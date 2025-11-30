Bezirksliga-Sonntag: Das waren die Spiele

____ VdS 1920 Nievenheim – TV Kalkum-Wittlaer 3:2

VdS 1920 Nievenheim: Marius Pala, Luca Fin Hesshaus (85. Emilio Jose Heinrich Perk), Julian Huptas, Dominik Schillings (90. Marc-Leon Wolff), Nils Jochmann, Marcus Buchen, Björn Theiss (75. Nils Carsten Kunz), Henri Leiding (90. Mike Penski), Pascal Becker (63. Almin Hamidovic), Enes Celik, Roberto Leon Grillo - Trainer: Thomas Boldt

TV Kalkum-Wittlaer: Khashayar Goudarzi, Leandro Heintze, Erkan Tanrikulu, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter (51. Schayan Safarpour-Malekabad), Anton Hauk, Noel Heitkamp, Ayumu Akiyama, Goki Fukunaga, Nico Pesch, Arsen Konoval (65. Lars Jansen) - Trainer: Navid Fazeli

Schiedsrichter: Julian von Tessmer - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Roberto Leon Grillo (34.), 1:1 Arsen Konoval (45.), 1:2 Anton Hauk (53.), 2:2 Marcus Buchen (58.), 3:2 Nils Jochmann (90.+6)



Ratingen 04/19 U23 II – TSV Meerbusch II 2:2

Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Clarence Yomi, Dorian Binaj, Konstantin Sivevski, Leo Kaiser (82. Ilyas Elkhattabi), Urim Rexha (80. Bilal Ajenoui Benktib), Eleftherios Vasileiadis, Engincan Yildiz (59. Ben Collin Gubsch) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo

TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Ammar Kiwani (79. Mohamed Ghait), Enno Maximilian Werling (86. Moner Najim Abdulredh), Ylber Rrahmani (79. Boyan Boev), Hrustan Kadric, Hussein Nadir, Marc Clemens Bartnitzky, Maximilian Laurenz Stein (46. Milo Neumann), Maximilian Seibert, Eric Torsten Schulz, Daniel Aserov - Trainer: Dennis Krause - Co-Trainer: Nikola Ivanovic

Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 87

Tore: 0:1 Marc Clemens Bartnitzky (4.), 1:1 Leo Kaiser (22.), 2:1 Urim Rexha (38.), 2:2 Daniel Aserov (53.)

Gelb-Rot: Nolan Manassa (36./Ratingen 04/19 U23 II/)



DSC 99 Düsseldorf – SV Uedesheim 3:3

DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Kaan Barak, Anton Redlich, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Richard Marliani (56. Marc Paul), Dennis Dowidat (85. Eray Achmet), Pierluigi Principe, Nils Knuplesch (56. Pascal Ryboth), Onurcan Baysal (83. Abdoulie Sarr), Ayoub Alaiz (68. Mike Robert Walbröhl) - Trainer: Sascha Walbröhl

SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Daniel Ferber (15. Jonas Hellenkamp), Maximilian Hahn, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo, Andre Speer (75. Celal-Can Yücel), Luis Winfried, Kevin Block, Florian Hillebrand, Felix Frason, Gabriel August (87. Yasuhito Sunohara) - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez

Schiedsrichter: Rolf Kramer (Wuppertal) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Andre Speer (5.), 0:2 Florian Hillebrand (36.), 1:2 Onurcan Baysal (43.), 1:3 Felix Frason (50.), 2:3 Onurcan Baysal (56.), 3:3 Jacob Theuringer (77.)

Rot: Florian Hillebrand (85./SV Uedesheim/)

Rot: Marc Paul (90./DSC 99 Düsseldorf/Tätlichkeit)



CfR Links Düsseldorf – Lohausener SV 2:3

CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth (80. Marcel Schröder), Korbinian Beckers, Raphael van der Berg, Thomas Ntanos, Takuya Kitamura, Dennis Schreuers, Rikuto Maruki (90. Enes Öz), Yuto Matsuda (23. Sebastian Rogge), Paschalis Ivantzikis, Sana Saidykhan (66. Andre Kobe) - Trainer: Panagiotis Liomas

Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Marvin Klimas, Ole Cloppenburg (77. Jannik Jürgensen), Jens Wunder, Niklas Macher, Nils Sprenger, Jannick Meng (66. Louis Haarmann), Jona Simon, Maximilian Klaas (78. Patrick Frymuth), Roland Sitnikov, Lukas Kleine-Bley - Trainer: Nikos Tsakiris

Schiedsrichter: Dominik Gußdorf (Neuss) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Rikuto Maruki (15.), 2:0 Andre Kobe (78.), 2:1 Nils Sprenger (82.), 2:2 Nils Sprenger (89.), 2:3 Lukas Kleine-Bley (90.)



TSV Eller 04 – TSV Bayer Dormagen 3:2

TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn (49. Nico Stracke), Adnan Hotic, Noah Basil Karczewski, Marc Daehne, Antonio Marinovic, Takumi Miyata, Dennis Ordelheide (84. Idriss Amadou Peki), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara

TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Dennis Marquet (74. Philip Suhr), Torben Zepke, Luca Knuth, Oliver Gammon (67. Michael Hausdörfer), Marius Fraßek, Marc Naroska, Semi Youssef Laffi (74. Hendrik Reiff), Jan Rakow, Niclas Kuypers (74. Andre Tareco-Duarte), Noa Gabriel Guerreiro Batista (62. Alexander Hauptmann) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz

Schiedsrichter: Abdelhak El Hattachi - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Luca Knuth (10.), 1:1 Fabian Stutz (45.+2), 2:1 Nico Stracke (65.), 3:1 Fabian Stutz (90.), 3:2 Michael Hausdörfer (90.+3)



SV Hösel – MSV Düsseldorf 0:3

SV Hösel: Simon Ole Brandt, Levin Richter, Mohamed EL Bass Ouyachou, Lucas Tkotz, Oliver Wenzler, Timo Derichs, Dario Mirosavljevic, Nick Hartmann, Maximilian Ganns, Justin Morr, Yasin Bünyamin Uzun - Trainer: Tomislav Mirosavljevic

MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Nihat Koray Tepegöz, Jannik Stevens, Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Anas El Morabiti, Aram Abdelkarim, Drilon Istrefi, Aleksandar Pranjes, Carlos Penan, Sinan Kurt - Trainer: Goran Tomic

Schiedsrichter: keine Angabe

Tore: 0:1 Anas El Morabiti (20.), 0:2 Sinan Kurt (35.), 0:3 Carlos Penan (80.)



SVG Neuss-Weissenberg – DJK Sparta Bilk 4:4

SVG Neuss-Weissenberg: Tobias Heckhausen, Tom Nilgen (47. Nils Hoff), Melwin Sikinger, Daniel Marcel Becker, Mario Dundovic, Paul Winkelmann, Jonas Niemierza, Ichiura Taisei, Ben Luca Schmidt (0. Antonio Primorac), Ranael-Baringa Ishimine, Tom-Benjamin Seidel - Co-Trainer: Heinrich Fafenrot - Trainer: Dirk Schneider

DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Patrick Percoco, Marco Tassone, Moritz Holz, Tim Louis Tiefenthal, Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski, Konstantin Garidis - Trainer: Jörn Heimann

Schiedsrichter: Jesco Boin

Tore: 0:1 (3.), 1:1 Tom Nilgen (10.), 1:2 (45.), 2:2 Paul Winkelmann (54.), 2:3 (62.), 3:3 (70. Eigentor), 3:4 (80.), 4:4 Tom-Benjamin Seidel (82.)

Rot: Ranael-Baringa Ishimine (34./SVG Neuss-Weissenberg/)



1. FC Grevenbroich-Süd – ASV Mettmann 4:2

1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat, Ahghas Newton, Ajay Newton, Ismail Günsel, Jannes Bienert, Meliksah Sargin, Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz (63. Erol Dzaferi), Salim Tliashinov (78. Ensar Krasniqi), Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel

ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Adil Azhil (65. Anas Kaddouri), Tristan Maresch, Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Toni Markovic, Justin Lüdtke - Trainer: Sebastian Pichura

Schiedsrichter: Samet Alpaydin (Moers)

Tore: 0:1 Asaad Wahed Omar (27.), 1:1 Marcel Hensel (34.), 2:1 Kai Uwe Wirtz (38.), 2:2 Toni Markovic (81.), 3:2 Andre Häntsch (90.+2), 4:2 Marcel Hensel (90.+5)



SG Benrath-Hassels – Rhenania Hochdahl 4:0

SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Shahab Emjed Kazim, Tan Mersinli, Dennis Durmus, Ihor Maksymovych, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Kolja Pusch, Mirnes Selamovic, Benjamin Prah, Ajdin Koco - Trainer: Nermin Ramic

Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Kyunom Joshua Nyamtiro, David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Arbnor Alija, Philipp Gatzen, Chrisowalandis Papadopoulos, David Szewczyk, Tobias Schössler, Oliver Krizanovic - Trainer: Peter Burek

Schiedsrichter: Melina Reuschel Das ist der nächste Spieltag

16. Spieltag

Di., 02.12.25 20:00 Uhr Lohausener SV - SG Benrath-Hassels

So., 07.12.25 15:00 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Eller 04

So., 07.12.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - Ratingen 04/19 U23 II

So., 07.12.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - CfR Links Düsseldorf

So., 07.12.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - SVG Neuss-Weissenberg

So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Hösel - DJK Sparta Bilk

So., 07.12.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - DSC 99 Düsseldorf

So., 07.12.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - VdS 1920 Nievenheim

So., 07.12.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - 1. FC Grevenbroich-Süd

_______________

____ BV Gräfrath – SSV Berghausen 4:0

BV Gräfrath: Faria Baraza, Emmanuel Valery Houssou, Dustin Kinkler, Miko Kurth, Tom Walther, Alessio Mangia, Max Zymla, Marvin Calcerrada-Sesek, Genc Alija, Arbnor Ejupi, Michael Kluft - Co-Trainer: Julian De la Cruz - Trainer: Claudius Zymla - spielender Co-Trainer: Mehmet Boztepe

SSV Berghausen: Daniel Nellen, Nick Michna, Lucas Wieczorek, Timo Kruse, Tobias Schöning, Robin Bastian, Raphael Schruff, Leon Cvetanovic, Lukas Kobischke, Ege Kilic, Dariusz-Alexander Tontsch - Trainer: Ralf Dietrich

Schiedsrichter: Luis Kleinpeter

Tore: 1:0 Arbnor Ejupi (10.), 2:0 Alessio Mangia (14.), 3:0 Miko Kurth (27.), 4:0 Marvin Calcerrada-Sesek (35.)



SC Germania Reusrath – TSV Ronsdorf 4:0

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Kevin Luginger (85. Daniel Adamek), Lasse Theus, Pascal Hinrichs (79. Jan Tobias Gies), Paul Degner (63. Daniel Mücke), Dennis Schulte, Max Simon Richter-Oldekop, Gian Luca Schumann (85. Biagio Giuliano Rizzelli), Luca Oliver Piatkowski (75. Lucas Bock) - Trainer: Marco Schobhofen - Co-Trainer: Jürgen Glomb

TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Sven Jürgen von der Horst, Julian Bente, Jörn Zimmermann, Felix Anton Suhre, Nico Langels, Habib Camara, Leon Spiecker, Sebastian Schmieta, Yannik Hünninghaus, Kouadia Wilfried Taki - Trainer: Denis Levering

Schiedsrichter: Marcel Reckmann - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Kevin Luginger (43.), 2:0 Luca Oliver Piatkowski (65.), 3:0 Pascal Hinrichs (77.), 4:0 Daniel Mücke (90.+3)

Besondere Vorkommnisse: Kevin Luginger (SC Germania Reusrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Robin Schworm (45.).



DV Solingen II – Türkgücü Velbert 0:2

DV Solingen II: Vladyslav Maslovskyi, Paul Christian Berger, Ibrahim Rtobi, Gianluca Aurelio (64. Younes Benzerdjeb), Illia Pieshykov, Yasin Özgede (85. Oleksandr Lischchuk), Osman Kalayci, Pavel Dolynai, Emre Karademir, Vladyslav Balakai, Gabriel Binga Pemba - Trainer: Emre Cinar

Türkgücü Velbert: Jan-Luca Klein, Bujar Tahiraj, Marwan Mriche Nachit, Edin Husidic, Kerim Sali, Filippas Filippou, Seonghyeok Lee, Ismet Can Agadakmaz (68. Cengiz Saral), Muzaffer Sirlak, Oguzhan Coruk, Vinicius De Andrade Souza (68. Kerem Dogan) - Trainer: Emre Okatan

Schiedsrichter: Jakub Grochowicz (Essen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Kerem Dogan (85.), 0:2 Seonghyeok Lee (87.)

Rot: Emre Karademir (78./DV Solingen II/)

Besondere Vorkommnisse: Oguzhan Coruk (Türkgücü Velbert) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (35.).



SV Rot-Weiß Wülfrath – TuSpo Richrath 5:2

SV Rot-Weiß Wülfrath: Timm Schreiber, Haci Bayram Köseoglu, Schad Hassan, Hasan Ülker, Jan-Steffen Meier, Leonard Kastrati, Adil El Hajui (59. Ercan Kalkavan), Fabion Baljiu, Onyiyenchukwu Iwuanyanwu (66. Alihan Adigüzel), Davide Mangia, Stephensunny Udoree Chukwudi - Trainer: Zeljko Nikolic

TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Marius Lindemann, Emil Vincazovic, Fatih Türkoglu (72. Cedric Joshua Wrobel), Achraf Chayeb, Dustin Beyen, Arian Ugljani (79. Athanasios Melas), Francesco Infantino (61. Kevin Kluthe), Alen Vincazovic (61. Henrik Scholz), Jonas Schäfer (61. Brando de Gracia), Gianluca Gagliardi - Trainer: Lukas Beruda

Schiedsrichter: Cedric Schmidt - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Davide Mangia (8.), 1:1 Gianluca Gagliardi (11.), 2:1 Davide Mangia (16.), 3:1 Onyiyenchukwu Iwuanyanwu (19.), 4:1 Stephensunny Udoree Chukwudi (35.), 4:2 Arian Ugljani (43.), 5:2 Onyiyenchukwu Iwuanyanwu (51.)



SSVg Velbert II – SV Solingen 08/10 0:2

SSVg Velbert II: Sebastian Küper, Cedric Bestler (51. Roni Ongun), Soufiane Boumouchoun (78. Rostyslav Proskura), Abel Hagos, Adriano Campitiello, Ilkem Yildirim, Ilias Hassi, Lirik Krasniqi, Haruto Idoguchi (46. Abdel Mounaim Aoufir), Harumi Goto - Spielertrainer: Massimo Mondello

SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Malik Amoussou-Tchibara, Bilal Elias, Hidi Kadessy, Mathias Amoussou Guenou, Altin Shala (46. Luan Ismajli), Hasan Kaan Hayta, Akin Müjde (61. Marvin Stahlhaus), David Kuju, Max Niklas Zäh (46. Mehmet Karakus) (65. Serkan Gürdere) (83. Serkan Gürdere), Alexander Hotea-Mironescu - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

Schiedsrichter: Leon Maurice Ulrich - Zuschauer: 35

Tore: 0:1 Alexander Hotea-Mironescu (29.), 0:2 Berdan Yusuf Yalcin (90.)



Cronenberger SC – FK Jugoslavija Wuppertal 3:1

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Leon-David Groß, Bruno Silva Ferreira, Luke Corvin Jahnke, Luis Rosenecker, Bradley Lofolomo (46. Okan Ali Bök), Peter Kinge (86. Hakan Türkmen), Aldin Hamidovic (71. Malik Marvin Plücker), Younes El-Abdouni, Gian-Luca Stindt (57. Daniel López de la Rosa), Kleomenis Tsioutsioulitis (82. Enrico Francesco Wagner) - Trainer: Samir El Hajjaj

FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Anes Mehic, Mustafa Mujkanovic, Miralem Kljajic (84. Faris Hodzic), Zakaria Jarrayi (68. Mirza Mujkanovic), Faris Hodzic (77. Oguzhan Bayraktar), Bojan Blazic (68. Angelo Sudano), Luca Alessio Lenz (65. Florim Zeciri), Osman Öztürk, Aleksandar Stanojevic, Yassin Bouaasria - Trainer: Florim Zeciri

Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Luca Alessio Lenz (3.), 1:1 Kleomenis Tsioutsioulitis (56.), 2:1 Okan Ali Bök (66.), 3:1 Malik Marvin Plücker (72.)



SV 09/35 Wermelskirchen – FSV Vohwinkel Wuppertal 2:6

SV 09/35 Wermelskirchen: Hannes Barth, Burak Altundag, Cedric Haldenwang, Marin Postic, Sean Soares, Yannik Noah Wylezol, Luca Postic (75. Tom Neumann), Jannic Jens Kilter (43. Luca Fischer), Florian Börsch, Nick Salpetro, Ferat Sari (69. Anis Geus) - Trainer: Nico Postic

FSV Vohwinkel Wuppertal: Torben Jörges, Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch, Malte Gerlich (73. Leon Miguel Zahran), Alphonso Henock Manata (58. Louis Marvin Engelhardt), Deyar Janko, Tim Zemlianski, Nico Sudano, Julian Shaun Kanschik (73. Sami Tajar), Jonas Schneider, Niklas Dörrier (58. Pascal Glittenberg) - Trainer: Tobias Orth

Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 45

Tore: 0:1 Niklas Dörrier (28.), 0:2 Alphonso Henock Manata (33.), 0:3 Alphonso Henock Manata (55.), 0:4 Alphonso Henock Manata (56.), 1:4 Carmelo Salpetro (67. Handelfmeter), 1:5 Jonas Schneider (87.), 1:6 Jonas Schneider (90.+2), 2:6 Luca Fischer (90.+6)



SC Viktoria Wuppertal Rott 89 – SSV Germania Wuppertal 3:0

SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Mamadou Cire Diallo, Liwaa El-Sarag, Alper Tosun, Kibang Anthony Tem, Musa Mansaray, Berkan Arik, Semi Molla, Nermin Hadzic, Ivan Prcela, Kelvingrey Tabe Takor Tabi, Alan Kalongi - Trainer: Yousef Hidroj

SSV Germania Wuppertal: Stefan Kroon, Alkan Sahingöz, Mersad Alijevic, Cem Bodur, Arsen Mustafa, Kilian Wendling, Yousef Rasoli, Ege Erdem, Omar Sarsour, Sami Issa, Benedikt Steven - Trainer: Ünsal Bayzit

Schiedsrichter: Umut Parmak





SG Hackenberg – HSV Langenfeld 2:3

SG Hackenberg: Sebastian Weber, Maximilian Husslein, Dennis Adamiec, Dustin Guttmann, Maximilian Wagner, Moritz Kerkien, Oliver Adamiec, David Tischler, Edward Yamoah, Martin Schneider, Mario De Siena - Trainer: Zdenko Kosanovic

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Nephthalie Ngoma Ndey, Soufian Alkhabbachi, Leon Wallraf (90. Lorenz Staehler), Nabil El Marhoumi (68. Ginet Celebi), Florian Osmani, Giuseppe Licausi (62. Fabian Pastow), Nabil Al Khabbachi (62. Oleksii Yermolaiev), Luca Mario Attardi, Faissal El Amrani (90. Luis Samuel Marquez Carlucci) - Trainer: Roberto Marquez - Co-Trainer: Demetrio Scelta - Co-Trainer: Milad Hoseyny

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 (48.), 2:0 (60.), 2:1 Fabian Pastow (70.), 2:2 Oleksii Yermolaiev (74.), 2:3 Luca Mario Attardi (80.) Das ist der nächste Spieltag 16. Spieltag

So., 07.12.25 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SC Germania Reusrath

So., 07.12.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SSVg Velbert II

So., 07.12.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SSV Berghausen

So., 07.12.25 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SV Rot-Weiß Wülfrath

So., 07.12.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SC Viktoria Wuppertal Rott 89

So., 07.12.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - BV Gräfrath

So., 07.12.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - TuSpo Richrath

So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SV 09/35 Wermelskirchen

So., 07.12.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - DV Solingen II

_______________

____ Das ist der nächste Spieltag

16. Spieltag

Do., 04.12.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - Sportfreunde Neuwerk

Sa., 06.12.25 16:00 Uhr SV Lürrip - CSV Marathon Krefeld

Sa., 06.12.25 17:00 Uhr VfL Tönisberg - VfR Krefeld-Fischeln

So., 07.12.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 07.12.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 07.12.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SpVg Odenkirchen

So., 07.12.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - OSV Meerbusch

So., 07.12.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - TSV Krefeld-Bockum

So., 07.12.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - DJK Fortuna Dilkrath

_______________

____ OSV Meerbusch – 1. FC Viersen 8:1

OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann (64. Luis Mick Heich), Kennet Kaminski (65. Fabian Makijewski), Frederic Klausner, Erijon Syla (55. Luca Oliver Handke), Marcel Schmelzer, Philip Schmelzer, Marc Rommel (64. Ben Israil), Lars Stieger, Saba Khargelia (55. Timo Fabian Kaufmann) - Trainer: Dominik Voigt

1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Adnan Aoudou, Nanouk Dünnwald, Kevin Pflipsen, Mahmut Dost, Ahmed Omeirat, Alexander Schneider, Rabbi Tony Da Silva, Marvin Stefan Struckmann, Maikel Mitchel Koeman - Trainer: Stephan Houben

Schiedsrichter: Lukas Mirbach - Zuschauer: 115

Tore: 1:0 Frederic Klausner (22.), 2:0 Marc Rommel (34.), 3:0 Lars Stieger (40.), 4:0 Luca Finn Pohlmann (54.), 5:0 Marc Rommel (60.), 5:1 Mahmut Dost (73.), 6:1 Frederic Klausner (76.), 7:1 Philip Schmelzer (80.), 8:1 Lars Stieger (90.+1)



DJK Fortuna Dilkrath – SC St. Tönis 1911/20 II 0:4

DJK Fortuna Dilkrath: Simon Joereßen, Malte Laumen (53. Daniel Felipe Karpf-Luque), Louis Claser, Mats Zechlin (81. Jonas Gries), Torben Esser, Niklas Mülders, Simon Viethen, Tacettin Muslubas (81. Ceyhun Doganer), Luk Zechlin, Moritz Münten, Danny Thönes (74. Patrice Diane) - Trainer: Björn Feldberg

SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Leonard Stiels, Luis Becker, Niklas Hannappel, Philipp Horster, Fabio Mariano (82. Yigit Taha Siyak), Connor Michaelis (62. Philipp Kösters), Marcel Goretzki, Ben Cedric Horst (79. Tobias Müller), Lucas Noczenski (86. Nils Hoppe), Dieumerci Kyanga - Co-Trainer: Berti Mapeka - Trainer: Florian Verhaag

Schiedsrichter: Marvin Beckers - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Fabio Mariano (4.), 0:2 Connor Michaelis (47.), 0:3 Dieumerci Kyanga (71.), 0:4 Nils Hoppe (87.)



SpVg Odenkirchen – SSV Grefrath 1910/24 4:4

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tom Salentin (46. Semir Purisevic), Sven Moseler, Jan Pflipsen, Robin Wolf, Anton Höpfner (46. Pascal Schmitz), Pascal Moseler, Yannic Wolf (73. Ayman Kaibouss), Andrej Ferderer (70. Justin Butterweck) (89. Vincent Schleifer), Evgenij Pogorelov - Trainer: Simon Sommer

SSV Grefrath 1910/24: Nico Fokken, Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, Moritz Leutgeb, Timo Claßen (36. Christopher Claeren), Gerrit Lenssen, Niklas Schmitz (95. Lorik Rashkaj), Fynn Glutting, Luis Neber, Lukas Hanssen, Sven Keller (76. David Pries) - Trainer: Alexander Thamm

Tore: 1:0 Pascal Moseler (15.), 1:1 Lukas Hanssen (17. Handelfmeter), 2:1 Andrej Ferderer (33.), 3:1 Andrej Ferderer (35.), 3:2 Lukas Hanssen (38.), 3:3 Gerrit Lenssen (45.), 4:3 Justin Butterweck (87.), 4:4 Moritz Leutgeb (90.+1)

Gelb-Rot: Robin Wolf (79./SpVg Odenkirchen/Foulspiel)

Rot: Christopher Claeren (92./SSV Grefrath 1910/24/)



Sportfreunde Neuwerk – TuRa Brüggen 2:2

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Gian-Luca Mermann, Leon Troschka, Lasse Buschmann, Leon Jansen, Marwan El Khoulati Haroun, Emmanuel Adu, Christian Schultz - Trainer: Erdogan Karaca

TuRa Brüggen: Steven Salentin, Volkan Akyil, Christos Tsopanides, Philipp Cox, Dennis Coenen (46. Mehmet Akkus), Simon Hübner, Kacper Ciupa, Robin Hürckmans, Erdem Yildiray Eroglu (86. Jan Grylak), Florian Storms (83. Justin Samuel Pahl), Nils Bonsels (88. Erik Pöhler) - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller

Schiedsrichter: Serkan Piricek - Zuschauer: 20

Tore: 1:0 Lasse Buschmann (58.), 1:1 Kacper Ciupa (63.), 1:2 Robin Hürckmans (67.), 2:2 Özgür Sezgin (74.)



Thomasstadt Kempen – SC Union Nettetal II 1:1

Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen, Dominique Strathe, Pascal Ulbricht, Marius Elfering (24. Simon Elfering), Paul Schäfer (32. Jan Keens), Dustin Meyer, Lukas Inderhees (70. Tom Kunze), Eric Scheuren, Lucas Matteo Klaaßen (70. Till Konietz), Alya Keita - Trainer: Andre Meier - Co-Trainer: Pascal Tepaß

SC Union Nettetal II: Luca Stenzel, Marvin Deniz Yesilkaya, Milan Günter Helmut Demant, Niklas Beenen, Tugrul Erat, Mohamad Alhamwi (89. Jannik Witteck), Luca Leon Coppus, Tom Genzen, Cedric Lappessen (64. Konrad Wyzynski), Sean Herrmann, Thomas Jan Lepiorz - Trainer: Marco Stenzel

Tore: 0:1 Niklas Beenen (35. Foulelfmeter), 1:1 Till Konietz (79.)



Türkiyemspor Mönchengladbach – VfL Tönisberg 0:0

Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Muhammed Kaplan, Samed Kaplan, Alan Lipemba M'Bulayi, Akin Uslucan, Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Abdülhakim Yildirim, Murat Ok, Semih Simsek, Williams Amanor - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik

VfL Tönisberg: Fabian Milch, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt, Fabian Kempkens, Janik Dünwald, Tim Couball, Jawad Ebrahimi, Brian Dollen, Cihan Mustafa Rüzgar, Björn Andreas Koths, Bertan Josua Yildiz - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller

Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu

Tore: keine Tore



TSV Krefeld-Bockum – TuS Wickrath 1:2

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Patrick Pasthy, Sébastien Linares, Wale Afees Arogundade, Lukas Gwosdz, Amadou Bassirou Fofana Ba, Malte Latosinszky, Abdul Hassan Barrie, Valon Xhaferi - Trainer: Tino Reucher

TuS Wickrath: David Maximilian Bartsch, Moritz Virkus, Luis Erkelentz, Kevin Wolfs, Niklas Clemens (81. Leart Prebreza), Nils Höffges, Moritz Lambertz, Petar Popovic, Ruben Bruß, Quinton Washington, Blessing Agyapong (34. Jason Rütten) - Trainer: Gianluca Nurra

Schiedsrichter: Ramez Manassra (Moers )

Tore: 0:1 Petar Popovic (55.), 0:2 Petar Popovic (65.), 1:2 (73.)



CSV Marathon Krefeld – 1. FC Mönchengladbach 9:3

CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Marcel Lüft, Almir Arapovic, Emre Özkaya, Daniel Sperling, Semih Cakir, Murat Aslan, Dario Krezic, Fritz Fiedler, Ryo Kawase, Dennis Lerche - Trainer: Onur Özkaya

1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Adam Mesrour, Timo Weber, Rafioudine Bawa, Taylan Özdemir, Marko Ilic, Andrij Gordiyevskyy, Jovanche Angelovski, Deniz Can Salk, Jasin Al-Zaben, Aron Nasufi - Trainer: Florian Wittkopf

Schiedsrichter: Oktay Sarier (Dormagen)

Tore: keine Tore



VfR Krefeld-Fischeln – SV Lürrip 4:1

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Ben Sundermann, Hendrik Rouland, Fynn Ziemes, Andoni Sanchez Valverde Erice, Safer Erdogan, Niklas Geraets, Ndrin Maloku, Maximilian Kuznik, Denis Shabani - Trainer: Jakob Scheller

SV Lürrip: Marc Rüttgers, Mirko Subasic, Marwin Tim Bachmann, Marc Klunk, Tiago Simoes Correia, Aslan Yusuf Ergül, Vadim Shkolnik, Michael Bohnen, Saher Kalaf, Leon Neunkirchen - Trainer: Tiago Simoes Correia

Schiedsrichter: Marco Jerneitzig (Neuss)

Tore: 1:0 Ndrin Maloku (25.), 1:1 (35.), 2:1 Niklas Geraets (45.), 3:1 Maximilian Kuznik (70.) Das ist der nächste Spieltag

16. Spieltag

Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SV Rindern - VfL Rhede

So., 07.12.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Kevelaerer SV

So., 07.12.25 14:15 Uhr Viktoria Goch II - Hamminkelner SV

So., 07.12.25 14:15 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Westfalia Anholt

So., 07.12.25 14:15 Uhr Borussia Veen - TuS Xanten

So., 07.12.25 14:15 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TSV Weeze

So., 07.12.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 07.12.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Stenern

So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Haldern - SGE Bedburg-Hau

_______________

____

TuS Xanten – SV Haldern 1:6

TuS Xanten: Michael Jansen, Jonas Vengels, Wito Donat Wojciechowski, Benjamin Alic (36. Marvin Braun), Norwin Meyer, Luca Franz Joachim Binias, Gerrit Jenowsky, Jehovany Pedro da Silva, Jonah Shao, David Epp, Christopher Kimbakidila (68. Lukas Maas) - Trainer: Marcel Zalewski

SV Haldern: Nils Schweckhorst (46. Dominik Szostak), Stefan Hebing, Robin Gissing, Phil Winzer, Anton Alfred Buhl (65. Karl Isling), Hendrik Middendorf, Milot Seesing (86. Patrick Hildenhagen), Hendrik Heynen, Alexander Rackel (70. Yannik Duesing), Tim Gebbing, Veit Boßmann (82. Phillip Adamczyk) - Trainer: Christian Böing - Co-Trainer: Lukas Meurs

Schiedsrichter: Thimo Lau - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Tim Gebbing (6.), 0:2 Hendrik Heynen (22.), 0:3 Milot Seesing (35.), 1:3 David Epp (45.), 1:4 Veit Boßmann (77.), 1:5 Karl Isling (78.), 1:6 Karl Isling (81.)



Viktoria Goch II – Sportfreunde Broekhuysen 4:2

Viktoria Goch II: Pascal Mollenhauer, Lars Johnson (94. Thomas Langenberg), Mert Karabulut, Konstantin Schütz, Tim Müller, Kai Jaschek (90. Max Hebben), Marvin Gisberts, Robert Nafin, Louis Bruns (83. Jiro Jude Maximilian Großhans), Miguel Wurring, Dogan Erkis (46. Marvin Kürbs) - Trainer: Ernes Tiganj

Sportfreunde Broekhuysen: Dominik Klein, Norman Schmitz, Luca Schmermas, Lars Peters (69. Nils Lachmann), Dennis Belzek, Hendrik Hünnekens, Noah Christian Thier (69. Sven van Bühren), Philipp Joseph Brock, Maurice Horster (69. Stan Hesen), Nick Maurice Ernst (85. Tobias Maaßen), Nils Hannaleck (46. Jan Teegelbeckers) - Spielertrainer: Sebastian Clarke

Schiedsrichter: Chris Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Nick Maurice Ernst (23.), 1:1 Miguel Wurring (30.), 2:1 Marvin Gisberts (63.), 2:2 Stan Hesen (70.), 3:2 Marvin Gisberts (86.), 4:2 Marvin Kürbs (90.)



TSV Weeze – Sportfreunde 97/30 Lowick 1:3

TSV Weeze: Phillip Günther, Florian Thomas, Michael Thissen, Christian Feegers, Jonas Gorthmanns, Hakan Erkis, Yannick Gorthmanns, Nderim Cerkinaj, Julian Kühn - Trainer: Ferhat Ökce

Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Niels Langenhoff, Luca Bollmann (73. Fabian Gries), Leonard Langenbrink, Steyn Wassink, Hannes Böing (69. Kilian Jansen), Fynn Bennemann, Lukas Oostendorp (60. David Ostendorf), Elija Cürsgen (69. Fabian Ludynia), Florian Wiegrink (60. Pierre Walber), Fabian Brömmling - Spielertrainer: Marvin Tünte - Trainer: Marcus Schaffeld

Schiedsrichter: Thorben Werner Fincks (Viersen) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Florian Wiegrink (19.), 0:2 Elija Cürsgen (33.), 1:2 Yannick Gorthmanns (34. Foulelfmeter), 1:3 Fynn Bennemann (84.)



SGE Bedburg-Hau – SV Blau-Weiß Dingden II 2:3

SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Martin Tekaat, Henrik Schümmer, Nicolas Rode, Fabio Dittrich, Leon Claaßen (86. Theo Gerard), Len Deckers, Julian Diedenhofen (83. Fabian Berntsen), Gislain Ngesang (46. Falko Kersten), Lennard Haps (67. Tim Helmus), Timon Janssen (64. Christoph Gorißen) - Trainer: Bernard Alijaj

SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders, Jens van der Linde, Phil Hülzevoort, Niklas Nienhaus, Marco Harbring, Tobias Görkes, Mathis Schluse, Jonah Koopmann, Alexander Sack, Philipp Arnold - Trainer: Dirk Juch - Trainer: Izri Velija

Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Marco Harbring (39.), 0:2 Alexander Sack (50.), 1:2 Tim Helmus (76.), 1:3 Leonardo Moschüring (90.), 2:3 Fabian Berntsen (90.+3)



Westfalia Anholt – Alemannia Pfalzdorf 4:3

Westfalia Anholt: Julius Geven, Mike Schirrmacher, Nick Schirrmacher, Daniel Buscher (86. Emnor Haliti), Thorben Versteegen, Silas Bergerfurth, Elfadin Maksuti (78. Oliver Paus), MIchel Duesing, Tugay Mushin Cemil Haberci, Luca Müller, Til Spiegelhoff - Trainer: David Kraft

Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, Tom Voß, Aaron Hoffmann, Lukas Völpert, Lars Völpert, Dominik van Baal (83. Joep Renkens), Nils Mildenberger, Nick Helmus (69. Luca Eikemper), Luca Stratemann, Dominik Saat (69. Jamie Caspers), Christian Emmers - Trainer: Raphael Erps

Schiedsrichter: Leon Tiemer (Duisburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Til Spiegelhoff (29.), 2:0 MIchel Duesing (45.+1), 2:1 Dominik van Baal (46.), 3:1 Til Spiegelhoff (56. Foulelfmeter), 4:1 Til Spiegelhoff (65.), 4:2 Jamie Caspers (73.), 4:3 Luca Eikemper (77.)



TuS Stenern – Borussia Veen 1:2

TuS Stenern: Alexander Brücks, Lukas Sieverding (90. Julian Stockhorst), Florian Wolters, Fabian Simmrow, Alexander Tetiet, Benjamin Lückel, Tristan Senteler, Alexander Biermann (68. Felix Amler) (70. Niklas Kraft), Max Nikolas Waschki, Jens Terörde, Tom-Luka Wanders (77. Karim Farahat) - Trainer: Simon Meyering

Borussia Veen: Janek Keusemann, Jakob Münzner, Ken Klemmer, Tom Conrad, Martin Willemsen, Leon van Bonn, Jan Büren, Marius Gietmann (56. George Michael Wiedemann), Jonas van den Brock, Felix Terlinden, Tim Lange (77. Tim Pastoors) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner

Schiedsrichter: Gregor Osolinski - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Lukas Sieverding (10. Eigentor), 0:2 Martin Willemsen (69.), 1:2 Felix Amler (87.)



VfL Rhede – Hamminkelner SV 7:0

VfL Rhede: Marius Bauhaus, Leon Nachtigall, Luca Lorei, Luca Maximilian Schultze (78. Elias Marlin Zschoche), Noah Erik Zschoche, Noah Paß, David Adegboyega Weade (78. Fabian Wennemaing), Len Stenneken, Maximilian Kreutzer (79. Nick Ebben), Elias Francesco Librandi (70. Leon Franken), Qwenn Landzaat (78. Tony Marcel Drescher) - Trainer: Niklas Schemmer

Hamminkelner SV: Yannick Winkin, Niklas Hollenberg, Romeo Burghardt (58. Felix Enk), Till Schürmann (46. Nick-Constantin Otto), Linus Kammeier (68. Diyar Coskun), Yannick Weidemann (58. Kitischa Lukas Gutenberger), Gianluca Klein, Lars Ortius, Hassan Hamzaoglu, Felix Becker (66. Mika Franzke), Leon Norman Bender - Trainer: Erdal Dasdan

Schiedsrichter: Uwe Degen (Winnekendonk)

Tore: 1:0 Elias Francesco Librandi (5.), 2:0 Luca Lorei (9.), 3:0 Noah Erik Zschoche (56.), 4:0 Qwenn Landzaat (59.), 5:0 Maximilian Kreutzer (74.), 6:0 Noah Erik Zschoche (75.), 7:0 Leon Franken (90.)



SV 08/29 Friedrichsfeld – DJK Twisteden 2:4

SV 08/29 Friedrichsfeld: Lukas Botor, Niklas Jansen, Dennis Slowinski, Onur Baran, Manuel Kausch, Joshua Brauer (76. Marco Horstkamp), Collin Isselhorst (70. Maximilian Spartz), Jean-Pascal Kraus, Rafael David Buch, Gianluca Buhlmann, Emir Zerdo (85. Nick Gerritzen) - Trainer: Almir Duric

DJK Twisteden: Jakob Thielen, Niklas Heußen, Yannik Thielen, Mathis Opgenhoff, Malte Iland (60. Lars Douteil), Alexander Rasch (60. Jordi Leck), Tom Cappel, Nico Lenz (60. Nikolas Dennesen), Jordi Leck, Fabian Rasch, Chris Kleuskens - Trainer: Marcel te Nyenhuis

Schiedsrichter: Rahand Abdulrazaq - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Gianluca Buhlmann (11.), 1:1 Tom Cappel (13.), 2:1 Emir Zerdo (50.), 2:2 Torben Schellenberg (55.), 2:3 Jordi Leck (81.), 2:4 Torben Schellenberg (90.)

Das ist der nächste Spieltag

16. Spieltag

Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SuS 21 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95

Sa., 06.12.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SC 1920 Oberhausen

So., 07.12.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger SV 1900

So., 07.12.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SV Rhenania Hamborn

So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Repelen

So., 07.12.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 07.12.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg II

So., 07.12.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - 1. FC Mülheim-Styrum

So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - GSG Duisburg

_______________