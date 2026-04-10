OSV Meerbusch setzt die Segel Richtung Landesliga Bezirksliga, Gruppe 3: Im absoluten Gipfeltreffen setzt sich Spitzenreiter OSV Meerbusch mit 2:1 gegen die Sportfreunde Neuwerk durch. Ein verschossener Elfmeter in der Nachspielzeit wird zum Highlight eines intensiven Spitzenspiels. von Linus Bien · Gestern, 23:29 Uhr · 0 Leser

Der OSV zieht das Spitzenspiel – Foto: Michael Zöllner

Ein fußballerischer Leckerbissen war das Spitzenspiel der Bezirksliga, Gruppe 3, nicht zwingend. Hinsichtlicher der Intensität – Stichwort Zweikampfhärte – ging es heiß her. Letztlich setzt sich der OSV Meerbusch mit 2:1 gegen Verfolger Sportfreunde Neuwerk durch, auch dank Theodor Pollino, der den Osterather Sieg in der Nachspielzeit festhält. „Wenig“ steht jetzt dem Aufstieg jetzt noch im weg, ist sich OSV-Trainer Dominik Voigt sicher.

Neuwerk läuft lange hinterher Viel fußballerische Klasse hat es für die gut 400 Zuschauer Am Krähenacker in Durchgang eins nicht zu sehen gegeben. So ein wenig aus dem Nichts bekommt Marc Rommel (11.) – der mit nun 27 Saisontoren schon oft seinen Torriecher bewiesen hat – einen guten Steckpass in die Tiefe, den er im Fallen an Phillip Beckers zur 1:0-Führung vorbeischiebt. Sportfreunde-Kapitän Tristan Benten kommt mit einer eigentlich gut angesetzten Grätsche nicht ganz an das Spielgerät. Außer einem wilden hin und her mit wenig zwingenden Torchancen passiert in den ersten 45 Minuten nicht mehr viel. Und auch in Halbzeit zwei erwischt der Liga-Primus die Gladbacher auf dem falschen Fuß. Nach einem Einwurf von der linken Seite tankt sich Philip Schmelzer (52.) durch die gegnerische Abwehrreihe und netzt durch die Beine von Beckers. Viel Gegenwehr kam von der Neuwerker Abwehr dabei nicht. Mit dem 0:2-Rückstand werden die Gäste dann auch aktiver, nicht unbedingt zur Zufriedenheit von Voigt: „Ich wollte, dass wir in der zweiten Halbzeit komplett drauf bleiben. Konditionell wurde es dann teilweise etwas schwierige, bei (Marc) Rommel zum Beispiel. Der Plan war es nicht, Neuwerk kommen zu lassen“, erklärt der 29-Jährige. Lange sollte der Anschlusstreffer nicht auf sich warten lassen und nochmal ordentlich Spannung in die Partie bringen: Berkan Dursun (62.) kann den Ball im Strafraum seelenruhig annehmen und lupft das Spielgerät über Theodor Pollino.