Bezirksliga-Relegation: die aktuellen Paarungen, drei Duelle insgesamt In der Bezirksliga-Niederrhein ermitteln die Tabellen-15. nach Saisonende in der Relegation noch drei weitere Absteiger. FuPa zeigt euch die aktuellen Teilnehmer und Paarungen - die Gruppen-Konstellationen stehen nämlich schon fest. von André Nückel · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

CfR Links würde aktuell in die Relegation rutschen. – Foto: Lea Schirrweit

Insgesamt steigen am Saisonende 21 Mannschaften aus der Bezirksliga Niederrhein in die Kreisliga A ab. Die Tabellenplätze 16, 17 und 18 der insgesamt sechs Gruppen steigen direkt ab, die Tabellen-15. haben dagegen noch die Chance, den Klassenerhalt zu schaffen. Wie die Paarungen aussehen und wer aktuell dabei wäre, zeigt euch FuPa.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp So läuft die Relegation ab Anders als beim Aufstieg in die Landesliga läuft die Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt nicht in einer Dreiergruppe ab. Auch hat die Regionalliga West keinen Einfluss auf die Anzahl der Mannschaften, die absteigen müssen. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat schon vor der Saison die drei Paarungen mit Hin- und Rückspiel ausgelost, deren Gewinner die Klasse halten und deren Verlierer in die Kreisliga A absteigen. An dieser Relegation müssen/dürfen die sechs Tabellenfünfzehnten teilnehmen. Vor dem vorletzten Spieltag der Bezirksliga Niederrhein ist die Ausgangslage unfassbar spannend, denn noch kein einziger Teilnehmer steht fest! Wäre jetzt Schluss, sähen die Paarungen wie folgt aus: