz Panahi Motamed (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Jürgen Simon Sai (TVD Velbert), Yassin Zennati (SV Oberbilk 09), Derman Disbudak (1. FC Viersen), Amar Prutina (Unbekannt), Stephan Mebus (Rhenania Hochdahl)



Ratingen 04/19 II

Trainer: Andreas Voss

Zugänge: Connor Klossek (), Nolan Manassa (Ratingen 04/19), Maximilian Kronauer (Ratingen 04/19), Deniz Emre Mert Akyüz (Ratingen 04/19), Amin Balkaa (Ratingen 04/19), Habeb Zandinan (Ratingen 04/19), Eleftherios Vasileiadis (Ratingen 04/19), Leo Kaiser (Ratingen 04/19), Osazuwa Victor Uwas (Ratingen 04/19), Tolga Ceylan (Ratingen 04/19), Urim Rexha (VfB 03 Hilden), Eleftherios Vasileiadis ()

Abgänge: Max Kohmann (SG Unterrath), Ali Can Aktag (SG Unterrath), Dustin Hörz (SG Unterrath), Yasin Bünyamin Uzun (SV Hösel), Valdrin Salihi (ASV Tiefenbroich), Ali Günes Karabiyik (SV Genc Osman Duisburg), Schayan Safarpour-Malekabad (TV Kalkum-Wittlaer), Zissis Alexandris (), Erkan Ari (), Fabio Di Gaetano (), Tobias Dobry (), Henry Kaiser (), Slone Matondo (), Tim Potzler (), Daniel Gorden Raul (), Leon Maurice Wolf (SSVg Heiligenhaus), Paul Christian Berger (DV Solingen II), Ayoub Nebhani (Lions Sport-Club Bonn)



Rhenania Hochdahl

Trainer: Peter Burek

Zugänge: Feyzullah Demirkol (SC Unterbach), Oliver Krizanovic (SC Unterbach), Chrisowalandis Papadopoulos (VfB 03 Hilden II), David Szewczyk (VfB 03 Hilden II), Irfan Nebi (TuS Gerresheim), Stephan Mebus (MSV Düsseldorf)

Abgänge: Finn Twiste (SC Unterbach), Ali Kassar (VfL Benrath), Kutaiba Kassar (VfL Benrath), Zakari Kassar (VfL Benrath), Jaro Vogtmüller (VfB 03 Hilden II), Abdelilah Zarok (VfB 03 Hilden II)



SG Benrath-Hassels

Trainer: Nermin Ramic

Zugänge: Kilian Laux (SV Wersten 04), Malik Koco (SV Uedesheim), Ajdin Koco (SV Uedesheim), Immanuel Kwarteng (FSV Duisburg), Maximilian Steinebach (BSC Union Solingen)

Abgänge: Faris Hodzic (FK Jugoslavija Wuppertal), Merim Hodzic (FK Jugoslavija Wuppertal), Mohamad Jeha (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Dzenan Sinanovic (Unbekannt), Lilian Wessels (Studium USA)



SV Hösel

Trainer: Tomislav Mirosavljevic

Zugänge: Fabian Schürings (VfB Speldorf), Yasin Bünyamin Uzun (Ratingen 04/19 II), Ezra Oduro (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Levent Olgun (FC Bosporus Düsseldorf), Taras Nichyk (SSVg Heiligenhaus), Levent Olgun (spielender Co-Trainer), Tomislav Mirosavljevic (SSVg Heiligenhaus)

Abgänge: Nico Polster (TV Kalkum-Wittlaer), Alexander Schulze (Pausiert), Kris Leipzig (Karriereende), Anton Hamann (Pausiert), Frederik Schulze (Pausiert), Mesut Güngör (Pausiert), Maximilian Esken (SV Hösel III)



SV Uedesheim

Trainer: Ignacio Gutierrez, Oliver Seibert

Zugänge: Celal-Can Yücel (SC Kapellen-Erft), Marlon Kurth (Sportfreunde Vorst), Nico In Het Panhuis (DJK VfL Willich), Gabriel August (SV Rosellen), Samuel Campillo (SC Kapellen-Erft), Ferdi Walburg (), Kai-Philip Domagala (SV Rosellen), Bilal Ebanhesaten (SC Kapellen-Erft), Dabo Mamadou (FSV Duisburg)

Abgänge: Kevin Zorn (SG Orken-Noithausen), Yannick Höyng (SG Hoisten/Helpenstein), Malik Koco (unbekannt), Ajdin Koco (unbekannt), Shintaro Ominami (unbekannt), Ibrahim Rtobi (unbekannt), Ibrahim Rtobi (DV Solingen II), Ali Gürcali (VfL Benrath), Malik Koco (SG Benrath-Hassels), Ajdin Koco (SG Benrath-Hassels)



SVG Neuss-Weissenberg

Trainer: Dirk Schneider

Zugänge: Fynn Kaemmerling (Sportfreunde Neersbroich III)

Abgänge: Bryan Schomann (SC Kapellen-Erft), Robin Reuter (SV Wersten 04)



TSV Bayer Dormagen

Trainer: Marko Niestroj, Ayhan Karadeniz

Zugänge: Jan Rakow (DJK Gnadental), Luca Knuth (), Luca Knuth (SC Kapellen-Erft)

Abgänge: Bek Osaj (Pausiert)



TSV Eller 04

Trainer: Kerim Kara

Zugänge: Osei Kwadwo Appiah (), Yoshiki Urata (DV Solingen), Idriss Amadou Peki (VfL Benrath), Jan-Eric Heydn (TuS Gerresheim), Ioannis Latrovalis (TuRU Düsseldorf), Rasim Syuleyman (DV Solingen), Nick Lentz (SSV Erkrath), Takumi Miyata (TSV Urdenbach), Adnan Hotic (DJK Sparta Bilk), Abdul Majaj (TSV Eller 04)

Abgänge: Osei Kwadwo Appiah (FC Bosporus Düsseldorf), Burak Köktürk (SSV Erkrath), Gaku Adachihara (Japan), Oumar Bah (Ziel unbekannt ), Minseo Cho (Ziel unbekannt ), Yuto Matsuda (Ziel unbekannt ), Kazumu Tashiro (Ziel unbekannt ), Clinton Owusu (Ausland ), Yavuz Erdogan (Ziel unbekannt), Olcay Sahan (Ausland ), Oumar Bah (SSV Erkrath), Pierre-Isaac Mouaya (CfR Links Düsseldorf)



TSV Meerbusch II

Trainer: Dennis Krause

Zugänge: Dennis Krause (DJK VfL Willich)

Abgänge: Mustafa Kalincik (FC Hellas Krefeld), Yusuf Sahin (SG Unterrath), Quinton Washington (TuS Wickrath), Romel Seena Anyomi (TuS Wickrath), Timo Fabian Kaufmann (OSV Meerbusch), Enis Muslija (TSV Meerbusch III), Yassine Hammouchi (SSV Strümp), Fatih Mehmet Cinar (SSV Strümp), Corey Washington (SSV Strümp), Lars Kruse (OSV Meerbusch), Theodor Domenico Pollino (OSV Meerbusch), Saba Khargelia (OSV Meerbusch), Junior Rainer Dos Santos Steuer (OSV Meerbusch)



TV Kalkum-Wittlaer

Trainer: Navid Fazeli

Zugänge: Mouad Hamdaoui (Sportfreunde Gerresheim), Ayumu Akiyama (), Dejan Schmitz (), Schayan Safarpour-Malekabad (Ratingen 04/19 II), Nico Polster (SV Hösel)

Abgänge: Maurice Bersch (Rather SV), Dean Jurnicek (Rather SV), Uros Markovic (SC Unterbach), Mert Kefeli (GSV Moers), Altan Top (Rather SV)



VdS 1920 Nievenheim

Trainer: Thomas Boldt

Zugänge: Pascal Becker (), Emilio Jose Heinrich Perk (), Almin Hamidovic (SV Rot-Weiß Elfgen), Deniz Samet Ödemis (Reaktiviert ), Alexandros Adamantidis (VdS 1920 Nievenheim II), Enes Celik (FC SF Delhoven), Pascal Becker (SVG Neuss-Weissenberg II), Nils Carsten Kunz (SC Kapellen-Erft), Roberto Leon Grillo (VdS 1920 Nievenheim), Jannis Kehl (VdS 1920 Nievenheim), Tim Winkel (VdS 1920 Nievenheim)

Abgänge: Joseph Balikcioglu (VdS 1920 Nievenheim II), Jost Kirchhoff (VdS 1920 Nievenheim II), Maurice Anton Cornely (VdS 1920 Nievenheim II), Moritz Machon (VdS 1920 Nievenheim II), Marius Pala (Pausiert), Lars Hoffmann (VdS 1920 Nievenheim II), Maximilian Kuhs (DJK Tusa 06 Düsseldorf)