Trainerwechsel in der Bezirksliga, Sieg nach 0:2-Rückstand

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Der TSV Krefeld-Bockum hat einen Trainerwechsel im Abstiegskampf bekanntgegeben. Tino Reucher, der nach der Saison die neue Zweite des KFC Uerdingen aufbauen wird, wird durch Karl-Heinz Himmelmann ersetzt. Bockum teilt auf seiner Homepage mit: "Karl-Heinz Himmelmann übernimmt ab sofort die 1. Mannschaft. Im Saisonendspurt geht es für unsere 1. Mannschaft um nicht weniger als den Klassenerhalt. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, unseren neuen sportlichen Leiter Karl-Heinz „Kalli“ Himmelmann ab sofort zusätzlich zum neuen Cheftrainer zu berufen.

Für uns gilt nun: voller Fokus auf den Abstiegskampf. In dieser entscheidenden Phase wollen wir mit einem neuen Impuls die nötigen Kräfte freisetzen, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen.