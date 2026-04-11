 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Trainerwechsel in der Bezirksliga, Sieg nach 0:2-Rückstand

Bezirksliga: OSV Meerbusch schlägt die Sportfreunde Neuwerk, die SpVg Odenkirchen kommt nach Rückstand gegen den TuS Wickrath zurück und der TSV Krefeld-Bockum wechselt den Trainer.

von André Nückel · Heute, 23:28 Uhr · 0 Leser
Bockum will wieder den Klassenerhalt schaffen - diesmal mit neuem Trainer.
Bockum will wieder den Klassenerhalt schaffen - diesmal mit neuem Trainer. – Foto: Ralph Görtz

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Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Spieltag 27 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: OSV Meerbusch schlägt die Sportfreunde Neuwerk, die SpVg Odenkirchen kommt nach Rückstand gegen den TuS Wickrath zurück und der TSV Krefeld-Bockum wechselt den Trainer.

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Der TSV Krefeld-Bockum hat einen Trainerwechsel im Abstiegskampf bekanntgegeben. Tino Reucher, der nach der Saison die neue Zweite des KFC Uerdingen aufbauen wird, wird durch Karl-Heinz Himmelmann ersetzt. Bockum teilt auf seiner Homepage mit: "Karl-Heinz Himmelmann übernimmt ab sofort die 1. Mannschaft. Im Saisonendspurt geht es für unsere 1. Mannschaft um nicht weniger als den Klassenerhalt. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, unseren neuen sportlichen Leiter Karl-Heinz „Kalli“ Himmelmann ab sofort zusätzlich zum neuen Cheftrainer zu berufen.

Für uns gilt nun: voller Fokus auf den Abstiegskampf. In dieser entscheidenden Phase wollen wir mit einem neuen Impuls die nötigen Kräfte freisetzen, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen.

Mit Kalli Himmelmann konnten wir einen absoluten Fachmann für diese Aufgabe gewinnen. Wir wünschen ihm und der Mannschaft den nötigen Willen, die Geschlossenheit und den Erfolg, um den Klassenerhalt möglichst schnell zu sichern.

Damit endet gleichzeitig die langjährige Zusammenarbeit mit unserem bisherigen Cheftrainer Tino Reucher. Nach mehr als einem Jahrzehnt gehen der TSV und Tino künftig getrennte Wege.

Wir danken Tino von Herzen für seinen großen Einsatz, sein Engagement und das viele Herzblut, das er über all die Jahre für die Ellipse eingebracht hat und somit ein wichtiger Bestandteil des TSV war. Für seine neue Herausforderung wünschen wir ihm von Herzen alles Gute und viel Erfolg."

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Gestern, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
2
1
Abpfiff
+Video
Der OSV Meerbusch hat das Topspiel gegen die SF Neuwerk knapp für sich entschieden - mehr hier.

Heute, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
3
2
Abpfiff
Die SpVg Odenkirchen hat ein bereits verloren geglaubtes Spiel gedreht und den TuS Wickrath noch mit 3:2 besiegt. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Petar Popovic in der 18. Minute in Führung. Nur wenig später erhöhte Luis Erkelentz auf 2:0 (24.). Nach der Pause kam Odenkirchen zurück: Michael Bohnen verkürzte in der 57. Minute, ehe Pascal Moseler zunächst den Ausgleich erzielte (73.). In der Nachspielzeit folgte die komplette Wende, als Moseler mit seinem zweiten Treffer den 3:2-Endstand markierte (90.+3). Kurz nach dem Schlusspfiff sah Moritz Virkus noch die Rote Karte (95.). Für Odenkirchen ist es ein später Erfolg, während Wickrath nach früher Führung ohne Punkte bleibt.

Morgen, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:30
Spieltext Nettetal II - FC Viersen

Morgen, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:30live
Spieltext VfR Fischeln - SC St. Tönis II

Morgen, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:30
Spieltext CSV Marathon - DJK Dilkrath

Morgen, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:15live
Spieltext Thomasstadt - TSV Bockum

Morgen, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
15:15
Spieltext SSV Grefrath - FC Mgladbach

Morgen, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:15
Spieltext Türkiyemspor - Brüggen

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Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 18.04.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Union Nettetal II
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TSV Krefeld-Bockum
So., 19.04.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - CSV Marathon Krefeld
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - OSV Meerbusch
So., 19.04.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SpVg Odenkirchen
So., 19.04.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - Thomasstadt Kempen

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20 II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 25.04.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.04.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfL Tönisberg
So., 26.04.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen
So., 26.04.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuS Wickrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!