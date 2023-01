Bornreihe verteidigt den Titel beim Loxstedter Theodor-Meineke Turnier Moorteufel besiegen Ligarivalen FC Hagen/Uthlede im Endspiel mit 1:0

In einem spannenden Finale setzte sich Blau-Weiss Bornreihe gegen den FC Hagen/Uthlede mit 1:0 durch und verteidigte den Nonne-Cup beim Theodor-Meineke Turnier in Loxstedt und kann sich zudem über 1000 Euro für die Mannschaftskasse freuen. Dritter wurde der TuSpo Surheide nach einem 4:3-Sieg über die TSV Wulsdorf.

„Die Zuschauerzahlen übertrafen die Zahlen vom letzten Turnier, es gab keine schwerwiegenden Verletzungen, die Zuschauer sahen hochklassige und spannende Spiele. Wir sind zufrieden“, resümierte Florian Poppe vom Organisationsteam des TV Loxstedt, welches sich um die Ausrichtung des Traditionsturnier verantwortlich zeichnet. Zuletzt musste das Turnier zwei Jahre pausieren, doch es verlor nichts an seiner Anziehungskraft. 30 Mannschaften aus Stadt und Land spielten an zwei Tagen um den Nonne-Cup und die 1000 Euro Siegprämie.

Die Vorrunde am Samstag startete um 9.30 Uhr und bereits ab dem frühen Morgen tummelten sich zahlreiche Spieler und Zuschauer in der Loxstedter Sporthalle. Je fünf Mannschaften kämpften in sechs Vorrundengruppen um das Weiterkommen in die Finalrunde am Sonntag.

Hagen dreht Partie gegen OSC

Bereits am Morgen sahen die Zuschauer des Theodor-Meineke-Turniers spannende und torreiche Spiele. In der wohl schwersten Gruppe „Bürozentrum Döscher“ sorgte der TSV Stotel für Spannung und besiegte den Landesligisten FC Hagen/Uthlede mit 3:2. Damit setzten sie die Hagener im letzten Spiel gegen den bis dahin punktverlustfreien OSC Bremerhaven ordentlich unter Druck. Schnell führte der Bremenligist mit 2:0. Fabio Hausmann, Marcel Meyer und Mirko Franke drehten die Partie in den letzten Minuten und bescherten dem Favoriten neben dem OSC doch noch den Einzug in den Finaltag. Der abschließende 4:1-Sieg der Stoteler gegen Hicretspor Delmenhorst reichte der Gerber-Elf nicht mehr fürs Weiterkommen. Die Delmenhorster belegten den vierten Platz in der Gruppe und die gegen diese Gegner überforderte SG Neuenwalde/Krempel/Holßel verließ das Turnier ohne Tor und mit 17 Gegentoren.

Bornreihe souverän

In der Gruppe „LVM“ setze sich der Titelverteidiger Blau-Weiss Bornreihe ohne Probleme durch. Die Moorteufel gewannen alle vier Spiele und zogen gleich weiter zum nächsten Hallenturnier nach Osterholz-Scharmbeck. Ebenfalls für den Finalsonntag qualifizierte sich der MTV Bokel. Die Bokeler starteten stark mit einem 3:1-Sieg gegen den JFV Bremerhaven und legte ein deutliches 5:1 gegen den Ligarivalen aus der Kreisliga, FC Land Wursten nach. Ausgeschieden sind der TSV Imsum, JFV Bremerhaven und FC Land Wursten.

Das gute Niveau vom Samstagmorgen konnte in den Nachmittagsgruppen nicht ganz gehalten werden. In der „Osteria Mavelli“ Gruppe behielt die Bezirksliga-Elf von Eintracht Cuxhaven die Oberhand. Das Team gewann alle Spiele und machte den Gruppensieg vor Bremerhaven United klar. Dahinter platzierten sich der SV Grohn, die SpVgg Bison und der TSV Düring.

Die „Sport Duwe Gruppe“ dominierte die TSV Wulsdorf. Dahinter sicherte sich der TV Loxstedt vor heimischen Publikum den zweiten Platz und ist auch am Sonntag mit von der Partie. Die Loxstedter drehten ein 0:2-Rückstand gegen DJK Blumenthal in einen 5:2-Sieg. Die Blumenthaler, TSV Nesse und die Leher Turnerschaft II schieden aus.

Am Abend wurde die Stimmung von Spiel zu Spiel heißer und traditionell hatte der Stinstedter Anhang den höchsten Lärmpegel zu verzeichnen. Der Bezirksligist traf in der Gruppe „Mahrenholz" auf den TSV Sievern, den Bremerhavener Bezirksligisten FC Sparta Bremerhaven, TSV Wehdel und den Geestemünder TV. Sparta verlor gegen Sievern und Stinstedt und somit machten die beiden Teams den Gruppensieg unter sich aus. In einer torreichen Partie gewann Sievern mit 4:3 gegen Stinstedt. Den vierten Platz belegte der TSV Wehdel. Ohne Tor und mit 28 Gegentreffern war der Geestemünder TV die Schießbude des Turniers. Gegen die Sieverner schaffte es der GTV in zehn Minuten gleich elf Gegentore zu bekommen und blieb auch in den restlichen drei Gruppenspielen chancenlos.