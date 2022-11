„Besser hätte es nicht laufen können“ - Wandinger jubelt über Erlings Vorrundenmeisterschaft MTV Dießen verliert

„Besser hätte es nicht laufen können. Erst als A-Klassen-Meister aufgestiegen und jetzt schon wieder Erster“, jubelte Erlings sportlicher Leiter Thomas Wandinger. Gegen Penzberg glänzte besonders die starke Offensive des Aufsteigers. „Defensiv waren wir besonders in der ersten Halbzeit oft nachlässig“, berichtete Wandinger. Doch Keeper Mathias Gayk verhinderte nach dem Doppelschlag in der Anfangsphase zweimal den Anschlusstreffer. Umso wichtiger war das 3:0 durch Jakob Sontheim kurz vor der Pause. Wandinger: „Das hat Sicherheit gegeben.“ Nach der Pause kontrollierten die Gastgeber das Geschehen. In der Offensive brillierte Stefan Wohlmuth, dem innerhalb von nicht einmal zehn Minuten ein lupenreiner Hattrick gelang. „Wir sind aber auch froh, dass Winterpause ist. Die Jungs haben sich diese Pause redlich verdient“, sagte Wandinger. In der Meisterrunde treffen die Andechser im Frühjahr auf Dießen, Schlehdorf, Unterammergau, Bad Kohlgrub und die SG Oberau/Farchant. „Da freuen wir uns jetzt schon drauf“, sagte Wandinger.

MTV Dießen – TSV Perchting-H. 2:4 (2:1) Tore: 0:1 Kammerlander (15.), 1:1 Bonomo (25.), 2:1 Friedrich (45.), 2:2 Bott (84.), 2:3 Leskien (85.), 2:4 Kammerlander (90., Foulelfmeter)

Die Dießener Helden waren müde. „Am Ende hat man schon gemerkt, dass die Kräfte nachgelassen haben“, sagte MTV-Trainer Philipp Ropers. Durch die Heimniederlage am Sonntag gegen Perchting rutschte sein Team noch auf Rang drei. „Wir können dennoch mehr als zufrieden sein, auch weil die zweite Mannschaft den Aufstieg in die B-Klasse geschafft hat. Es bewegt sich einiges in die richtige Richtung“, freute sich Ropers. Für die Gäste war es ein versöhnliches Ende einer insgesamt sehr enttäuschenden Vorrunde. „Endlich haben wir uns mal belohnt und können mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen“, sagte Spielertrainer Christoph Kammerlander. Ihm gefiel besonders das Auftreten in den zweiten 45 Minuten. „Da waren wir sehr dominant“, berichtete er. Es dauerte jedoch bis zur 84. Minute, bis Raphael Bott ein Zusammenspiel mit Sturmpartner Tobias Leskien erfolgreich abschloss und den Ausgleich herstellte. Kurz danach kombinierten die Gäste traumhaft, und Leskien legte das 3:2 nach. Nach Foul an Bott gelang Kammerlander per Elfmeter sogar noch das 4:2 für den Außenseiter. „Perchting hat seine offensive Klasse gezeigt. Wir haben es leider verpasst, das 3:1 zu machen“, kommentierte Ropers. (toh)