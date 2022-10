Berichte der Kreisliga IV

Die Berichte des 15.Spieltages der Kreisliga IV

Nach einer mäßigen Saison-Startphase von nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen, ist der TV Jahn seit dem September verlustpunktfrei. Am Wochenende folgte der neunte Sieg in Folge und wer weiß, bei sieben Punkten Abstand zum Tabellenführer TV Munderloh ist ja noch alles möglich. Für den KSV Hicretspor wird es nicht einfacher, geht es doch als nächstes zum TV Munderloh.

In der ersten Hälfte konnte der FC Hude II noch dagegenhalten. Niklas-Marvin Fortmann machte in der 66.Minute mit dem 3:1 alles klar, und wurde mit seinen drei Toren zum Matchwinner.

Zwar sind die Wardenburger seit elf Spielen ungeschlagen, doch dieses Remis war die zweite Punkteteilung in Folge. Das kostet Punkte, zeigt aber auch, das kein Spiel auf die leichte Schulter genommen werden darf. Die Sportfreunde brauchen jeden Punkt im Tabellenkeller, dieses Remis war aber beinahe schon ein Bonuspunkt.

Jan-Hendrik Heinrich schoss zwischen der 16. und 27.Minute mit einem lupenreinen Hattrick die Stenumer zur Vorentscheidung. Auch der Treffer zum 1:3 durch Andrei Prundeanu konnte an der Niederlage nichts mehr ändern, den Schlusspunkt setzte Niclas Connor Posdiena.

Bis zur Pause hielten die Gastgeber das Ergebnis mit 0:2 noch in Grenzen. In der zweiten Hälfte, nach dem 1:3, schossen sich die Gäste aber zum 6:1-Sieg. Für Bookholzberg war es die vierte Niederlage in Serie, Dötlingen sicherte sich den neunten Sieg im zehnten Spiel. Der Anschluss an den TV Munderloh bleibt bestehen.

Die Niederlagen in Wardenburg und Dötlingen sowie das 6:6-Remis bei den Beckeln Fountains waren für den Tabellenführer suboptimal. Zwar steht auch nach dem 4:1-Sieg gegen Ganderkesee noch die Tabellenführung zu Buche, punktgleich mit dem Harpstedter TB, doch hat Harpstedt noch ein Spiel weniger. Janne-Mattis Nienaber erzielte gegen Ganderkesee einen Hattrick.

Die Gäste haben, wenn auch spät, in die Saison gefunden. Vielleicht fehlt es noch an Cleverness oder Routine. Dann hätte man möglicherweise eine zweimalige Führung in Wildeshausen über die Zeit bringen können.

Was ist denn mit dem SV Achternmeer los? Nach vier Niederlagen in Folge gab es erst einen 6:2-Sieg bei den Beckeln Fountains und nun folgte ein 7:2-Sieg gegen Huntlosen. Gut, beide Gegner stehen im Tabellenkeller, doch man muss erst einmal so viele Tore erzielen. Rune Schneider traf dreifach, Lando Kropp doppelt und dazu gesellten sich Maik Böttcher und Malte Speckmann.