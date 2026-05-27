 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Bezirksliga-Relegation: die aktuellen Paarungen, drei Duelle insgesamt

In der Bezirksliga-Niederrhein ermitteln die Tabellen-15. nach Saisonende in der Relegation noch drei weitere Absteiger. FuPa zeigt euch die aktuellen Teilnehmer und Paarungen - die Gruppen-Konstellationen stehen nämlich schon fest.

von André Nückel · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
CfR Links würde aktuell in die Relegation rutschen.
CfR Links würde aktuell in die Relegation rutschen. – Foto: Lea Schirrweit

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Insgesamt steigen am Saisonende 21 Mannschaften aus der Bezirksliga Niederrhein in die Kreisliga A ab. Die Tabellenplätze 16, 17 und 18 der insgesamt sechs Gruppen steigen direkt ab, die Tabellen-15. haben dagegen noch die Chance, den Klassenerhalt zu schaffen. Wie die Paarungen aussehen und wer aktuell dabei wäre, zeigt euch FuPa.

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So läuft die Relegation ab

Anders als beim Aufstieg in die Landesliga läuft die Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt nicht in einer Dreiergruppe ab. Auch hat die Regionalliga West keinen Einfluss auf die Anzahl der Mannschaften, die absteigen müssen. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat schon vor der Saison die drei Paarungen mit Hin- und Rückspiel ausgelost, deren Gewinner die Klasse halten und deren Verlierer in die Kreisliga A absteigen. An dieser Relegation müssen/dürfen die sechs Tabellenfünfzehnten teilnehmen.

Vor dem vorletzten Spieltag der Bezirksliga Niederrhein ist die Ausgangslage unfassbar spannend, denn noch kein einziger Teilnehmer steht fest! Wäre jetzt Schluss, sähen die Paarungen wie folgt aus:

Aktuelle Teilnehmer zum Stand 27. Mai:

  • Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 2: DV Solingen II - Fünfzehnter Bezirksliga 3: 1. FC Viersen
  • Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 6: Sportfreunde Königshardt - Fünfzehnter Bezirksliga 1: CfR Links Düsseldorf
  • Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 4: Westfalia Anholt* - Fünfzehnter Bezirksliga 5: 1. FC Mülheim-Styrum

*: Westfalia Anholt belegt in unserer Tabelle Rang 16 und würde entsprechend direkt absteigen. Da aber die SGE Bedburg-Hau ihren Rückzug zum Saisonende angekündigt hat, wandert die SGE mit Ablauf des letzten Spieltags auf den letzten Platz, weshalb Anholt auf Rang 15 springen würde.

  • Hinspiele ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr:
  • Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 2 - Fünfzehnter Bezirksliga 3
  • Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 6 - Fünfzehnter Bezirksliga 1
  • Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 4 - Fünfzehnter Bezirksliga 5




  • Rückspiele ab Sonntag, 14. Juni 2026, 15 Uhr:
  • Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 3 - Fünfzehnter Bezirksliga 2
  • Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 1 - Fünfzehnter Bezirksliga 6
  • Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 5 - Fünfzehnter Bezirksliga 4

Wichtig: Die Mannschaft mit den meisten Punkten nach zwei Spielen ist der Gesamtsieger und hält die Klasse. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz. Herrscht auch hier Gleichstand, gewinnt das Team mit den mehr erzielten Toren. Besteht auch dann noch Gleichstand, wird der Sieger im Rückspiel nach vorheriger Verlängerung durch das Elfmeterschießen ermittelt.

Alle Termine der Relegation und Entscheidungsspiele

Sollten Entscheidungsspiele zur Ermittlung der Relegationsteilnehmer nötig sein, haben die Entscheidungsspiele natürlich Vorrang. Die Relegation würde terminlich nach hinten verschoben werden. Wahrscheinliche Termine in diesem Fall:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Falls notwendig:

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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