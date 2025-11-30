Bezirksliga-Sonntag: Das waren die Spiele

Nach dem spielfreien Wochenende rollt in der Bezirksliga endlich wieder der Ball und es stehen gleich ein paar echte Kracher auf der Agenda. Was Spieltag 15 zu bieten hatte, haben wir kurz und knapp zusammengefasst.
VdS 1920 Nievenheim – TV Kalkum-Wittlaer 3:2
VdS 1920 Nievenheim: Marius Pala, Luca Fin Hesshaus (85. Emilio Jose Heinrich Perk), Julian Huptas, Dominik Schillings (90. Marc-Leon Wolff), Nils Jochmann, Marcus Buchen, Björn Theiss (75. Nils Carsten Kunz), Henri Leiding (90. Mike Penski), Pascal Becker (63. Almin Hamidovic), Enes Celik, Roberto Leon Grillo - Trainer: Thomas Boldt
TV Kalkum-Wittlaer: Khashayar Goudarzi, Leandro Heintze, Erkan Tanrikulu, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter (51. Schayan Safarpour-Malekabad), Anton Hauk, Noel Heitkamp, Ayumu Akiyama, Goki Fukunaga, Nico Pesch, Arsen Konoval (65. Lars Jansen) - Trainer: Navid Fazeli
Schiedsrichter: Julian von Tessmer - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Roberto Leon Grillo (34.), 1:1 Arsen Konoval (45.), 1:2 Anton Hauk (53.), 2:2 Marcus Buchen (58.), 3:2 Nils Jochmann (90.+6)
Ratingen 04/19 U23 II – TSV Meerbusch II 2:2
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Clarence Yomi, Dorian Binaj, Konstantin Sivevski, Leo Kaiser (82. Ilyas Elkhattabi), Urim Rexha (80. Bilal Ajenoui Benktib), Eleftherios Vasileiadis, Engincan Yildiz (59. Ben Collin Gubsch) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Ammar Kiwani (79. Mohamed Ghait), Enno Maximilian Werling (86. Moner Najim Abdulredh), Ylber Rrahmani (79. Boyan Boev), Hrustan Kadric, Hussein Nadir, Marc Clemens Bartnitzky, Maximilian Laurenz Stein (46. Milo Neumann), Maximilian Seibert, Eric Torsten Schulz, Daniel Aserov - Trainer: Dennis Krause - Co-Trainer: Nikola Ivanovic
Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 87
Tore: 0:1 Marc Clemens Bartnitzky (4.), 1:1 Leo Kaiser (22.), 2:1 Urim Rexha (38.), 2:2 Daniel Aserov (53.)
Gelb-Rot: Nolan Manassa (36./Ratingen 04/19 U23 II/)
DSC 99 Düsseldorf – SV Uedesheim 3:3
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Kaan Barak, Anton Redlich, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Richard Marliani (56. Marc Paul), Dennis Dowidat (85. Eray Achmet), Pierluigi Principe, Nils Knuplesch (56. Pascal Ryboth), Onurcan Baysal (83. Abdoulie Sarr), Ayoub Alaiz (68. Mike Robert Walbröhl) - Trainer: Sascha Walbröhl
SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Daniel Ferber (15. Jonas Hellenkamp), Maximilian Hahn, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo, Andre Speer (75. Celal-Can Yücel), Luis Winfried, Kevin Block, Florian Hillebrand, Felix Frason, Gabriel August (87. Yasuhito Sunohara) - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Rolf Kramer (Wuppertal) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Andre Speer (5.), 0:2 Florian Hillebrand (36.), 1:2 Onurcan Baysal (43.), 1:3 Felix Frason (50.), 2:3 Onurcan Baysal (56.), 3:3 Jacob Theuringer (77.)
Rot: Florian Hillebrand (85./SV Uedesheim/)
Rot: Marc Paul (90./DSC 99 Düsseldorf/Tätlichkeit)
CfR Links Düsseldorf – Lohausener SV 2:3
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth (80. Marcel Schröder), Korbinian Beckers, Raphael van der Berg, Thomas Ntanos, Takuya Kitamura, Dennis Schreuers, Rikuto Maruki (90. Enes Öz), Yuto Matsuda (23. Sebastian Rogge), Paschalis Ivantzikis, Sana Saidykhan (66. Andre Kobe) - Trainer: Panagiotis Liomas
Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Marvin Klimas, Ole Cloppenburg (77. Jannik Jürgensen), Jens Wunder, Niklas Macher, Nils Sprenger, Jannick Meng (66. Louis Haarmann), Jona Simon, Maximilian Klaas (78. Patrick Frymuth), Roland Sitnikov, Lukas Kleine-Bley - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Dominik Gußdorf (Neuss) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Rikuto Maruki (15.), 2:0 Andre Kobe (78.), 2:1 Nils Sprenger (82.), 2:2 Nils Sprenger (89.), 2:3 Lukas Kleine-Bley (90.)
TSV Eller 04 – TSV Bayer Dormagen 3:2
TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn (49. Nico Stracke), Adnan Hotic, Noah Basil Karczewski, Marc Daehne, Antonio Marinovic, Takumi Miyata, Dennis Ordelheide (84. Idriss Amadou Peki), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Dennis Marquet (74. Philip Suhr), Torben Zepke, Luca Knuth, Oliver Gammon (67. Michael Hausdörfer), Marius Fraßek, Marc Naroska, Semi Youssef Laffi (74. Hendrik Reiff), Jan Rakow, Niclas Kuypers (74. Andre Tareco-Duarte), Noa Gabriel Guerreiro Batista (62. Alexander Hauptmann) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Abdelhak El Hattachi - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Luca Knuth (10.), 1:1 Fabian Stutz (45.+2), 2:1 Nico Stracke (65.), 3:1 Fabian Stutz (90.), 3:2 Michael Hausdörfer (90.+3)
SV Hösel – MSV Düsseldorf 0:3
SV Hösel: Simon Ole Brandt, Levin Richter, Mohamed EL Bass Ouyachou, Lucas Tkotz, Oliver Wenzler, Timo Derichs, Dario Mirosavljevic, Nick Hartmann, Maximilian Ganns, Justin Morr, Yasin Bünyamin Uzun - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Nihat Koray Tepegöz, Jannik Stevens, Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Anas El Morabiti, Aram Abdelkarim, Drilon Istrefi, Aleksandar Pranjes, Carlos Penan, Sinan Kurt - Trainer: Goran Tomic
Schiedsrichter: keine Angabe
Tore: 0:1 Anas El Morabiti (20.), 0:2 Sinan Kurt (35.), 0:3 Carlos Penan (80.)
SVG Neuss-Weissenberg – DJK Sparta Bilk 4:4
SVG Neuss-Weissenberg: Tobias Heckhausen, Tom Nilgen (47. Nils Hoff), Melwin Sikinger, Daniel Marcel Becker, Mario Dundovic, Paul Winkelmann, Jonas Niemierza, Ichiura Taisei, Ben Luca Schmidt (0. Antonio Primorac), Ranael-Baringa Ishimine, Tom-Benjamin Seidel - Co-Trainer: Heinrich Fafenrot - Trainer: Dirk Schneider
DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Patrick Percoco, Marco Tassone, Moritz Holz, Tim Louis Tiefenthal, Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski, Konstantin Garidis - Trainer: Jörn Heimann
Schiedsrichter: Jesco Boin
Tore: 0:1 (3.), 1:1 Tom Nilgen (10.), 1:2 (45.), 2:2 Paul Winkelmann (54.), 2:3 (62.), 3:3 (70. Eigentor), 3:4 (80.), 4:4 Tom-Benjamin Seidel (82.)
Rot: Ranael-Baringa Ishimine (34./SVG Neuss-Weissenberg/)
1. FC Grevenbroich-Süd – ASV Mettmann 4:2
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat, Ahghas Newton, Ajay Newton, Ismail Günsel, Jannes Bienert, Meliksah Sargin, Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz (63. Erol Dzaferi), Salim Tliashinov (78. Ensar Krasniqi), Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Adil Azhil (65. Anas Kaddouri), Tristan Maresch, Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Toni Markovic, Justin Lüdtke - Trainer: Sebastian Pichura
Schiedsrichter: Samet Alpaydin (Moers)
Tore: 0:1 Asaad Wahed Omar (27.), 1:1 Marcel Hensel (34.), 2:1 Kai Uwe Wirtz (38.), 2:2 Toni Markovic (81.), 3:2 Andre Häntsch (90.+2), 4:2 Marcel Hensel (90.+5)
SG Benrath-Hassels – Rhenania Hochdahl 4:0
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Shahab Emjed Kazim, Tan Mersinli, Dennis Durmus, Ihor Maksymovych, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Kolja Pusch, Mirnes Selamovic, Benjamin Prah, Ajdin Koco - Trainer: Nermin Ramic
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Kyunom Joshua Nyamtiro, David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Arbnor Alija, Philipp Gatzen, Chrisowalandis Papadopoulos, David Szewczyk, Tobias Schössler, Oliver Krizanovic - Trainer: Peter Burek
Schiedsrichter: Melina Reuschel
16. Spieltag
Di., 02.12.25 20:00 Uhr Lohausener SV - SG Benrath-Hassels
So., 07.12.25 15:00 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 07.12.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.12.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - CfR Links Düsseldorf
So., 07.12.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - SVG Neuss-Weissenberg
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Hösel - DJK Sparta Bilk
So., 07.12.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - DSC 99 Düsseldorf
So., 07.12.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - VdS 1920 Nievenheim
So., 07.12.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - 1. FC Grevenbroich-Süd
BV Gräfrath – SSV Berghausen 4:0
BV Gräfrath: Faria Baraza, Emmanuel Valery Houssou, Dustin Kinkler, Miko Kurth, Tom Walther, Alessio Mangia, Max Zymla, Marvin Calcerrada-Sesek, Genc Alija, Arbnor Ejupi, Michael Kluft - Co-Trainer: Julian De la Cruz - Trainer: Claudius Zymla - spielender Co-Trainer: Mehmet Boztepe
SSV Berghausen: Daniel Nellen, Nick Michna, Lucas Wieczorek, Timo Kruse, Tobias Schöning, Robin Bastian, Raphael Schruff, Leon Cvetanovic, Lukas Kobischke, Ege Kilic, Dariusz-Alexander Tontsch - Trainer: Ralf Dietrich
Schiedsrichter: Luis Kleinpeter
Tore: 1:0 Arbnor Ejupi (10.), 2:0 Alessio Mangia (14.), 3:0 Miko Kurth (27.), 4:0 Marvin Calcerrada-Sesek (35.)
SC Germania Reusrath – TSV Ronsdorf 4:0
SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Kevin Luginger (85. Daniel Adamek), Lasse Theus, Pascal Hinrichs (79. Jan Tobias Gies), Paul Degner (63. Daniel Mücke), Dennis Schulte, Max Simon Richter-Oldekop, Gian Luca Schumann (85. Biagio Giuliano Rizzelli), Luca Oliver Piatkowski (75. Lucas Bock) - Trainer: Marco Schobhofen - Co-Trainer: Jürgen Glomb
TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Sven Jürgen von der Horst, Julian Bente, Jörn Zimmermann, Felix Anton Suhre, Nico Langels, Habib Camara, Leon Spiecker, Sebastian Schmieta, Yannik Hünninghaus, Kouadia Wilfried Taki - Trainer: Denis Levering
Schiedsrichter: Marcel Reckmann - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Kevin Luginger (43.), 2:0 Luca Oliver Piatkowski (65.), 3:0 Pascal Hinrichs (77.), 4:0 Daniel Mücke (90.+3)
Besondere Vorkommnisse: Kevin Luginger (SC Germania Reusrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Robin Schworm (45.).
DV Solingen II – Türkgücü Velbert 0:2
DV Solingen II: Vladyslav Maslovskyi, Paul Christian Berger, Ibrahim Rtobi, Gianluca Aurelio (64. Younes Benzerdjeb), Illia Pieshykov, Yasin Özgede (85. Oleksandr Lischchuk), Osman Kalayci, Pavel Dolynai, Emre Karademir, Vladyslav Balakai, Gabriel Binga Pemba - Trainer: Emre Cinar
Türkgücü Velbert: Jan-Luca Klein, Bujar Tahiraj, Marwan Mriche Nachit, Edin Husidic, Kerim Sali, Filippas Filippou, Seonghyeok Lee, Ismet Can Agadakmaz (68. Cengiz Saral), Muzaffer Sirlak, Oguzhan Coruk, Vinicius De Andrade Souza (68. Kerem Dogan) - Trainer: Emre Okatan
Schiedsrichter: Jakub Grochowicz (Essen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Kerem Dogan (85.), 0:2 Seonghyeok Lee (87.)
Rot: Emre Karademir (78./DV Solingen II/)
Besondere Vorkommnisse: Oguzhan Coruk (Türkgücü Velbert) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (35.).
SV Rot-Weiß Wülfrath – TuSpo Richrath 5:2
SV Rot-Weiß Wülfrath: Timm Schreiber, Haci Bayram Köseoglu, Schad Hassan, Hasan Ülker, Jan-Steffen Meier, Leonard Kastrati, Adil El Hajui (59. Ercan Kalkavan), Fabion Baljiu, Onyiyenchukwu Iwuanyanwu (66. Alihan Adigüzel), Davide Mangia, Stephensunny Udoree Chukwudi - Trainer: Zeljko Nikolic
TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Marius Lindemann, Emil Vincazovic, Fatih Türkoglu (72. Cedric Joshua Wrobel), Achraf Chayeb, Dustin Beyen, Arian Ugljani (79. Athanasios Melas), Francesco Infantino (61. Kevin Kluthe), Alen Vincazovic (61. Henrik Scholz), Jonas Schäfer (61. Brando de Gracia), Gianluca Gagliardi - Trainer: Lukas Beruda
Schiedsrichter: Cedric Schmidt - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Davide Mangia (8.), 1:1 Gianluca Gagliardi (11.), 2:1 Davide Mangia (16.), 3:1 Onyiyenchukwu Iwuanyanwu (19.), 4:1 Stephensunny Udoree Chukwudi (35.), 4:2 Arian Ugljani (43.), 5:2 Onyiyenchukwu Iwuanyanwu (51.)
SSVg Velbert II – SV Solingen 08/10 0:2
SSVg Velbert II: Sebastian Küper, Cedric Bestler (51. Roni Ongun), Soufiane Boumouchoun (78. Rostyslav Proskura), Abel Hagos, Adriano Campitiello, Ilkem Yildirim, Ilias Hassi, Lirik Krasniqi, Haruto Idoguchi (46. Abdel Mounaim Aoufir), Harumi Goto - Spielertrainer: Massimo Mondello
SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Malik Amoussou-Tchibara, Bilal Elias, Hidi Kadessy, Mathias Amoussou Guenou, Altin Shala (46. Luan Ismajli), Hasan Kaan Hayta, Akin Müjde (61. Marvin Stahlhaus), David Kuju, Max Niklas Zäh (46. Mehmet Karakus) (65. Serkan Gürdere) (83. Serkan Gürdere), Alexander Hotea-Mironescu - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal
Schiedsrichter: Leon Maurice Ulrich - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Alexander Hotea-Mironescu (29.), 0:2 Berdan Yusuf Yalcin (90.)
Cronenberger SC – FK Jugoslavija Wuppertal 3:1
Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Leon-David Groß, Bruno Silva Ferreira, Luke Corvin Jahnke, Luis Rosenecker, Bradley Lofolomo (46. Okan Ali Bök), Peter Kinge (86. Hakan Türkmen), Aldin Hamidovic (71. Malik Marvin Plücker), Younes El-Abdouni, Gian-Luca Stindt (57. Daniel López de la Rosa), Kleomenis Tsioutsioulitis (82. Enrico Francesco Wagner) - Trainer: Samir El Hajjaj
FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Anes Mehic, Mustafa Mujkanovic, Miralem Kljajic (84. Faris Hodzic), Zakaria Jarrayi (68. Mirza Mujkanovic), Faris Hodzic (77. Oguzhan Bayraktar), Bojan Blazic (68. Angelo Sudano), Luca Alessio Lenz (65. Florim Zeciri), Osman Öztürk, Aleksandar Stanojevic, Yassin Bouaasria - Trainer: Florim Zeciri
Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Luca Alessio Lenz (3.), 1:1 Kleomenis Tsioutsioulitis (56.), 2:1 Okan Ali Bök (66.), 3:1 Malik Marvin Plücker (72.)
SV 09/35 Wermelskirchen – FSV Vohwinkel Wuppertal 2:6
SV 09/35 Wermelskirchen: Hannes Barth, Burak Altundag, Cedric Haldenwang, Marin Postic, Sean Soares, Yannik Noah Wylezol, Luca Postic (75. Tom Neumann), Jannic Jens Kilter (43. Luca Fischer), Florian Börsch, Nick Salpetro, Ferat Sari (69. Anis Geus) - Trainer: Nico Postic
FSV Vohwinkel Wuppertal: Torben Jörges, Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch, Malte Gerlich (73. Leon Miguel Zahran), Alphonso Henock Manata (58. Louis Marvin Engelhardt), Deyar Janko, Tim Zemlianski, Nico Sudano, Julian Shaun Kanschik (73. Sami Tajar), Jonas Schneider, Niklas Dörrier (58. Pascal Glittenberg) - Trainer: Tobias Orth
Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 Niklas Dörrier (28.), 0:2 Alphonso Henock Manata (33.), 0:3 Alphonso Henock Manata (55.), 0:4 Alphonso Henock Manata (56.), 1:4 Carmelo Salpetro (67. Handelfmeter), 1:5 Jonas Schneider (87.), 1:6 Jonas Schneider (90.+2), 2:6 Luca Fischer (90.+6)
SC Viktoria Wuppertal Rott 89 – SSV Germania Wuppertal 3:0
SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Mamadou Cire Diallo, Liwaa El-Sarag, Alper Tosun, Kibang Anthony Tem, Musa Mansaray, Berkan Arik, Semi Molla, Nermin Hadzic, Ivan Prcela, Kelvingrey Tabe Takor Tabi, Alan Kalongi - Trainer: Yousef Hidroj
SSV Germania Wuppertal: Stefan Kroon, Alkan Sahingöz, Mersad Alijevic, Cem Bodur, Arsen Mustafa, Kilian Wendling, Yousef Rasoli, Ege Erdem, Omar Sarsour, Sami Issa, Benedikt Steven - Trainer: Ünsal Bayzit
Schiedsrichter: Umut Parmak
SG Hackenberg – HSV Langenfeld 2:3
SG Hackenberg: Sebastian Weber, Maximilian Husslein, Dennis Adamiec, Dustin Guttmann, Maximilian Wagner, Moritz Kerkien, Oliver Adamiec, David Tischler, Edward Yamoah, Martin Schneider, Mario De Siena - Trainer: Zdenko Kosanovic
HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Nephthalie Ngoma Ndey, Soufian Alkhabbachi, Leon Wallraf (90. Lorenz Staehler), Nabil El Marhoumi (68. Ginet Celebi), Florian Osmani, Giuseppe Licausi (62. Fabian Pastow), Nabil Al Khabbachi (62. Oleksii Yermolaiev), Luca Mario Attardi, Faissal El Amrani (90. Luis Samuel Marquez Carlucci) - Trainer: Roberto Marquez - Co-Trainer: Demetrio Scelta - Co-Trainer: Milad Hoseyny
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 (48.), 2:0 (60.), 2:1 Fabian Pastow (70.), 2:2 Oleksii Yermolaiev (74.), 2:3 Luca Mario Attardi (80.)
16. Spieltag
So., 07.12.25 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SC Germania Reusrath
So., 07.12.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SSVg Velbert II
So., 07.12.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SSV Berghausen
So., 07.12.25 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 07.12.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 07.12.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - BV Gräfrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - TuSpo Richrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 07.12.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - DV Solingen II
16. Spieltag
Do., 04.12.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 06.12.25 16:00 Uhr SV Lürrip - CSV Marathon Krefeld
Sa., 06.12.25 17:00 Uhr VfL Tönisberg - VfR Krefeld-Fischeln
So., 07.12.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 07.12.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 07.12.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SpVg Odenkirchen
So., 07.12.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - OSV Meerbusch
So., 07.12.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - TSV Krefeld-Bockum
So., 07.12.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - DJK Fortuna Dilkrath
OSV Meerbusch – 1. FC Viersen 8:1
OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann (64. Luis Mick Heich), Kennet Kaminski (65. Fabian Makijewski), Frederic Klausner, Erijon Syla (55. Luca Oliver Handke), Marcel Schmelzer, Philip Schmelzer, Marc Rommel (64. Ben Israil), Lars Stieger, Saba Khargelia (55. Timo Fabian Kaufmann) - Trainer: Dominik Voigt
1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Adnan Aoudou, Nanouk Dünnwald, Kevin Pflipsen, Mahmut Dost, Ahmed Omeirat, Alexander Schneider, Rabbi Tony Da Silva, Marvin Stefan Struckmann, Maikel Mitchel Koeman - Trainer: Stephan Houben
Schiedsrichter: Lukas Mirbach - Zuschauer: 115
Tore: 1:0 Frederic Klausner (22.), 2:0 Marc Rommel (34.), 3:0 Lars Stieger (40.), 4:0 Luca Finn Pohlmann (54.), 5:0 Marc Rommel (60.), 5:1 Mahmut Dost (73.), 6:1 Frederic Klausner (76.), 7:1 Philip Schmelzer (80.), 8:1 Lars Stieger (90.+1)
DJK Fortuna Dilkrath – SC St. Tönis 1911/20 II 0:4
DJK Fortuna Dilkrath: Simon Joereßen, Malte Laumen (53. Daniel Felipe Karpf-Luque), Louis Claser, Mats Zechlin (81. Jonas Gries), Torben Esser, Niklas Mülders, Simon Viethen, Tacettin Muslubas (81. Ceyhun Doganer), Luk Zechlin, Moritz Münten, Danny Thönes (74. Patrice Diane) - Trainer: Björn Feldberg
SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Leonard Stiels, Luis Becker, Niklas Hannappel, Philipp Horster, Fabio Mariano (82. Yigit Taha Siyak), Connor Michaelis (62. Philipp Kösters), Marcel Goretzki, Ben Cedric Horst (79. Tobias Müller), Lucas Noczenski (86. Nils Hoppe), Dieumerci Kyanga - Co-Trainer: Berti Mapeka - Trainer: Florian Verhaag
Schiedsrichter: Marvin Beckers - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Fabio Mariano (4.), 0:2 Connor Michaelis (47.), 0:3 Dieumerci Kyanga (71.), 0:4 Nils Hoppe (87.)
SpVg Odenkirchen – SSV Grefrath 1910/24 4:4
SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tom Salentin (46. Semir Purisevic), Sven Moseler, Jan Pflipsen, Robin Wolf, Anton Höpfner (46. Pascal Schmitz), Pascal Moseler, Yannic Wolf (73. Ayman Kaibouss), Andrej Ferderer (70. Justin Butterweck) (89. Vincent Schleifer), Evgenij Pogorelov - Trainer: Simon Sommer
SSV Grefrath 1910/24: Nico Fokken, Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, Moritz Leutgeb, Timo Claßen (36. Christopher Claeren), Gerrit Lenssen, Niklas Schmitz (95. Lorik Rashkaj), Fynn Glutting, Luis Neber, Lukas Hanssen, Sven Keller (76. David Pries) - Trainer: Alexander Thamm
Tore: 1:0 Pascal Moseler (15.), 1:1 Lukas Hanssen (17. Handelfmeter), 2:1 Andrej Ferderer (33.), 3:1 Andrej Ferderer (35.), 3:2 Lukas Hanssen (38.), 3:3 Gerrit Lenssen (45.), 4:3 Justin Butterweck (87.), 4:4 Moritz Leutgeb (90.+1)
Gelb-Rot: Robin Wolf (79./SpVg Odenkirchen/Foulspiel)
Rot: Christopher Claeren (92./SSV Grefrath 1910/24/)
Sportfreunde Neuwerk – TuRa Brüggen 2:2
Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Gian-Luca Mermann, Leon Troschka, Lasse Buschmann, Leon Jansen, Marwan El Khoulati Haroun, Emmanuel Adu, Christian Schultz - Trainer: Erdogan Karaca
TuRa Brüggen: Steven Salentin, Volkan Akyil, Christos Tsopanides, Philipp Cox, Dennis Coenen (46. Mehmet Akkus), Simon Hübner, Kacper Ciupa, Robin Hürckmans, Erdem Yildiray Eroglu (86. Jan Grylak), Florian Storms (83. Justin Samuel Pahl), Nils Bonsels (88. Erik Pöhler) - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller
Schiedsrichter: Serkan Piricek - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Lasse Buschmann (58.), 1:1 Kacper Ciupa (63.), 1:2 Robin Hürckmans (67.), 2:2 Özgür Sezgin (74.)
Thomasstadt Kempen – SC Union Nettetal II 1:1
Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen, Dominique Strathe, Pascal Ulbricht, Marius Elfering (24. Simon Elfering), Paul Schäfer (32. Jan Keens), Dustin Meyer, Lukas Inderhees (70. Tom Kunze), Eric Scheuren, Lucas Matteo Klaaßen (70. Till Konietz), Alya Keita - Trainer: Andre Meier - Co-Trainer: Pascal Tepaß
SC Union Nettetal II: Luca Stenzel, Marvin Deniz Yesilkaya, Milan Günter Helmut Demant, Niklas Beenen, Tugrul Erat, Mohamad Alhamwi (89. Jannik Witteck), Luca Leon Coppus, Tom Genzen, Cedric Lappessen (64. Konrad Wyzynski), Sean Herrmann, Thomas Jan Lepiorz - Trainer: Marco Stenzel
Tore: 0:1 Niklas Beenen (35. Foulelfmeter), 1:1 Till Konietz (79.)
Türkiyemspor Mönchengladbach – VfL Tönisberg 0:0
Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Muhammed Kaplan, Samed Kaplan, Alan Lipemba M'Bulayi, Akin Uslucan, Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Abdülhakim Yildirim, Murat Ok, Semih Simsek, Williams Amanor - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik
VfL Tönisberg: Fabian Milch, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt, Fabian Kempkens, Janik Dünwald, Tim Couball, Jawad Ebrahimi, Brian Dollen, Cihan Mustafa Rüzgar, Björn Andreas Koths, Bertan Josua Yildiz - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller
Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu
Tore: keine Tore
TSV Krefeld-Bockum – TuS Wickrath 1:2
TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Patrick Pasthy, Sébastien Linares, Wale Afees Arogundade, Lukas Gwosdz, Amadou Bassirou Fofana Ba, Malte Latosinszky, Abdul Hassan Barrie, Valon Xhaferi - Trainer: Tino Reucher
TuS Wickrath: David Maximilian Bartsch, Moritz Virkus, Luis Erkelentz, Kevin Wolfs, Niklas Clemens (81. Leart Prebreza), Nils Höffges, Moritz Lambertz, Petar Popovic, Ruben Bruß, Quinton Washington, Blessing Agyapong (34. Jason Rütten) - Trainer: Gianluca Nurra
Schiedsrichter: Ramez Manassra (Moers )
Tore: 0:1 Petar Popovic (55.), 0:2 Petar Popovic (65.), 1:2 (73.)
CSV Marathon Krefeld – 1. FC Mönchengladbach 9:3
CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Marcel Lüft, Almir Arapovic, Emre Özkaya, Daniel Sperling, Semih Cakir, Murat Aslan, Dario Krezic, Fritz Fiedler, Ryo Kawase, Dennis Lerche - Trainer: Onur Özkaya
1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Adam Mesrour, Timo Weber, Rafioudine Bawa, Taylan Özdemir, Marko Ilic, Andrij Gordiyevskyy, Jovanche Angelovski, Deniz Can Salk, Jasin Al-Zaben, Aron Nasufi - Trainer: Florian Wittkopf
Schiedsrichter: Oktay Sarier (Dormagen)
Tore: keine Tore
VfR Krefeld-Fischeln – SV Lürrip 4:1
VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Ben Sundermann, Hendrik Rouland, Fynn Ziemes, Andoni Sanchez Valverde Erice, Safer Erdogan, Niklas Geraets, Ndrin Maloku, Maximilian Kuznik, Denis Shabani - Trainer: Jakob Scheller
SV Lürrip: Marc Rüttgers, Mirko Subasic, Marwin Tim Bachmann, Marc Klunk, Tiago Simoes Correia, Aslan Yusuf Ergül, Vadim Shkolnik, Michael Bohnen, Saher Kalaf, Leon Neunkirchen - Trainer: Tiago Simoes Correia
Schiedsrichter: Marco Jerneitzig (Neuss)
Tore: 1:0 Ndrin Maloku (25.), 1:1 (35.), 2:1 Niklas Geraets (45.), 3:1 Maximilian Kuznik (70.)
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SV Rindern - VfL Rhede
So., 07.12.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Kevelaerer SV
So., 07.12.25 14:15 Uhr Viktoria Goch II - Hamminkelner SV
So., 07.12.25 14:15 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Westfalia Anholt
So., 07.12.25 14:15 Uhr Borussia Veen - TuS Xanten
So., 07.12.25 14:15 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TSV Weeze
So., 07.12.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.12.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Stenern
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Haldern - SGE Bedburg-Hau
TuS Xanten – SV Haldern 1:6
TuS Xanten: Michael Jansen, Jonas Vengels, Wito Donat Wojciechowski, Benjamin Alic (36. Marvin Braun), Norwin Meyer, Luca Franz Joachim Binias, Gerrit Jenowsky, Jehovany Pedro da Silva, Jonah Shao, David Epp, Christopher Kimbakidila (68. Lukas Maas) - Trainer: Marcel Zalewski
SV Haldern: Nils Schweckhorst (46. Dominik Szostak), Stefan Hebing, Robin Gissing, Phil Winzer, Anton Alfred Buhl (65. Karl Isling), Hendrik Middendorf, Milot Seesing (86. Patrick Hildenhagen), Hendrik Heynen, Alexander Rackel (70. Yannik Duesing), Tim Gebbing, Veit Boßmann (82. Phillip Adamczyk) - Trainer: Christian Böing - Co-Trainer: Lukas Meurs
Schiedsrichter: Thimo Lau - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tim Gebbing (6.), 0:2 Hendrik Heynen (22.), 0:3 Milot Seesing (35.), 1:3 David Epp (45.), 1:4 Veit Boßmann (77.), 1:5 Karl Isling (78.), 1:6 Karl Isling (81.)
Viktoria Goch II – Sportfreunde Broekhuysen 4:2
Viktoria Goch II: Pascal Mollenhauer, Lars Johnson (94. Thomas Langenberg), Mert Karabulut, Konstantin Schütz, Tim Müller, Kai Jaschek (90. Max Hebben), Marvin Gisberts, Robert Nafin, Louis Bruns (83. Jiro Jude Maximilian Großhans), Miguel Wurring, Dogan Erkis (46. Marvin Kürbs) - Trainer: Ernes Tiganj
Sportfreunde Broekhuysen: Dominik Klein, Norman Schmitz, Luca Schmermas, Lars Peters (69. Nils Lachmann), Dennis Belzek, Hendrik Hünnekens, Noah Christian Thier (69. Sven van Bühren), Philipp Joseph Brock, Maurice Horster (69. Stan Hesen), Nick Maurice Ernst (85. Tobias Maaßen), Nils Hannaleck (46. Jan Teegelbeckers) - Spielertrainer: Sebastian Clarke
Schiedsrichter: Chris Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Nick Maurice Ernst (23.), 1:1 Miguel Wurring (30.), 2:1 Marvin Gisberts (63.), 2:2 Stan Hesen (70.), 3:2 Marvin Gisberts (86.), 4:2 Marvin Kürbs (90.)
TSV Weeze – Sportfreunde 97/30 Lowick 1:3
TSV Weeze: Phillip Günther, Florian Thomas, Michael Thissen, Christian Feegers, Jonas Gorthmanns, Hakan Erkis, Yannick Gorthmanns, Nderim Cerkinaj, Julian Kühn - Trainer: Ferhat Ökce
Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Niels Langenhoff, Luca Bollmann (73. Fabian Gries), Leonard Langenbrink, Steyn Wassink, Hannes Böing (69. Kilian Jansen), Fynn Bennemann, Lukas Oostendorp (60. David Ostendorf), Elija Cürsgen (69. Fabian Ludynia), Florian Wiegrink (60. Pierre Walber), Fabian Brömmling - Spielertrainer: Marvin Tünte - Trainer: Marcus Schaffeld
Schiedsrichter: Thorben Werner Fincks (Viersen) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Florian Wiegrink (19.), 0:2 Elija Cürsgen (33.), 1:2 Yannick Gorthmanns (34. Foulelfmeter), 1:3 Fynn Bennemann (84.)
SGE Bedburg-Hau – SV Blau-Weiß Dingden II 2:3
SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Martin Tekaat, Henrik Schümmer, Nicolas Rode, Fabio Dittrich, Leon Claaßen (86. Theo Gerard), Len Deckers, Julian Diedenhofen (83. Fabian Berntsen), Gislain Ngesang (46. Falko Kersten), Lennard Haps (67. Tim Helmus), Timon Janssen (64. Christoph Gorißen) - Trainer: Bernard Alijaj
SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders, Jens van der Linde, Phil Hülzevoort, Niklas Nienhaus, Marco Harbring, Tobias Görkes, Mathis Schluse, Jonah Koopmann, Alexander Sack, Philipp Arnold - Trainer: Dirk Juch - Trainer: Izri Velija
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Marco Harbring (39.), 0:2 Alexander Sack (50.), 1:2 Tim Helmus (76.), 1:3 Leonardo Moschüring (90.), 2:3 Fabian Berntsen (90.+3)
Westfalia Anholt – Alemannia Pfalzdorf 4:3
Westfalia Anholt: Julius Geven, Mike Schirrmacher, Nick Schirrmacher, Daniel Buscher (86. Emnor Haliti), Thorben Versteegen, Silas Bergerfurth, Elfadin Maksuti (78. Oliver Paus), MIchel Duesing, Tugay Mushin Cemil Haberci, Luca Müller, Til Spiegelhoff - Trainer: David Kraft
Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, Tom Voß, Aaron Hoffmann, Lukas Völpert, Lars Völpert, Dominik van Baal (83. Joep Renkens), Nils Mildenberger, Nick Helmus (69. Luca Eikemper), Luca Stratemann, Dominik Saat (69. Jamie Caspers), Christian Emmers - Trainer: Raphael Erps
Schiedsrichter: Leon Tiemer (Duisburg) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Til Spiegelhoff (29.), 2:0 MIchel Duesing (45.+1), 2:1 Dominik van Baal (46.), 3:1 Til Spiegelhoff (56. Foulelfmeter), 4:1 Til Spiegelhoff (65.), 4:2 Jamie Caspers (73.), 4:3 Luca Eikemper (77.)
TuS Stenern – Borussia Veen 1:2
TuS Stenern: Alexander Brücks, Lukas Sieverding (90. Julian Stockhorst), Florian Wolters, Fabian Simmrow, Alexander Tetiet, Benjamin Lückel, Tristan Senteler, Alexander Biermann (68. Felix Amler) (70. Niklas Kraft), Max Nikolas Waschki, Jens Terörde, Tom-Luka Wanders (77. Karim Farahat) - Trainer: Simon Meyering
Borussia Veen: Janek Keusemann, Jakob Münzner, Ken Klemmer, Tom Conrad, Martin Willemsen, Leon van Bonn, Jan Büren, Marius Gietmann (56. George Michael Wiedemann), Jonas van den Brock, Felix Terlinden, Tim Lange (77. Tim Pastoors) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner
Schiedsrichter: Gregor Osolinski - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Lukas Sieverding (10. Eigentor), 0:2 Martin Willemsen (69.), 1:2 Felix Amler (87.)
VfL Rhede – Hamminkelner SV 7:0
VfL Rhede: Marius Bauhaus, Leon Nachtigall, Luca Lorei, Luca Maximilian Schultze (78. Elias Marlin Zschoche), Noah Erik Zschoche, Noah Paß, David Adegboyega Weade (78. Fabian Wennemaing), Len Stenneken, Maximilian Kreutzer (79. Nick Ebben), Elias Francesco Librandi (70. Leon Franken), Qwenn Landzaat (78. Tony Marcel Drescher) - Trainer: Niklas Schemmer
Hamminkelner SV: Yannick Winkin, Niklas Hollenberg, Romeo Burghardt (58. Felix Enk), Till Schürmann (46. Nick-Constantin Otto), Linus Kammeier (68. Diyar Coskun), Yannick Weidemann (58. Kitischa Lukas Gutenberger), Gianluca Klein, Lars Ortius, Hassan Hamzaoglu, Felix Becker (66. Mika Franzke), Leon Norman Bender - Trainer: Erdal Dasdan
Schiedsrichter: Uwe Degen (Winnekendonk)
Tore: 1:0 Elias Francesco Librandi (5.), 2:0 Luca Lorei (9.), 3:0 Noah Erik Zschoche (56.), 4:0 Qwenn Landzaat (59.), 5:0 Maximilian Kreutzer (74.), 6:0 Noah Erik Zschoche (75.), 7:0 Leon Franken (90.)
SV 08/29 Friedrichsfeld – DJK Twisteden 2:4
SV 08/29 Friedrichsfeld: Lukas Botor, Niklas Jansen, Dennis Slowinski, Onur Baran, Manuel Kausch, Joshua Brauer (76. Marco Horstkamp), Collin Isselhorst (70. Maximilian Spartz), Jean-Pascal Kraus, Rafael David Buch, Gianluca Buhlmann, Emir Zerdo (85. Nick Gerritzen) - Trainer: Almir Duric
DJK Twisteden: Jakob Thielen, Niklas Heußen, Yannik Thielen, Mathis Opgenhoff, Malte Iland (60. Lars Douteil), Alexander Rasch (60. Jordi Leck), Tom Cappel, Nico Lenz (60. Nikolas Dennesen), Jordi Leck, Fabian Rasch, Chris Kleuskens - Trainer: Marcel te Nyenhuis
Schiedsrichter: Rahand Abdulrazaq - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Gianluca Buhlmann (11.), 1:1 Tom Cappel (13.), 2:1 Emir Zerdo (50.), 2:2 Torben Schellenberg (55.), 2:3 Jordi Leck (81.), 2:4 Torben Schellenberg (90.)
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SuS 21 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95
Sa., 06.12.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 07.12.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger SV 1900
So., 07.12.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SV Rhenania Hamborn
So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Repelen
So., 07.12.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.12.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg II
So., 07.12.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - GSG Duisburg
SV Burgaltendorf – Vogelheimer SV 2:3
SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Tim Karkau, Jason-Lee Gerhardt, Jannis Böhner, Jonas Rölver, Kevin Barra, Denis Naumov, Mehmet Can Köstekci, Michael Siminenko, Laurin Kamperhoff - Trainer: Andreas Krippel
Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Yannik Schümberg, Marc Nickel, Janik Noah Eichmann, David Dottai, Obiora Uzukwu, Enes Yilmaz, Ilhan Copcu, Fahat Sarkhush, Mika Luis Pfundner, Naoufal Nouri - Trainer: Carsten Isenberg
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 113
Tore: 1:0 Michael Siminenko (14.), 1:1 Enes Yilmaz (44. Foulelfmeter), 2:1 Jonas Rölver (70.), 2:2 Fahat Sarkhush (83.), 2:3 Domagoj Zovko (90.)
Fatihspor Essen 2001 – Sportfreunde Niederwenigern II 1:2
Fatihspor Essen 2001: Sebastian Skrzynski, Sami Essa Suleiman, Ali Imran Toy (63. Can Tunctürk), Serhat Yirmibes, Ege Akay (85. Eugene Ofosu-Ayeh), Tolga Yigit, Jez Frempong (46. Callistus Chima Ojukwu), Baki Caki, Emre Bektas (46. Samed Fidan), Oktay Cinar, Emre Kececi - Trainer: Adem Durmus
Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Sebastian Schnell, Marcel Modro, Marius Beyer, Malte Eckert, Benedikt Michael Thielecke, Leon Welticke (59. Noah Seyer), Sebastian Axt (86. Henrik Eggemann), Paul Beyer (90. Leonard Löhrmann), Marcel Schräer, Justin Barke (90. Florian Finger) - Trainer: Lars Diefenthal
Schiedsrichter: David Pünder (Duisburg) - Zuschauer: 44
Tore: 0:1 Justin Barke (27.), 1:1 Emre Kececi (30.), 1:2 Justin Barke (87.)
VfB Frohnhausen – DJK Arminia Klosterhardt 1:2
VfB Frohnhausen: Marko Razic, Ilyas Khazaz, Milad Mansoori, Daniel Kalala, Issa Adnan Said, Canel Ucan (76. Muhammed Filizay) (84. Abdul Semmo), Essowavana Gbegouni (84. Kevin Zamkiewicz), Mohamed Said, Samir Laskowski (62. Rida Hallak), Prince Chigamezu Igbozuruike, Komlan Agbégniadan (62. Issa Issa) - Trainer: Chamdin Said
DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Jannik Bystron, Vladyslav Azaronok (69. Hamza Velic), Emre Yalcin, Phil Wolff, Samuel Zegadlo, Fabian Abel, Niklas Gehrmann (69. Meik Kunz), Max Langerbein (58. Melvin Glogic), Jan-Niklas Pia (86. Johnathan Rey Sauceda) - Trainer: Marcel Landers
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Komlan Agbégniadan (16.), 1:1 Jan-Niklas Pia (17.), 1:2 Samuel Zegadlo (71.)
SpVgg Steele – DJK Arminia Lirich 1920 2:1
SpVgg Steele: Max Gerd Nawrath, Dominic Hörstgen, Fabian Handke (78. Tatsuro Sakamoto), Leon Tüns (84. Enosch Kpessou), Alexander Piwetz, Dominik Bongartz, Lirim Imeri, Maurice Jednicki (86. Bastian Lübeck), Louis Smeilus, Luis Richard (65. Deven Liebetrau) - Co-Trainer: Dominik Marzinzik - Trainer: Dirk Möllensiep
DJK Arminia Lirich 1920: Kay Weßling, Ben Pribbernow, Dominik Krath (87. Max Bachleda), Albin Alimusaj (20. Emil Mörs), Allan Zuna, Eric Salobir, Anthony Annan, Marouan Jenfi (83. Daniel Enudi), Jihan Jeremi Bayram, Andre Peters, Hussein Qasim Abdo (57. Yahia El-Haouari) - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert
Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 47
Tore: 0:1 Luis Richard (5.), 1:1 Ben Pribbernow (13.), 2:1 Tatsuro Sakamoto (90.+5)
Sportfreunde Königshardt – FC Blau-Gelb Überruhr 7:0
Sportfreunde Königshardt: Chris Schmelt, Nico Nachtigall, Mathias Grgic, Felix Knappmann, Laurenz Hübinger, Charalambos Pommer, Silas Baffour, Uygar Coskun, Lukas Hartmann, Simon Palmen, Tristan Joel Müller - Trainer: Kenan Hodzic
FC Blau-Gelb Überruhr: Joel Fiersbach, Andreas Angerer, Selmir Hanici, Chafiq Guettari, Noel Tautges, Yoshitaka Myojin, Joab Jeshir Jambooz Lancheros, Bilal Gökyesil, Faithful Gold-Toluhi, Jumaru Nishikawa, Ryota Nomura - Trainer: Sascha Tautges
Schiedsrichter: Martin Krane (Wuppertal)
Tore: 1:0 Silas Baffour (13.), 2:0 Tristan Joel Müller (16.), 3:0 Tristan Joel Müller (35.), 4:0 Simon Palmen (40.), 5:0 Tristan Joel Müller (58.), 6:0 Laurenz Hübinger (77.), 7:0 Charalambos Pommer (81.)
TuSEM Essen 1926 – SpVgg Sterkrade 06/07 0:0
TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Nico David Erbslöh, Florian Pawelzik, Rico Zölzer, Sanjay Bhandari (65. Fabio Herrmann), Frederick Gipper, Philipp Alexander Glahn (94. Jan Guthoff), Nadyar Khaled (90. Fabian Riesener), Rico Frederik Hoffmann (46. Daniel Zurmühlen), Felix Herzinger (46. Lukas Paulun), Leo Derksen - Trainer: Lucas Bründermann
SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller, Lukas Geers, Mats Müller, Joel Bayram, Enver Ünal (72. Jannik Hoppe), Gerrit Kriegisch, Sverre Müller (82. Moritz Anderheide), Maximilian Felix Zachariasz (65. Artur Stankewizius), Damian Vergara Schlootz (90. Robin Papert), Aaron Langen - Trainer: Lars Mühlbauer
Schiedsrichter: Mahmut Öz - Zuschauer: 65
Tore: keine Tore
Heisinger SV – Fortuna Bottrop 2:5
Heisinger SV: Gianluca Tiso, Erhan Azatoglu, Kevin Patrick Konrad, Lukas Hunhoff, Nik Leiler, Marvin Prellwitz, Philipp Reichardt, Gianluca Di Felice (53. Luca Krämer), Simon Tenberge (64. Laurenz Constantin Schulz), Steffen Köfler, Tobias Köfler - Trainer: Slavko Franjic - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt
Fortuna Bottrop: Cedric Lohe, Justin Janssen (71. Nick Sommer), Thilo Grollmann, Luca Fischer, Jan Larisch, Stefan Pitkowski, Can Michalski (72. Danny Schrödl), Amanuel Haile, Hannes Ostgathe, Lennart Jablonski (65. Emre Kilic), Niklas Wenderdel (90. Tayyar Cumcu) - Trainer: Sebastian Stempel - Co-Trainer: Kevin Wenderdel - Co-Trainer: Marcel Siwek
Schiedsrichter: Güven Uzun - Zuschauer: 132
Tore: 0:1 Hannes Ostgathe (7.), 1:1 Lukas Hunhoff (10.), 2:1 Tobias Köfler (22. Foulelfmeter), 2:2 Stefan Pitkowski (37. Foulelfmeter), 2:3 Lennart Jablonski (41.), 2:4 Lennart Jablonski (48.), 2:5 Thilo Grollmann (87.)
Spvgg Sterkrade-Nord – SuS Haarzopf 2:3
Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze (46. Kevin Corvers), Maurice Brands, Malte Simon Benninghoff, Noah Leonard Bauditz, Felix Brüggenhorst, Nico Spickermann (67. Lukas Kallweit), Paul Overhoff (74. Fabian Drieschner), Nick Perenz (46. David Alexander Forbeck), Danny Perenz (46. Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi), Elias Rams - Trainer: Oguzhan Cuhaci
SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Julian Piontek, Johannes Flatow, Timo Brandt, Maximilian Härtel, Matteo Viefhaus, Michael Seidelmann, Ben Ansorge, Luiz Alessio Sachs, Felix Franken - Trainer: Matthias Walter
Schiedsrichter: Keine Angabe
Tore: 1:0 Paul Overhoff (20.), 1:1 Felix Franken (33.), 1:2 Felix Franken (37.), 2:2 David Alexander Forbeck (57.), 2:3 Joshua Coffie (80.)
Gelb-Rot: Felix Brüggenhorst (91./Spvgg Sterkrade-Nord/)
Rot-Weiss Essen II – Dostlukspor Bottrop 5:1
Rot-Weiss Essen II: Malte Brüning, Mirco Konarkowski, Hamid Kuka, Burak Bahadir, Kevin Grund, Artin Kordi, Timo Dargel, Marcel Faber, Mehmet Demirci, Marcel Platzek, Joel Bema - Trainer: Stefan Lorenz
Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Arif Elyesa Mendil, Berat Arslan, Emre Ünlü, Asim Kocaman, Heshyar Khalo, Baris Erdogan, Leandro Saieva, Arda Olgur, Khaled Al-Kadi, Ismail Talha Uzan - Trainer: Can Uçar
Schiedsrichter: Thomas Roquet (Duisburg)
Tore: (21.), 3:1 (43.), 4:1 (85.), 2:1 (86.), 5:1 (87.)
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 19:30 Uhr Fortuna Bottrop - Rot-Weiss Essen II
Fr., 05.12.25 19:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - VfB Frohnhausen
So., 07.12.25 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Fatihspor Essen 2001
So., 07.12.25 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - TuSEM Essen 1926
So., 07.12.25 14:00 Uhr SuS Haarzopf - Heisinger SV
So., 07.12.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Vogelheimer SV
So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Steele
So., 07.12.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 07.12.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SV Burgaltendorf
