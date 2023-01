Ben Harneid fühlt sich in Baumberg wohl, würde aber auch gerne mal in der Regionalliga spielen. – Foto: Sportfreunde Baumberg, Engin

Ben Harneid: „Ich möchte den nächsten Schritt gehen“ Der 22-jährige Defensivspezialist hat dem Oberligisten Sportfreunde Baumberg viel zu verdanken, will aber auch höher spielen.

Plötzlich drohte sogar das vorzeitige Karriereende. Als sich Ben Harneid zu Beginn der so wichtigen Spielzeit 2018/2019 eine hartnäckige Schambeinentzündung zugezogen hatte, wollte er sich beinahe von der U19-Auswahl des Mittelrheinligisten Viktoria Köln abmelden. „Ausgerechnet in der letzten Saison als A-Jugendlicher habe ich ein Seuchenjahr erlebt, weil ich fast gar nicht spielen konnte. Eigentlich wollte ich mich unbedingt für hohe Aufgaben im Seniorenbereich empfehlen. Der Ärger war riesig“, sagt Harneid, der heute für den Oberligisten Sportfreunde Baumberg am Ball ist.

Dass der Defensivspezialist sehr frustriert war, ist kein Wunder. Schließlich investierte Harneid viel Zeit seiner Jugend in seine fußballerische Ausbildung, die er sogar von 2011 bis 2016 beim 1. FC Köln absolvierte. Weil die „Geißböcke“ letztlich auf andere Talente setzten, zog es Harneid zur Viktoria. „Wenn man dann noch so lange in der U19 ausfällt, denkt man an andere Dinge im Leben“, stellt Harneid fest. „Meine Freunde waren jedes Wochenende unterwegs, gerne wäre ich mit ihnen losgezogen. Am Ende bereue ich meine Entscheidung nicht, weil die Liebe zum Fußball sehr groß ist.“ Zwar erhielt Harneid kein Angebot für die erste Mannschaft (3. Liga) der Viktoria, doch die Baumberger wurden auf ihn aufmerksam. Der damalige Sportliche Leiter Frank Zilles lud Harneid zu einem Probetraining ein, in dem er auf Anhieb Trainer Salah El Halimi überzeugen konnte. „Es hat sofort zwischen Baumberg und mir gepasst, weil ich mich hier direkt sehr wohlgefühlt habe. Trotzdem lag ein riesiger Unterschied zwischen Junioren- und Seniorenfußball. In der Oberliga ist das Spiel viel körperlicher, und jeder Fehler wird bestraft“, stellt der gelernte Innenverteidiger fest. Zunächst musste sich Harneid dreimal mit der Ersatzbank begnügen, bevor er am 25. August 2019 erstmals in der Partie beim TSV Meerbusch (3:2) durchspielen durfte. Seitdem war Harneid in der Regel für die Startformation gesetzt – und absolvierte bisher 67 Oberliga-Partien. „Ich habe Salah sehr zu danken, dass er mir sein Vertrauen geschenkt hat“, betont Harneid. „Salah ist ein wunderbarer Trainer, der mich besser gemacht hat. Dass das Training so viel bringen würde, hätte ich vorher nicht erwartet.“ Obwohl erst 22 Jahre jung, gehört Harneid bereits zu den etablierten Oberliga-Kräften. In der Innenverteidigung besticht er mit seinem robusten Spiel und seiner konsequenten Zweikampfführung. Auch in seinem Spielaufbau streute Harneid bislang nur wenige Fehler ein. „Ben hat sich von Jahr zu Jahr steigern können. Er schafft es, viele Angriffe des Gegners zu unterbinden, indem er sehr antizipativ agiert. Wir sind sehr zufrieden mit ihm“, lobt El Halimi.