Bezirksliga-Relegation: die aktuellen Paarungen, drei Duelle insgesamt

Insgesamt steigen am Saisonende 21 Mannschaften aus der Bezirksliga Niederrhein in die Kreisliga A ab. Die Tabellenplätze 16, 17 und 18 der insgesamt sechs Gruppen steigen direkt ab, die Tabellen-15. haben dagegen noch die Chance, den Klassenerhalt zu schaffen. Wie die Paarungen aussehen und wer aktuell dabei wäre, zeigt euch FuPa.
Anders als beim Aufstieg in die Landesliga läuft die Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt nicht in einer Dreiergruppe ab. Auch hat die Regionalliga West keinen Einfluss auf die Anzahl der Mannschaften, die absteigen müssen. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat schon vor der Saison die drei Paarungen mit Hin- und Rückspiel ausgelost, deren Gewinner die Klasse halten und deren Verlierer in die Kreisliga A absteigen. An dieser Relegation müssen/dürfen die sechs Tabellenfünfzehnten teilnehmen.
Vor dem vorletzten Spieltag der Bezirksliga Niederrhein ist die Ausgangslage unfassbar spannend, denn noch kein einziger Teilnehmer steht fest! Wäre jetzt Schluss, sähen die Paarungen wie folgt aus:
Aktuelle Teilnehmer zum Stand 27. Mai:
Wichtig: Die Mannschaft mit den meisten Punkten nach zwei Spielen ist der Gesamtsieger und hält die Klasse. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz. Herrscht auch hier Gleichstand, gewinnt das Team mit den mehr erzielten Toren. Besteht auch dann noch Gleichstand, wird der Sieger im Rückspiel nach vorheriger Verlängerung durch das Elfmeterschießen ermittelt.
Sollten Entscheidungsspiele zur Ermittlung der Relegationsteilnehmer nötig sein, haben die Entscheidungsspiele natürlich Vorrang. Die Relegation würde terminlich nach hinten verschoben werden. Wahrscheinliche Termine in diesem Fall:
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