Trainerwechsel in der Bezirksliga, Sieg nach 0:2-Rückstand

Spieltag 27 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: OSV Meerbusch schlägt die Sportfreunde Neuwerk, die SpVg Odenkirchen kommt nach Rückstand gegen den TuS Wickrath zurück und der TSV Krefeld-Bockum wechselt den Trainer.
Der TSV Krefeld-Bockum hat einen Trainerwechsel im Abstiegskampf bekanntgegeben. Tino Reucher, der nach der Saison die neue Zweite des KFC Uerdingen aufbauen wird, wird durch Karl-Heinz Himmelmann ersetzt. Bockum teilt auf seiner Homepage mit: "Karl-Heinz Himmelmann übernimmt ab sofort die 1. Mannschaft. Im Saisonendspurt geht es für unsere 1. Mannschaft um nicht weniger als den Klassenerhalt. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, unseren neuen sportlichen Leiter Karl-Heinz „Kalli“ Himmelmann ab sofort zusätzlich zum neuen Cheftrainer zu berufen.
Für uns gilt nun: voller Fokus auf den Abstiegskampf. In dieser entscheidenden Phase wollen wir mit einem neuen Impuls die nötigen Kräfte freisetzen, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen.
Mit Kalli Himmelmann konnten wir einen absoluten Fachmann für diese Aufgabe gewinnen. Wir wünschen ihm und der Mannschaft den nötigen Willen, die Geschlossenheit und den Erfolg, um den Klassenerhalt möglichst schnell zu sichern.
Damit endet gleichzeitig die langjährige Zusammenarbeit mit unserem bisherigen Cheftrainer Tino Reucher. Nach mehr als einem Jahrzehnt gehen der TSV und Tino künftig getrennte Wege.
Wir danken Tino von Herzen für seinen großen Einsatz, sein Engagement und das viele Herzblut, das er über all die Jahre für die Ellipse eingebracht hat und somit ein wichtiger Bestandteil des TSV war. Für seine neue Herausforderung wünschen wir ihm von Herzen alles Gute und viel Erfolg."
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 18.04.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Union Nettetal II
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TSV Krefeld-Bockum
So., 19.04.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - CSV Marathon Krefeld
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - OSV Meerbusch
So., 19.04.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SpVg Odenkirchen
So., 19.04.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - Thomasstadt Kempen
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20 II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 25.04.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.04.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfL Tönisberg
So., 26.04.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen
So., 26.04.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuS Wickrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen