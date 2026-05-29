Bezirksliga 5 vor Sonntag der Entscheidung In der Bezirksliga, Gruppe 5, könnten am Sonntag gleich zwei Entscheidungen fallen. Spannend bleibt die Ausgangslage im Tabellenkeller. von Marcel Eichholz · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Rheinland Hamborn hat die Meisterschaft in Griffweite. – Foto: Steffen Pospich