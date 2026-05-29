 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Bezirksliga 5 vor Sonntag der Entscheidung

In der Bezirksliga, Gruppe 5, könnten am Sonntag gleich zwei Entscheidungen fallen. Spannend bleibt die Ausgangslage im Tabellenkeller.

von Marcel Eichholz · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Rheinland Hamborn hat die Meisterschaft in Griffweite.
Rheinland Hamborn hat die Meisterschaft in Griffweite. – Foto: Steffen Pospich

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Die Meisterschaft in der Bezirksliga, Gruppe 5, steht vor der Entscheidung. Mit einem Sieg am Sonntag wäre Rheinland Hamborn nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen und könnte dementsprechend den Aufstieg in die Landesliga feiern. Den hat auch der Duisburger FV 08 noch nicht abgeschrieben, der ebenfalls mit einem Sieg den Relegationsrang sicher hätte, dann allerdings in einer Dreiergruppe mit den Tabellenzweiten der Bezirksliga 1 & 3 einen weiteren Aufstiegsplatz ausspielen müsste. Spannend bleibt die Lage im Tabellenkeller.

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

________________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

Während an der Tabellenspitze alle Entscheidungen am Wochenende fallen könnten, ist die Lage im Tabellenkeller am vorletzten Spieltag noch richtig spannend. Die GSG Duisburg und Spvgg Meiderich 06/07 stehen als Absteiger schon fest. Der TuS Asterlagen hat mit 37 Punkten auf Rang 13 den Klassenerhalt ebenfalls schon sicher. Offen ist noch ein direkter Abstiegsplatz und ein Platz in der Relegation. Aktuell wäre Rhenania Hamborn (28 Punkte) direkt abgestiegen, der 1. FC Styrum (29) müsste in die Relegation und würde dort auf Westfalia Anholt treffen. Nach derzeitigem Stand wäre Viktoria Buchholz (29) gerettet, da sie den direkten Vergleich gegen Styrum gewonnen haben.

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

So., 31.05.2026, 15:45 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
15:45live

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:30live

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:30live

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Meiderich 06/95
SpVgg Meiderich 06/95SpVgg 06/95
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:00live

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:00

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:15live

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SpVgg Meiderich 06/95
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - GSG Duisburg
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SC 1920 Oberhausen
So., 07.06.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfB Homberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Duisburger SV 1900
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - VfL Repelen

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: