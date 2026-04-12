Bezirksliga 3 live: SSV Grefrath holt vier Spieler - Abstiegsderby!

Spieltag 27 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Während der OSV Meerbusch das Topspiel gegen die Sportfreunde Neuwerk für sich entschieden hat, gewinnt die SpVg Odenkirchen nach 0:2-Rückstand gegen den TuS Wickrath.
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 18.04.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Union Nettetal II
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TSV Krefeld-Bockum
So., 19.04.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - CSV Marathon Krefeld
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - OSV Meerbusch
So., 19.04.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SpVg Odenkirchen
So., 19.04.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - Thomasstadt Kempen
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20 II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 25.04.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.04.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfL Tönisberg
So., 26.04.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen
So., 26.04.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuS Wickrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen